Becas de la UOC y la SEGIB para programas de especialización

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han dedicido apoyar a profesores y profesoras en activo de instituciones de educación superior de iberoamérica mediante 20 becas académicas para cursar programas de especialización del ambito de la educación y TIC (e-learning).

Para el primer semestre 2020-2021 la UOC y la SEGIB han convocado 3 líneas de becas en el ámbito de la educación y TIC:

Importante: Las personas candidatas únicamente pueden presentar su candidatura a una de las convocatorias de becas SEGIB-UOC para el primer semestre del curso académico 2020-2021. En el caso de candidaturas a múltiples convocatorias, éstas quedarían excluidas de las mismas.

Plazo de solicitud cerrado.