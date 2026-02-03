Becas UOC para la transformación digital dirigidas a instituciones educativas iberoamericanas
La UOC, comprometida con la transformación digital de la educación, se dirige a las instituciones de educación superior con una convocatoria de becas específica de formación en el ámbito de la Educación y TIC, el Aseguramiento de la Calidad y las Competencias Digitales, para profesionales de la educación.
Plazo de solicitud cerrado.
- Diseño para el aprendizaje con apoyo de las TIC. Nivel inicial.
- Diseño para el aprendizaje con apoyo de las TIC. Nivel avanzado.
- Evaluación para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel inicial.
- Evaluación para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel avanzado.
- Docencia en Línea. Nivel inicial.
- Docencia en Línea. Nivel avanzado.
- Modelos de Calidad del eLearning: hacia la Aceptación del eL como Enfoque Formativo en las Culturas Institucionales de las IES.
- Construir Culturas de Calidad del eLearning: Instrumentos y Prácticas de Evaluación.
- Calidad del eLearning e Innovación Tecnológica: un Proceso en Continuo Desarrollo.
- Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Medio
- Competencias Digitales para la Ciudadanía. Nivel Avanzado
- Metodología AICLE / CLIL
Pueden participar en esta convocatoria las universidades o instituciones de educación superior iberoamericanas, públicas o privadas, reconocidas por la administración competente de un país iberoamericano.
De entre las instituciones participantes, se seleccionarán 10, con el objetivo de acompañarlas en su proceso de transformación digital, y a la vez, cofinanciar la formación de un máximo de cincuenta profesionales de su institución (personal docente y de gestión).
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación del 45% del importe total del curso de formación de cada profesional.
El resto del importe de la matrícula, no cubierto por la beca otorgada, deberá ser abonado por la institución.
La duración de la beca es de un semestre. Será aplicada durante el primer semestre del curso 2023-2024, que inicia docencia en Octubre 2023.
Las instituciones interesadas deberán enviar un correo electrónico a global_access@uoc.edu con las siguientes especificaciones:
- Asunto del mensaje: [Nombre de la institución] - Becas para instituciones iberoamericanas
- Adjuntar, en PDF, la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para concurrir a la presente convocatoria:
Documentación obligatoria
- Copia de los Estatutos generales de la entidad.
- Copia del código o número de identificación fiscal de la institución.
- Copia del acto administrativo o resolución por la que se reconoce a la universidad o institución de educación superior por parte de la autoridad educativa competente que corresponda.
- Autorización del representante legal de la Institución a la persona natural que presente la solicitud de participación en nombre de la entidad.
- Declaración jurada de la institución confirmando que está al día de sus obligaciones laborales, tributarias y de cualquier índole en el país donde se ubique.
- Listado de las personas preseleccionadas por la institución, con la siguiente información: Nombres y apellidos, Nombre de la Facultad o unidad administrativa a la que se adscribe, cargo que desempeña, curso a matricular, correo electrónico y teléfono. Dicho listado debe garantizar la paridad de género en la preselección de las becas entre el personal de la institución, que deberá mantenerse en la selección final.
Documentación no obligatoria (recomendable en caso de existir)
- De existir, copia del plan estratégico, memoria, o acta de la institución, donde se acredite que la transformación digital es un objetivo institucional.
- De existir, copia del Proyecto Educativo Institucional o su equivalente.
- De existir, copia del Plan de igualdad de la institución o su equivalente.
- De existir, copia del Código Ético o de Conducta de la institución, así como de la Política Anticorrupción o su equivalente.
Importante:
Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español, o el inglés, deberán incluir, además, una Traducción Jurada.
- 13 de septiembre de 2023: fecha límite para entrega de la documentación requerida.
- 21 de septiembre de 2023: publicación listado provisional de instituciones seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 22 al 25 de septiembre de 2023: plazo presentación de alegaciones.
- 28 de septiembre de 2023: publicación listado definitivo de instituciones seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 28 de septiembre al 9 de octubre de 2023: período formalización matrícula.
- 18 de octubre: Inicio de docència.
Los cursos de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
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