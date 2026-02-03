Pueden participar en esta convocatoria las universidades o instituciones de educación superior iberoamericanas, públicas o privadas, reconocidas por la administración competente de un país iberoamericano.

De entre las instituciones participantes, se seleccionarán 10, con el objetivo de acompañarlas en su proceso de transformación digital, y a la vez, cofinanciar la formación de un máximo de cincuenta profesionales de su institución (personal docente y de gestión).