Els beneficis de les beques consisteixen en una bonificació del 45% de l'import total del curs de formació de cada professional.

La resta de l'import de la matrícula, no cobert per la beca atorgada, haurà de ser abonat per la institució.

La durada de la beca és d'un semestre. Serà aplicada durant el primer semestre del curs 2023-2024, que inicia docència l'octubre de 2023.