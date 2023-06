Curs de Metodologia AICLE / CLIL

Gisela Grañena Gimeno

Doctora en Adquisició de Segones Llengües i Estadística per la University of Maryland, Màster en Comunicació Intercultural per la University of Maryland Baltimore County, i postgrau en TEFL, llicenciatura en Filologia Anglesa i Lingüística per la Universitat de Barcelona. Professora agregada dels estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i Directora del Màster d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Coordinadora del grup de recerca TechSLA (Technology and Second Language Acquisition).