Me dedico a la venta de mobiliario industrial, trabajo en el líder del sector del mobiliario desde hace cuatro años.



Quise ampliar mis estudios porque llevo en el mundo de las ventas dieciocho años. Llevo muchísimos años y, si hay algo que he notado a lo largo de todo este tiempo, es que no vale con simplemente ser un buen vendedor para poder dar ese salto profesional que yo quería dar. Hace falta tener preparación, hace falta tener ciertos conocimientos que te permitan no solo estar encima de las cosas en primera persona, sino poder desplazarte, tener distancia con ellas y verlas en conjunto para que sea algo más rico, más general, que te permita gestionar las situaciones con más generalidad, y no en una parte particular.

Yo, desde que terminé el grado, hace escasamente unos meses, he tenido cierto desarrollo dentro de mi empresa. Antes yo trabajaba solamente una parte de España y ahora llevo cinco zonas de España. Aparte de llevar Madrid, llevo Aragón, llevo Baleares, llevo Canarias, y también tengo una parte de equipos de trabajo que dependen de mí.

El estudiar en la UOC tiene una parte en la que cualquier empresario, cualquier empresa que está captando gente, entiende que tiene una persona delante que ha tenido una experiencia profesional al tiempo que ha tenido una experiencia académica. Las ha sabido gestionar, lo cual la hace una persona que tiene una capacidad de gestión superior a la de otra que ha trabajado durante cuatro o cinco años en una universidad full time, por así decirlo, porque es lo único que tenía que hacer.

Te da un valor añadido, sin desmerecer, por supuesto, lo otro, en el sentido de que tú tienes que haber trabajado con la presión de dividir tu tiempo en dos bloques fundamentales de tu vida: tu parte académica y tu parte profesional.

Y lo has aunado, entonces eres el candidato idóneo.