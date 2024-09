Em dedico a la venda de mobiliari industrial, i treballo en el líder del sector del mobiliari des de fa quatre anys.

Vaig voler ampliar els meus estudis perquè fa divuit anys que soc en el món de les vendes. Fa moltíssims anys que hi soc, i si hi ha alguna cosa que he notat al llarg de tot aquest temps, és que no n'hi ha prou de ser simplement un bon venedor per poder fer aquest salt professional que jo volia fer. Cal tenir preparació, cal tenir certs coneixements que et permetin no només estar a sobre de les coses en primera persona, sinó poder desplaçar-te, tenir distància amb aquestes coses i veure-les en conjunt perquè sigui una cosa més rica, més general, que et permeti gestionar les situacions amb més generalitat, i no en una part particular.

Jo, des que vaig acabar el grau, tot just fa uns mesos, he tingut un cert desenvolupament dins de la meva empresa. Abans jo treballava solament amb una part d'Espanya, i ara porto cinc zones d'Espanya. A part de portar Madrid, porto l'Aragó, porto les Balears, porto Canàries i també tinc una part d'equips de treball que depenen de mi.

Estudiar a la UOC té una part que fa que qualsevol empresari, qualsevol empresa que està captant gent, entengui que té una persona davant que ha tingut una experiència professional alhora que ha tingut una experiència acadèmica. Les ha sabut gestionar, cosa que fa una persona que té una capacitat de gestió superior a la d'una altra que ha treballat durant quatre o cinc anys en una universitat full time, per dir-ho així, perquè és l'única cosa que havia de fer.

Et dona un valor afegit, sense desmerèixer, per descomptat, l'altra opció, en el sentit que tu has d'haver treballat amb la pressió de dividir el teu temps en dos blocs fonamentals de la teva vida: la teva part acadèmica i la teva part professional.

I ho has conjuminat, i llavors ets el candidat idoni.