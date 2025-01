Curso de Comunicación Efectiva, Nivel Básico (A1)

Ferran Lalueza Bosch

Profesor agregado en la UOC, donde ha dirigido la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, el grado de Comunicación, el Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia, y los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Es director de la revista COMeIN y autor de la novela didáctica The show must go on. Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y doctor en Periodismo por la UPF, ha sido asociado sénior en la consultora de relaciones públicas Burson-Marsteller (hoy BCW), donde se especializó en el ámbito de la comunicación de crisis.