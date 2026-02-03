Curso universitario Online en Derechos humanos, nacionalidad y extranjería
Presentación
Los derechos humanos y las políticas de inmigración y extranjería tienen una relación cada vez más directa y su conocimiento es de especial relevancia para el sector privado. En el sector privado (empresarial) es especialmente importante integrar la temática de los derechos humanos, puesto que son elementos esenciales en el diseño de los códigos de compliance, así como de la cultura corporativa. Por otro lado, el conocimiento de las políticas de extranjería e inmigración es básico dada la situación actual en muchos sectores.
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¿Por qué hacer el curso de Especialización en derechos humanos, nacionalidad y extranjería
en la UOC?
Este curso es el único que se ofrece en la actualidad en España en el que se abordan estas dos materias.
El curso permite:
- Obtener las competencias y herramientas claves para poder enfrentarse a los problemas jurídicos fundamentales que encontramos en estas materias.
- Conocer las principales instituciones y reglas nacionales e internacionales aplicables a estas temáticas.
- Abordar en profundidad estas materias con ejemplos y actividades derivadas de la realidad práctica.
- Asimilar gradualmente los contenidos.
Si empiezas el curso el primer semestre (septiembre), la duración de este será de un curso académico y cursarás una asignatura cada semestre.
Por el contrario, si empiezas el curso el segundo semestre (febrero), la duración será de un solo semestre y cursarás las dos asignaturas a la vez.
Por el contrario, si empiezas el curso el segundo semestre (febrero), la duración será de un solo semestre y cursarás las dos asignaturas a la vez.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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8
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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