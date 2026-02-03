Curs universitari Online en Drets humans, nacionalitat i estrangeria
Presentació
Els drets humans i les polítiques d'immigració i estrangeria tenen una relació cada vegada més directa i el seu coneixement és d'especial rellevància per al sector privat. En el sector privat (empresarial) és especialment important integrar la temàtica dels drets humans, ja que són elements importants en el disseny dels codis de compliance així com de la cultura corporativa. D'altra banda, el coneixement de les polítiques d'estrangeria i immigració és bàsic donada la situació actual en molts sectors.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
Per què fer el Curs d’Especialització en Drets Humans, Nacionalitat i Estrangeria a la UOC?
Aquest curs és l'únic curs que s'ofereix en l'actualitat a Espanya en el qual s'aborden aquestes dues matèries.
Aquest curs permet:
- Obtenir les competències i eines claus per poder enfrontar-se als problemes jurídics fonamentals que trobem en aquestes matèries;
- Conèixer les principals institucions i regles nacionals i internacionals aplicables en aquestes matèries.
- Abordar en profunditat aquestes matèries amb exemples i activitats derivades de la realitat pràctica.
- Assimilar gradualment dels continguts.
Si comences el curs el primer semestre (setembre), la durada d'aquest serà d'un curs acadèmic i cursaràs una assignatura cada semestre.
Per contra, si comences el curs el segon semestre (febrer), la durada serà d'un sol semestre i cursaràs les dues assignatures a la vegada.
-
Inici
23 set. 2026
-
100%
Online
-
8
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació pròpia
-
Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.