Curso universitario Online en Diseño gráfico
Presentación
Disfruta de una experiencia que combina las asignaturas de Fundamentos de diseño gráfico, Taller de color, Taller de forma y composición y Tipografía para proporcionar una formación completa en este campo. Con este curso universitario, el estudiantado podrá adquirir las habilidades necesarias para crear diseños impactantes y comunicar ideas de forma efectiva utilizando los elementos clave del diseño gráfico. El curso está ideado para aquellas personas que quieran aprender a diseñar de manera profesional y a la vez puede ser una excelente oportunidad para los estudiantes, profesionales o aquellos que deseen mejorar sus habilidades en este ámbito.
Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.
Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.
Este curso universitario te proporcionará una formación completa y especializada en las áreas clave del diseño gráfico y te preparará para una carrera de éxito en este campo en constante evolución.
- Adquirirás conocimientos fundamentales sobre el diseño gráfico y su aplicación práctica.
- Aprenderás a utilizar el color de manera efectiva y a crear paletas de colores armónicas.
- Mejorarás tu comprensión de la forma y la composición, y cómo aplicarlas en diseños efectivos.
- Te familiarizarás con la tipografía y sus diferentes usos en el diseño gráfico.
- Desarrollarás la capacidad de analizar y evaluar críticamente el diseño gráfico.
- Tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos prácticos y de demostrar tu creatividad.
- Podrás colaborar y conectar con otros estudiantes interesados en el diseño gráfico.
- El curso te abrirá puertas a varias oportunidades profesionales relacionadas con el diseño gráfico.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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24
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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