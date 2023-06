Gaudeix d'una experiència que combina les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Taller de color, Taller de forma i composició i Tipografia per proporcionar una formació completa en aquest camp. Amb aquest curs universitari, els alumnes podran adquirir les habilitats necessàries per crear dissenys impactants i comunicar idees de manera efectiva utilitzant els elements clau del disseny gràfic. El curs està dissenyat per a aquells que vulguin aprendre a dissenyar de manera professional i alhora pot ser una excel·lent oportunitat per als estudiants, professionals o a aquells que volen millorar les seves habilitats en aquest àmbit.