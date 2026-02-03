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Curs universitari Online en Disseny gràfic

Presentació

Gaudeix d'una experiència que combina les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Taller de color, Taller de forma i composició i Tipografia per proporcionar una formació completa en aquest camp. Amb aquest curs universitari, els alumnes podran adquirir les habilitats necessàries per crear dissenys impactants i comunicar idees de manera efectiva utilitzant els elements clau del disseny gràfic. El curs està dissenyat per a aquells que vulguin aprendre a dissenyar de manera professional i alhora pot ser una excel·lent oportunitat per als estudiants, professionals o a aquells que volen millorar les seves habilitats en aquest àmbit.
Sense requisits d'accés

Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.

Cursos universitaris

Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.

Estudiar aquest curs universitari et proporcionarà una formació completa i especialitzada en les àrees clau del disseny gràfic, preparant-te per a una carrera d'èxit en aquest camp en constant evolució.

  • Adquiriràs coneixements fonamentals sobre el disseny gràfic i la seva aplicació pràctica.

  • Aprendràs a utilitzar el color de manera efectiva i a crear paletes de colors harmònics.

  • Milloraràs la teva comprensió de la forma i la composició, i com aplicar-les en dissenys efectius.

  • Et familiaritzaràs amb la tipografia i els seus diversos usos en el disseny gràfic.

  • Desenvoluparàs la capacitat d'analitzar i avaluar críticament el disseny gràfic.

  • Tindràs l'oportunitat de treballar en projectes pràctics i de demostrar la teva creativitat.

  • Podràs col·laborar i connectar amb altres estudiants interessats en el disseny gràfic.

  • El curs t'obrirà portes a diverses oportunitats professionals relacionades amb el disseny gràfic.
  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 24

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

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Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs universitari en Disseny gràfic

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest programa és una excel·lent opció per a aquells interessats en aprendre les bases del disseny gràfic i les seves implementacions. S'inicia al setembre i té una durada de 2 semestres, finalitzant al juny aproximadament. Està format per 4 assignatures que formen part del Grau de Disseny i Creació Digitals.

A continuació, trobaràs informació detallada de cada assignatura que conforma el programa:

Primer semestre (setembre - gener)

  • Fonaments del disseny gràfic:

    • Introducció al disseny gràfic: història, teoria i aplicació pràctica.

    • Elements del disseny: punt, línia, forma, textura, color, espai i temps.

    • Composició i equilibri: regles bàsiques i aplicació en projectes de disseny.

    • Identitat visual: disseny de logotips i aplicació en diferents mitjans.

Programa acadèmic


Aquest programa és una excel·lent opció per a aquells interessats en aprendre les bases del disseny gràfic i les seves implementacions. S'inicia al setembre i té una durada de 2 semestres, finalitzant al juny aproximadament. Està format per 4 assignatures que formen part del Grau de Disseny i Creació Digitals.

A continuació, trobaràs informació detallada de cada assignatura que conforma el programa:

Primer semestre (setembre - gener)

  • Fonaments del disseny gràfic:

    • Introducció al disseny gràfic: història, teoria i aplicació pràctica.

    • Elements del disseny: punt, línia, forma, textura, color, espai i temps.

    • Composició i equilibri: regles bàsiques i aplicació en projectes de disseny.

    • Identitat visual: disseny de logotips i aplicació en diferents mitjans.

  • Taller de color:

    • Teoria del color: espais de color, harmonies i contrastos.

    • Psicologia del color: efectes del color en la percepció i el comportament humà.

    • Aplicació del color: tècniques de mescla, equilibri cromàtic i elecció de paletes.

    • Color en el disseny gràfic: aplicació del color en projectes de disseny.

Segon semestre (febrer - juny)

  • Taller de forma i composició:

    • Composició visual: equilibri, ritme, jerarquia i contrast.

    • Tipus de composicions: simètriques, asimètriques, centrades, diagonals, etc.

    • Combinació de formes: geometria, natura, abstracte i figuratiu.

    • Aplicació de la composició en el disseny gràfic: cartells, pòsters, catàlegs, etc.

  • Tipografia:

    • Història de la tipografia: evolució, estils i tendències.

    • Anatomia de la lletra: parts de la lletra i les seves relacions.

    • Classificació tipogràfica: serif, sans-serif, script, display, etc.

    • Aplicació de la tipografia en el disseny gràfic: jerarquia, llegibilitat, combinació, etc.

El Curs Universitari de Disseny gràfic forma part del següent itinerari acadèmic:
Curs universitari en Disseny gràfic

Professorat

Direcció dels estudis

  • Jordi Sánchez-Navarro
    Jordi Sánchez-Navarro

    Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull (URL) (2005). Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1996). Participa en projectes de recerca sobre estètica del cinema i l'audiovisual contemporani, cibercultura i cinema, cultura dels videojocs, cultures juvenils i cinema, fans, noves pràctiques cinèfiles i producció en xarxa. Ha estat subdirector del Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya (2001-2004) i actualment és consultor de programació i coordinador de la secció d'animació (Anima't) del mateix festival. Entre 1996 i 1999 va ser director de Saló Internacional del Còmic de Barcelona.

Curs universitari en Disseny gràfic

Sortides professionals

Objectius

El curs vol proporcionar una formació completa en les diferents àrees del disseny gràfic, des de les bases teòriques fins a les aplicacions pràctiques, per aconseguir que siguin capaços de desenvolupar projectes amb una visió global i crítica.

  • Desenvolupar habilitats i coneixements fonamentals en el disseny gràfic i la comunicació visual.

  • Capacitar els estudiants per a crear dissenys atractius, efectius i coherents amb l'objectiu de la comunicació que s'estigui buscant.

  • Fomentar la creativitat i l'originalitat en els dissenys, així com la capacitat d'adaptació a diferents necessitats i públics.

  • Potenciar la capacitat crítica dels estudiants, de manera que puguin analitzar i valorar els seus propis dissenys, així com els dels altres.

  • Fomentar el treball en equip i la comunicació efectiva, de manera que els estudiants aprenguin a treballar en col·laboració per aconseguir objectius comuns en el disseny.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

  • Estudiants de cicles formatius de grau superior en arts gràfiques, disseny gràfic o similar.

  • Persones amb formació no reglada en disseny gràfic que vulguin ampliar coneixements i obtenir una titulació universitària.

  • Professionals del disseny gràfic que vulguin actualitzar i ampliar les seves competències en les àrees de fonaments del disseny, color, forma i composició i tipografia.

  • Professionals de sectors relacionats amb la comunicació visual (publicitat, màrqueting, edició, web design, etc.) que vulguin millorar les seves habilitats en disseny gràfic.

  • Persones que vulguin iniciar-se en el món del disseny gràfic com a professionals autònoms o freelance.

Competències

  • Creativitat i innovació en el disseny.

  • Coneixement i ús dels principis fonamentals del disseny gràfic.

  • Capacitat per identificar i resoldre problemes en el disseny.

  • Hàbits d'observació, anàlisi i síntesi.

  • Habilitats per a la comunicació visual i l'expressió gràfica.

  • Capacitat per treballar en equip i cooperar en projectes col·lectius.

  • Coneixement i ús de les eines i tecnologies del disseny gràfic.

  • Capacitat per a l'autoaprenentatge i la gestió eficaç del temps.

  • Hàbits d'organització, planificació i gestió de projectes.

  • Coneixement i aplicació de les normatives i lleis relatives al disseny gràfic.

Perfils

Aquest curs pot proporcionar als estudiants una sèrie de competències i habilitats útils per a diferents sortides professionals en el camp audiovisual, com ara:

  • Dissenyador gràfic: A través de les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Taller de color, Taller de forma i composició i Tipografia, els estudiants poden desenvolupar habilitats tècniques i creatives per crear dissenys visuals impactants i eficaços per a diferents plataformes i públics. 
  • Artista visual: El curs és una excel·lent opció per als alumnes que necessiten desenvolupar les seves habilitats artístiques per expressar-se a través de diferents mitjans visuals, des de la pintura fins a l'art digital.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs universitari en Disseny gràfic

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Aquest curs no té requisits d'accés.

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No s'exigeixen coneixements previs específics, ja que aquest programa està dissenyat per a estudiants que vulguin adquirir habilitats i coneixements bàsics en aquesta àrea.

Tanmateix, és recomanable tenir certa familiaritat amb les tecnologies digitals i la informàtica a nivell d'usuari, a més de capacitat de treball en equip i organització per poder fer les tasques assignades en el curs.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs universitari en Disseny gràfic

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
1.457 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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