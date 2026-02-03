Curs universitari Online en Disseny gràfic
Presentació
Gaudeix d'una experiència que combina les assignatures de Fonaments del disseny gràfic, Taller de color, Taller de forma i composició i Tipografia per proporcionar una formació completa en aquest camp. Amb aquest curs universitari, els alumnes podran adquirir les habilitats necessàries per crear dissenys impactants i comunicar idees de manera efectiva utilitzant els elements clau del disseny gràfic. El curs està dissenyat per a aquells que vulguin aprendre a dissenyar de manera professional i alhora pot ser una excel·lent oportunitat per als estudiants, professionals o a aquells que volen millorar les seves habilitats en aquest àmbit.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
Estudiar aquest curs universitari et proporcionarà una formació completa i especialitzada en les àrees clau del disseny gràfic, preparant-te per a una carrera d'èxit en aquest camp en constant evolució.
Adquiriràs coneixements fonamentals sobre el disseny gràfic i la seva aplicació pràctica.
Aprendràs a utilitzar el color de manera efectiva i a crear paletes de colors harmònics.
Milloraràs la teva comprensió de la forma i la composició, i com aplicar-les en dissenys efectius.
Et familiaritzaràs amb la tipografia i els seus diversos usos en el disseny gràfic.
Desenvoluparàs la capacitat d'analitzar i avaluar críticament el disseny gràfic.
Tindràs l'oportunitat de treballar en projectes pràctics i de demostrar la teva creativitat.
Podràs col·laborar i connectar amb altres estudiants interessats en el disseny gràfic.
El curs t'obrirà portes a diverses oportunitats professionals relacionades amb el disseny gràfic.
Adquiriràs coneixements fonamentals sobre el disseny gràfic i la seva aplicació pràctica.
Aprendràs a utilitzar el color de manera efectiva i a crear paletes de colors harmònics.
Milloraràs la teva comprensió de la forma i la composició, i com aplicar-les en dissenys efectius.
Et familiaritzaràs amb la tipografia i els seus diversos usos en el disseny gràfic.
Desenvoluparàs la capacitat d'analitzar i avaluar críticament el disseny gràfic.
Tindràs l'oportunitat de treballar en projectes pràctics i de demostrar la teva creativitat.
Podràs col·laborar i connectar amb altres estudiants interessats en el disseny gràfic.
El curs t'obrirà portes a diverses oportunitats professionals relacionades amb el disseny gràfic.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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24
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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