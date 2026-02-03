Curso universitario Online en Iniciación a la Informática
Presentación
Este programa da respuesta a personas que necesitan aprender los fundamentos de los computadores y de la programación como herramientas dentro de su profesión. En los últimos años, las competencias de programación han cobrado especial relevancia más allá de los ámbitos asociados a los programas técnicos de formación universitaria. Los campos más recientes en los que la destreza en técnicas de programación es importante son la ciencia de datos, la bioinformática, la multimedia y el diseño digital.
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¿Quieres conocer las bases de la informática a través de los computadores y la programación?
La especialización de Fundamentos de la informática te facilitará la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento de los ordenadores y las bases de la programación informática.
- Estudiar esta especialización te permitirá:
- Conocer la organización general de un computador como circuito digital y saber los rasgos distintivos de la arquitectura de Von Neumann.
- Saber cómo se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a dos.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.
- Conocer y saber aplicar el álgebra de Boole para la manipulación de funciones lógicas.
- Tener nociones tecnológicas de los circuitos digitales y comprender la relación entre los circuitos digitales y las funciones lógicas.
¿Quieres conocer las bases de la informática a través de los computadores y la programación?
La especialización de Fundamentos de la informática te facilitará la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento de los ordenadores y las bases de la programación informática.
- Estudiar esta especialización te permitirá:
- Conocer la organización general de un computador como circuito digital y saber los rasgos distintivos de la arquitectura de Von Neumann.
- Saber cómo se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a dos.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.
- Conocer y saber aplicar el álgebra de Boole para la manipulación de funciones lógicas.
- Tener nociones tecnológicas de los circuitos digitales y comprender la relación entre los circuitos digitales y las funciones lógicas.
- Conocer y saber utilizar las puertas lógicas y los módulos combinacionales en el diseño de circuitos lógicos.
- Entender el funcionamiento de los circuitos lógicos secuenciales y conocer y saber aplicar técnicas de diseño de sistemas secuenciales.
- Conocer y asimilar los conceptos fundamentales de la algorítmica mediante el aprendizaje y comprensión de la sintaxis y semántica de una notación algorítmica.
- Poner en práctica los conceptos y técnicas de programación para que, a partir del enunciado de un problema, pueda diseñarse una solución algorítmica e implementar el programa correspondiente que lo resuelva.
- Usar diferentes técnicas de programación para resolver de un modo más eficiente problemas más complicados: la modularidad que permite resolverlos descomponiéndolos en subproblemas más sencillos y los esquemas algorítmicos como una técnica eficaz para construir algoritmos a partir de soluciones ya conocidas.
- Adquirir práctica en la aplicación de los conceptos anteriores en un entorno real de desarrollo de programas en lenguaje C, logrando un conocimiento no tan solo conceptual, sino también práctico de cómo escribir un programa, compilarlo, montarlo y ejecutarlo.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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12
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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