Curs universitari Online en Iniciació a la Informàtica
Presentació
Aquest programa dona resposta a la necessitat d’aprendre els fonaments dels computadors i de la programació a persones que necessiten la programació com a eina dins de la seva professió. En els darrers anys, les competències de programació han cobrat especial rellevància més enllà dels àmbits associats als programes tècnics de formació universitària. Els àmbits més recents en els que la destresa en tècniques de programació és important són: la ciència de dades, la bioinformàtica, la multimèdia i el disseny digital.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
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Vols conèixer les bases de la informàtica a través dels computadors i la programació?
L’especialització de Fonaments de la informàtica et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre el funcionament dels ordinadors i les bases de la programació informàtica. Estudiar aquesta especialització et permetrà:
- Conèixer l'organització general d'un computador com a circuit digital i conèixer els trets distintius de l'arquitectura de Von Neumann.
- Saber com es representa la informació i, en particular, els nombres de forma digital: nombres naturals i enters, tant en signe i magnitud com en complement a 2.
- Entendre els mecanismes de canvis de base en la representació de nombres.
- Conèixer i saber aplicar l'àlgebra de Boole per a la manipulació de funcions lògiques.
- Tenir nocions tecnològiques dels circuits digitals i entendre la relació entre els circuits digitals i les funcions lògiques.
- Conèixer i saber utilitzar les portes lògiques i els mòduls combinacionals en el disseny de circuits lògics.
Vols conèixer les bases de la informàtica a través dels computadors i la programació?
L’especialització de Fonaments de la informàtica et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre el funcionament dels ordinadors i les bases de la programació informàtica. Estudiar aquesta especialització et permetrà:
- Conèixer l'organització general d'un computador com a circuit digital i conèixer els trets distintius de l'arquitectura de Von Neumann.
- Saber com es representa la informació i, en particular, els nombres de forma digital: nombres naturals i enters, tant en signe i magnitud com en complement a 2.
- Entendre els mecanismes de canvis de base en la representació de nombres.
- Conèixer i saber aplicar l'àlgebra de Boole per a la manipulació de funcions lògiques.
- Tenir nocions tecnològiques dels circuits digitals i entendre la relació entre els circuits digitals i les funcions lògiques.
- Conèixer i saber utilitzar les portes lògiques i els mòduls combinacionals en el disseny de circuits lògics.
- Entendre el funcionament dels circuits lògics seqüencials i conèixer i saber aplicar tècniques de disseny de sistemes seqüencials.
- Conèixer i assimilar els conceptes fonamentals de l'algorísmica mitjançant l'aprenentatge i comprensió de la sintaxi i semàntica d'una notació algorísmica.
- Posar en pràctica els conceptes i les tècniques de programació per tal que, a partir de l'enunciat d'un problema, es pugui dissenyar una solució algorísmica i implementar-ne el programa corresponent que el resolgui.
- Usar diferents tècniques de programació per a resoldre de manera més eficient problemes més complicats: la modularitat que permet resoldre'ls descomponent-los en subproblemes més senzills i els esquemes algorísmics com una tècnica eficaç per construir algorismes a partir de solucions ja conegudes.
- Adquirir pràctica en l'aplicació dels conceptes anteriors en un entorn real de desenvolupament de programes en llenguatge C, assolint un coneixement no tan sols conceptual sinó també pràctic de com escriure un programa, compilar-lo, muntar-lo i executar-lo.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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12
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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