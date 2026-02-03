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Curso universitario Online en Iniciación al Diseño Web

Presentación

Diseño web, HTML, CSS, diseño gráfico, diseño web, diseño de interacción, diseño de interfaces…

Aprende los principios básicos que te permitirán construir y mejorar el diseño web, la estética y el contenido de tu página web.

Con el programa de Iniciación al diseño web adquirirás los conocimientos básicos necesarios para crear, desarrollar y optimizar el diseño de tu página web. Aprenderás sobre diseño web, HTML y CSS, así como diseño de interfaces.
Sin requisitos de acceso

Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.

Cursos universitarios

Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.

¿Por qué estudiar la especialización de Iniciación al diseño web?

Contar con un buen diseño web se ha convertido en un requisito imprescindible para la gran mayoría de negocios. Una página web es la carta de presentación de una marca, y en función de esta, los usuarios podrán hacerse una idea de quién es la empresa, qué es lo que hace y cuál es su grado de profesionalidad. Apostar por optimizar el diseño web, la estética y los contenidos de tu página te permitirá un mejor posicionamiento frente a la competencia, así como una mejor visualización ante tu público objetivo.

Con este programa:

  • Aprenderás diferentes aspectos sobre la creación de páginas web, entre estos a dominar los lenguajes que las componen (HTML y CSS).

  • Conocerás las bases del diseño gráfico, los aspectos técnicos de la imagen digital y los sistemas de protección de la propiedad intelectual de la imagen.

  • Serás capaz de crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia.

¿Por qué estudiar la especialización de Iniciación al diseño web?

Contar con un buen diseño web se ha convertido en un requisito imprescindible para la gran mayoría de negocios. Una página web es la carta de presentación de una marca, y en función de esta, los usuarios podrán hacerse una idea de quién es la empresa, qué es lo que hace y cuál es su grado de profesionalidad. Apostar por optimizar el diseño web, la estética y los contenidos de tu página te permitirá un mejor posicionamiento frente a la competencia, así como una mejor visualización ante tu público objetivo.

Con este programa:

  • Aprenderás diferentes aspectos sobre la creación de páginas web, entre estos a dominar los lenguajes que las componen (HTML y CSS).

  • Conocerás las bases del diseño gráfico, los aspectos técnicos de la imagen digital y los sistemas de protección de la propiedad intelectual de la imagen.

  • Serás capaz de crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia.

  • Tendrás la capacidad de desarrollar una interfaz de usuario que posibilitará una fácil, óptima y eficiente interacción de los usuarios con tu producto.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 24

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Curso universitario en Iniciación al Diseño Web

Programa académico

Programa académico

El plan de estudios de esta especialización se compone de 24 créditos, que se dividen en cuatro asignaturas. La duración del programa es de dos semestres académicos.

Esta especialización se centra en la adquisición de conocimientos para la creación y el diseño de páginas webs óptimas, estéticas y agradables. 

El programa se encuentra distribuido y configurado por:

  • Primer semestre:

    • Diseño gráfico (6 créditos): ofrece una introducción a la creación y tratamiento de imágenes por ordenador, a la vez que presenta las bases del diseño gráfico combinando los aspectos técnicos, formales y conceptuales.

    • Diseño de interacción (6 créditos):

Programa académico


El plan de estudios de esta especialización se compone de 24 créditos, que se dividen en cuatro asignaturas. La duración del programa es de dos semestres académicos.

Esta especialización se centra en la adquisición de conocimientos para la creación y el diseño de páginas webs óptimas, estéticas y agradables. 

El programa se encuentra distribuido y configurado por:

  • Primer semestre:

    • Diseño gráfico (6 créditos): ofrece una introducción a la creación y tratamiento de imágenes por ordenador, a la vez que presenta las bases del diseño gráfico combinando los aspectos técnicos, formales y conceptuales.

    • Diseño de interacción (6 créditos): esta asignatura está pensada para aprender los principios y la metodología de trabajo necesarios para diseñar experiencias de interacción agradables y eficientes desde el punto de vista de la usabilidad. Tiene un carácter práctico que permite el aprendizaje de la metodología y las teorías vinculadas a cada fase de un proyecto de interacción mediante la realización de un trabajo aplicado.

  • Segundo semestre:

    • HTML y CSS (6 créditos): proporciona conocimientos sobre dos de los lenguajes que se utilizan en la creación de una página web: el HTML para el contenido y el CSS para la presentación.

                   Diseño de interfaces (6 créditos): profundizarás en el estudio sobre el diseño de la interacción y la experiencia de usuario, trabajando el diseño de interfaces de acuerdo con los principios estéticos, de usabilidad y eficiencia que facilitan a los usuarios lograr sus objetivos cuando hacen uso de un producto digital.

El Curso Universitario de Iniciación al Diseño Web forma parte del siguiente itinerario académico:
Curso universitario en Iniciación al Diseño Web

Profesorado

Dirección de estudios

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Ingeniería Informática por la UAB. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Su actividad docente se centra en la inteligencia artificial, y la modelización, simulación y optimización de sistemas. Su ámbito de investigación gira en torno al desarrollo de algoritmos híbridos (combinando IA, OR y CP) para la resolución de problemas combinatorios, y el diseño de ludificación.

Curso universitario en Iniciación al Diseño Web

Salidas profesionales

Objetivos

El objetivo de este programa es acercar a los profesionales interesados al diseño web, para que puedan crear y diseñar páginas web usables, de acuerdo con los estándares actuales. En esta formación aprenderás a crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de tu marca, empleando procedimientos creativos, fundamentos básicos de diseño y un lenguaje formal.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Al ser un programa de iniciación, se adapta a cualquier profesional interesado en adquirir conocimientos básicos sobre el diseño web.

Competencias

  • Dominio del diseño básico y sus principios.

  • Capacidad de diseñar interfaces, evaluar su usabilidad y tomar decisiones de diseño adecuadas.

  • Capacidad para utilizar de forma apropiada los lenguajes de programación (HTML y CSS) y las herramientas de desarrollo para el análisis, diseño e implementación de aplicaciones.

  • Conocer los fundamentos del diseño de interacción, las etapas que lo configuran y su interrelación con el diseño centrado en el usuario.

A quién se dirige

El programa se dirige especialmente a titulados o profesionales vinculados al diseño, las ciencias sociales o la tecnología que quieran especializarse en el campo del diseño web vinculado a servicios y productos digitales.

Salidas profesionales

Este programa permite conseguir las bases para adquirir el perfil profesional de diseñador web, ya sea dentro de una empresa, una organización o como autónomo. Este perfil puede ocupar puestos de trabajo como los siguientes:

  • Maquetador web (HTML, CSS)

  • Diseñador de interfaces de usuario

  • Diseñador gráfico

Este ámbito es considerado una de las profesiones del futuro, con amplia salida laboral y buena remuneración económica.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso universitario en Iniciación al Diseño Web

Requisitos de acceso

Para matricularse de este curso y seguirlo no se necesita ninguna titulación académica ni es necesario tener conocimientos previos sobre la materia

Potencia tu carrera profesional

La Formación de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se exigen conocimientos previos específicos, puesto que este programa está diseñado para estudiantes que quieran adquirir habilidades y conocimientos básicos en esta área.

Aun así, es recomendable tener cierta familiaridad con las tecnologías digitales y la informática a nivel de usuario, además de capacidad de trabajo en equipo y organización para poder hacer las tareas asignadas en el curso.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

Curso universitario UOC
Curso universitario en Iniciación al Diseño Web

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
1.457 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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