Curso universitario Online en Iniciación al Diseño Web
Presentación
Diseño web, HTML, CSS, diseño gráfico, diseño web, diseño de interacción, diseño de interfaces…
Aprende los principios básicos que te permitirán construir y mejorar el diseño web, la estética y el contenido de tu página web.
Con el programa de Iniciación al diseño web adquirirás los conocimientos básicos necesarios para crear, desarrollar y optimizar el diseño de tu página web. Aprenderás sobre diseño web, HTML y CSS, así como diseño de interfaces.
Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.
Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.
¿Por qué estudiar la especialización de Iniciación al diseño web?
Contar con un buen diseño web se ha convertido en un requisito imprescindible para la gran mayoría de negocios. Una página web es la carta de presentación de una marca, y en función de esta, los usuarios podrán hacerse una idea de quién es la empresa, qué es lo que hace y cuál es su grado de profesionalidad. Apostar por optimizar el diseño web, la estética y los contenidos de tu página te permitirá un mejor posicionamiento frente a la competencia, así como una mejor visualización ante tu público objetivo.
Con este programa:
Aprenderás diferentes aspectos sobre la creación de páginas web, entre estos a dominar los lenguajes que las componen (HTML y CSS).
Conocerás las bases del diseño gráfico, los aspectos técnicos de la imagen digital y los sistemas de protección de la propiedad intelectual de la imagen.
Serás capaz de crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia.
Aprenderás diferentes aspectos sobre la creación de páginas web, entre estos a dominar los lenguajes que las componen (HTML y CSS).
Conocerás las bases del diseño gráfico, los aspectos técnicos de la imagen digital y los sistemas de protección de la propiedad intelectual de la imagen.
Serás capaz de crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia.
¿Por qué estudiar la especialización de Iniciación al diseño web?
Contar con un buen diseño web se ha convertido en un requisito imprescindible para la gran mayoría de negocios. Una página web es la carta de presentación de una marca, y en función de esta, los usuarios podrán hacerse una idea de quién es la empresa, qué es lo que hace y cuál es su grado de profesionalidad. Apostar por optimizar el diseño web, la estética y los contenidos de tu página te permitirá un mejor posicionamiento frente a la competencia, así como una mejor visualización ante tu público objetivo.
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Aprenderás diferentes aspectos sobre la creación de páginas web, entre estos a dominar los lenguajes que las componen (HTML y CSS).
Conocerás las bases del diseño gráfico, los aspectos técnicos de la imagen digital y los sistemas de protección de la propiedad intelectual de la imagen.
Serás capaz de crear y diseñar los elementos gráficos y visuales de un producto o aplicación multimedia.
Tendrás la capacidad de desarrollar una interfaz de usuario que posibilitará una fácil, óptima y eficiente interacción de los usuarios con tu producto.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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24
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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