Curs universitari Online en Iniciació al Disseny Web
Presentació
Disseny web, HTML, CSS, disseny gràfic, disseny web, disseny d'interacció, disseny d'interfícies…
Aprèn els principis bàsics que et permetran construir i millorar el disseny web, l’estètica i el contingut de la teva pàgina web.
El programa d’Iniciació al Disseny Web et permetrà adquirir els coneixements bàsics necessaris per crear, desenvolupar i optimitzar el disseny de la teva pàgina web. Aprendràs sobre disseny web, HTML i CSS i disseny d’interfícies.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
Per què estudiar l’especialització d’Iniciació al Disseny Web?
Comptar amb un bon disseny web s’ha convertit en un requisit imprescindible per a la gran majoria de negocis. Una pàgina web és la carta de presentació d’una marca, i en funció d’aquesta, els usuaris podran fer-se una idea de qui és l'empresa, què és el que fa i quin és el seu grau de professionalitat. Apostar per optimitzar el disseny web, l’estètica i els continguts de la teva pàgina et permetrà un millor posicionament enfront de la competència, així com una millor visualització davant el teu públic objectiu.
Amb aquest programa:
Aprendràs diferents aspectes sobre la creació de pàgines web, entre ells a dominar els llenguatges que les componen (HTML i CSS).
Coneixeràs les bases del disseny gràfic, els aspectes tècnics de la imatge digital i els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual de la imatge.
Seràs capaç de crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d’un producte o aplicació multimèdia.
Aprendràs diferents aspectes sobre la creació de pàgines web, entre ells a dominar els llenguatges que les componen (HTML i CSS).
Coneixeràs les bases del disseny gràfic, els aspectes tècnics de la imatge digital i els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual de la imatge.
Seràs capaç de crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d’un producte o aplicació multimèdia.
Per què estudiar l’especialització d’Iniciació al Disseny Web?
Comptar amb un bon disseny web s’ha convertit en un requisit imprescindible per a la gran majoria de negocis. Una pàgina web és la carta de presentació d’una marca, i en funció d’aquesta, els usuaris podran fer-se una idea de qui és l'empresa, què és el que fa i quin és el seu grau de professionalitat. Apostar per optimitzar el disseny web, l’estètica i els continguts de la teva pàgina et permetrà un millor posicionament enfront de la competència, així com una millor visualització davant el teu públic objectiu.
Amb aquest programa:
Aprendràs diferents aspectes sobre la creació de pàgines web, entre ells a dominar els llenguatges que les componen (HTML i CSS).
Coneixeràs les bases del disseny gràfic, els aspectes tècnics de la imatge digital i els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual de la imatge.
Seràs capaç de crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d’un producte o aplicació multimèdia.
Tindràs la capacitat de desenvolupar una interfície d’usuari que possibilitarà una fàcil, òptima i eficient interacció dels usuaris amb el teu producte.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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24
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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