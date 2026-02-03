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Curso universitario Online en Mercado interior y régimen jurídico del mercado

Presentación

Programa universitario de mercado interior y régimen jurídico: formación completa en normas de libre circulación, competencia, competencia desleal y consumo para actividades económicas a escala nacional y europea.

Programa universitario que proporciona una formación completa sobre el régimen jurídico del mercado interior europeo, incluyendo las normas de libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, el derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumo, para desarrollar actividades conformes con la legalidad en el ámbito nacional y europeo.
Sin requisitos de acceso

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El curso de Mercado interior y régimen jurídico es una formación especializada que proporciona al estudiantado conocimientos sólidos, tanto teóricos como prácticos, sobre el régimen jurídico del mercado a escala nacional y europea, con una especial incidencia en las normas que rigen la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como las normas relativas al derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumidor.

Este programa está diseñado para estudiantes y profesionales que desean desarrollar y asesorar actividades conformes con la legalidad en el mercado interior europeo y, por lo tanto, en el mercado nacional. Con una formación completa en las normas del mercado interior y del régimen jurídico del mercado, el estudiantado podrá desarrollar su carrera profesional en empresas y organizaciones que operan en el ámbito europeo y nacional, así como en despachos de abogados y asesorías especializadas en el mercado interior y el derecho europeo.

El curso de Mercado interior y régimen jurídico es una formación especializada que proporciona al estudiantado conocimientos sólidos, tanto teóricos como prácticos, sobre el régimen jurídico del mercado a escala nacional y europea, con una especial incidencia en las normas que rigen la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como las normas relativas al derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumidor.

Este programa está diseñado para estudiantes y profesionales que desean desarrollar y asesorar actividades conformes con la legalidad en el mercado interior europeo y, por lo tanto, en el mercado nacional. Con una formación completa en las normas del mercado interior y del régimen jurídico del mercado, el estudiantado podrá desarrollar su carrera profesional en empresas y organizaciones que operan en el ámbito europeo y nacional, así como en despachos de abogados y asesorías especializadas en el mercado interior y el derecho europeo.

El curso de Mercado interior y régimen jurídico ofrece una formación especializada y actualizada, impartida por profesionales altamente capacitados en las materias del derecho europeo y del mercado interior. El estudiantado tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno práctico a través de prácticas profesionales en empresas y organizaciones del sector.

En resumen, el curso de Mercado interior y régimen jurídico es una formación completa y especializada en las normas que rigen la actividad económica en el mercado interior europeo, proporcionando al estudiantado conocimientos sólidos y actualizados sobre las normas de la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como las normas relativas al derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumidor, con el fin de desarrollar y asesorar actividades conformes con la legalidad en el mercado nacional y europeo.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 8

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

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Metodología 100% online

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Curso universitario en Mercado interior y régimen jurídico del mercado

Programa académico

El Curso Universitario de Mercado interior y régimen jurídico del mercado forma parte del siguiente itinerario académico:
Curso universitario en Mercado interior y régimen jurídico del mercado

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Curso universitario en Mercado interior y régimen jurídico del mercado

Salidas profesionales

Objetivos

El programa académico universitario en Mercado interior y régimen jurídico tiene varios objetivos, entre los que cabe destacar:

1. Comprender las reglas estructurales, tanto de tipo nacional como supranacional e internacional, sobre las que se edifica el régimen jurídico del mercado que hoy podemos considerar globalizado.

2. Analizar y comparar los diferentes instrumentos jurídicos de que dispone un empresario para desarrollar y extender su actividad empresarial.

3. Estudiar las normas que buscan garantizar el libre acceso al mercado y la competencia leal entre sus participantes.

4. Analizar los sistemas jurídicos de protección de las invenciones y de los signos distintivos de los empresarios, así como conocer las disposiciones normativas en materia de publicidad comercial privada y de contratación en medios telemáticos.

5. Estudiar los derechos básicos de los consumidores dentro del mercado.

6. Conocer la normativa de protección de datos de carácter personal y los deberes que se desprenden de esta para los empresarios.

Objetivos


El programa académico universitario en Mercado interior y régimen jurídico tiene varios objetivos, entre los que cabe destacar:

1. Comprender las reglas estructurales, tanto de tipo nacional como supranacional e internacional, sobre las que se edifica el régimen jurídico del mercado que hoy podemos considerar globalizado.

2. Analizar y comparar los diferentes instrumentos jurídicos de que dispone un empresario para desarrollar y extender su actividad empresarial.

3. Estudiar las normas que buscan garantizar el libre acceso al mercado y la competencia leal entre sus participantes.

4. Analizar los sistemas jurídicos de protección de las invenciones y de los signos distintivos de los empresarios, así como conocer las disposiciones normativas en materia de publicidad comercial privada y de contratación en medios telemáticos.

5. Estudiar los derechos básicos de los consumidores dentro del mercado.

6. Conocer la normativa de protección de datos de carácter personal y los deberes que se desprenden de esta para los empresarios.

7. Estudiar la disciplina básica de prestación de los servicios de la sociedad de la información.

8. Entender la progresividad de la creación del mercado interior europeo.  

9. Comprender la lógica del funcionamiento del mercado interior europeo.

10. Asimilar y entender los principios básicos que rigen las libertades económicas de la Unión.

11. Adquirir unas nociones muy básicas sobre el derecho societario de la UE.

En general, el programa académico universitario en Mercado interior y régimen jurídico busca proporcionar al estudiantado una formación completa y especializada en las normas que rigen la actividad económica en el mercado y en el mercado interior europeo, con el objetivo de desarrollar actividades acordes con la legalidad a escala nacional y europea, y prepararlo para una carrera profesional en este ámbito.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Académico - grado de ADE (incluye graduados UOC), grado de Economía (incluye graduados UOC), grado de Relaciones Laborales (incluye graduados UOC), grado de Marketing, grado de Derecho.

Profesional - abogados, juristas (actualización de conocimientos), economistas, administradores de empresas (formación especializada) y empresarios, expertos en marketing.

Competencias

  1. Conocimiento de las normas del mercado interior europeo y de los principios que rigen la actividad económica en este ámbito.

  2. Capacidad para interpretar y aplicar las normas europeas en el ámbito empresarial.

  3. Capacidad para asesorar a empresas y organizaciones en materias relacionadas con el mercado interior y el derecho europeo.

  4. Conocimiento de los principios de la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como del derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumo.

  5. Capacidad para analizar y resolver problemas jurídicos complejos relacionados con la actividad empresarial en el mercado. 

  6. Capacidad para realizar investigaciones jurídicas en el ámbito del mercado interior y el derecho europeo.

  7. Capacidad para comunicar y transmitir información de forma clara y efectiva en un entorno empresarial y legal.

  8. Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio.

Competencias


  1. Conocimiento de las normas del mercado interior europeo y de los principios que rigen la actividad económica en este ámbito.

  2. Capacidad para interpretar y aplicar las normas europeas en el ámbito empresarial.

  3. Capacidad para asesorar a empresas y organizaciones en materias relacionadas con el mercado interior y el derecho europeo.

  4. Conocimiento de los principios de la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como del derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumo.

  5. Capacidad para analizar y resolver problemas jurídicos complejos relacionados con la actividad empresarial en el mercado. 

  6. Capacidad para realizar investigaciones jurídicas en el ámbito del mercado interior y el derecho europeo.

  7. Capacidad para comunicar y transmitir información de forma clara y efectiva en un entorno empresarial y legal.

  8. Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio.

  9. Identificación de los principios jurídicos y de las instituciones jurídicas específicas del mercado.

  10. Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de acuerdo con los valores éticos.

A quién se dirige

El programa académico universitario en Mercado interior y régimen jurídico está dirigido a estudiantes con formación en derecho, economía u otras áreas relacionadas que deseen adquirir conocimientos y competencias en el ámbito del derecho empresarial y europeo. Asimismo, el programa está destinado a profesionales del derecho, abogados, consultores y otros profesionales que trabajan en el campo empresarial y que necesitan actualizar o ampliar sus conocimientos en esta área. El programa también está diseñado para aquellas personas que quieran desarrollar una carrera en organizaciones internacionales, instituciones europeas o en el ámbito de la cooperación internacional. En general, el programa está abierto a todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos y competencias en el campo del derecho empresarial y europeo, especialmente en relación con el mercado interior y el régimen jurídico de la Unión Europea.

Salidas profesionales

 - Despachos de abogados.

 - Consultoras nacionales e internacionales.

 - Asesoría jurídica corporativa de empresas.

 - Dirección de empresas y direcciones estratégicas de empresas. 

 - Departamentos de marketing.

 - Gestores administrativos.

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Curso universitario en Mercado interior y régimen jurídico del mercado

Requisitos de acceso

Requisitos de acceso

Este curso no tiene requisitos de acceso.

Potencia tu carrera profesional

La Formación de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

Es recomendable poseer unas ciertas nociones de derecho mercantil y derecho de la Unión Europea.

Titulación

Curso universitario UOC
Curso universitario en Mercado interior y régimen jurídico del mercado

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
486 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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