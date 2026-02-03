Curso universitario Online en Mercado interior y régimen jurídico del mercado
Presentación
Programa universitario de mercado interior y régimen jurídico: formación completa en normas de libre circulación, competencia, competencia desleal y consumo para actividades económicas a escala nacional y europea.
Programa universitario que proporciona una formación completa sobre el régimen jurídico del mercado interior europeo, incluyendo las normas de libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, el derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumo, para desarrollar actividades conformes con la legalidad en el ámbito nacional y europeo.
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El curso de Mercado interior y régimen jurídico es una formación especializada que proporciona al estudiantado conocimientos sólidos, tanto teóricos como prácticos, sobre el régimen jurídico del mercado a escala nacional y europea, con una especial incidencia en las normas que rigen la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como las normas relativas al derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumidor.
Este programa está diseñado para estudiantes y profesionales que desean desarrollar y asesorar actividades conformes con la legalidad en el mercado interior europeo y, por lo tanto, en el mercado nacional. Con una formación completa en las normas del mercado interior y del régimen jurídico del mercado, el estudiantado podrá desarrollar su carrera profesional en empresas y organizaciones que operan en el ámbito europeo y nacional, así como en despachos de abogados y asesorías especializadas en el mercado interior y el derecho europeo.
El curso de Mercado interior y régimen jurídico es una formación especializada que proporciona al estudiantado conocimientos sólidos, tanto teóricos como prácticos, sobre el régimen jurídico del mercado a escala nacional y europea, con una especial incidencia en las normas que rigen la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como las normas relativas al derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumidor.
Este programa está diseñado para estudiantes y profesionales que desean desarrollar y asesorar actividades conformes con la legalidad en el mercado interior europeo y, por lo tanto, en el mercado nacional. Con una formación completa en las normas del mercado interior y del régimen jurídico del mercado, el estudiantado podrá desarrollar su carrera profesional en empresas y organizaciones que operan en el ámbito europeo y nacional, así como en despachos de abogados y asesorías especializadas en el mercado interior y el derecho europeo.
El curso de Mercado interior y régimen jurídico ofrece una formación especializada y actualizada, impartida por profesionales altamente capacitados en las materias del derecho europeo y del mercado interior. El estudiantado tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno práctico a través de prácticas profesionales en empresas y organizaciones del sector.
En resumen, el curso de Mercado interior y régimen jurídico es una formación completa y especializada en las normas que rigen la actividad económica en el mercado interior europeo, proporcionando al estudiantado conocimientos sólidos y actualizados sobre las normas de la libre circulación de mercancías, trabajadores y capitales, así como las normas relativas al derecho de la competencia, la competencia desleal, la publicidad y el derecho del consumidor, con el fin de desarrollar y asesorar actividades conformes con la legalidad en el mercado nacional y europeo.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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8
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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