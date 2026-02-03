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Curs universitari Online en Mercat interior i règim jurídic del mercat

Presentació

Programa universitari en mercat interior i règim jurídic: formació completa en normes de lliure circulació, competència, competència deslleial i consum per a activitats econòmiques a nivell nacional i europeu.

Programa universitari que proporciona una formació completa sobre el règim jurídic del mercat interior europeu, incloent-hi les normes de lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, el dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consum, per a desenvolupar activitats conformes a la legalitat a nivell nacional i europeu.
Sense requisits d'accés

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Cursos universitaris

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El curs en Mercat Interior i Règim Jurídic és una formació especialitzada que proporciona als estudiants coneixements sòlids tant teòrics com pràctics sobre el règim jurídic del mercat a escala nacional i europea, amb una especial incidència en les normes que regeixen la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com les normes relatives al dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consumidor.

Aquest programa està dissenyat per a aquells estudiants i professionals que desitgen desenvolupar i assessorar activitats conformes a la legalitat en el mercat interior europeu i, per tant, en el mercat nacional. Amb una formació completa en les normes del mercat interior i del règim jurídic del mercat, els estudiants podran desenvolupar la seva carrera professional en empreses i organitzacions que operen en l'àmbit europeu i nacional, així com en despatxos d'advocats i assessories especialitzades en el mercat interior i el dret europeu.

El curs en Mercat Interior i Règim Jurídic és una formació especialitzada que proporciona als estudiants coneixements sòlids tant teòrics com pràctics sobre el règim jurídic del mercat a escala nacional i europea, amb una especial incidència en les normes que regeixen la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com les normes relatives al dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consumidor.

Aquest programa està dissenyat per a aquells estudiants i professionals que desitgen desenvolupar i assessorar activitats conformes a la legalitat en el mercat interior europeu i, per tant, en el mercat nacional. Amb una formació completa en les normes del mercat interior i del règim jurídic del mercat, els estudiants podran desenvolupar la seva carrera professional en empreses i organitzacions que operen en l'àmbit europeu i nacional, així com en despatxos d'advocats i assessories especialitzades en el mercat interior i el dret europeu.

El curs en Mercat Interior i Règim Jurídic ofereix una formació especialitzada i actualitzada, impartida per professionals altament capacitats en les matèries del dret europeu i del mercat interior. Els estudiants tindran l'oportunitat d'aplicar els seus coneixements en un entorn pràctic a través de pràctiques professionals en empreses i organitzacions del sector.

En resum, el curs en Mercat Interior i Règim Jurídic és una formació completa i especialitzada en les normes que regeixen l'activitat econòmica en el mercat interior europeu, proporcionant als estudiants coneixements sòlids i actualitzats sobre les normes de la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com les normes relatives al dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consumidor, amb la finalitat de desenvolupar i assessorar activitats conformes a la legalitat en el mercat nacional i europeu.

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 8

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

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Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

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Curs universitari en Mercat interior i règim jurídic del mercat

Programa acadèmic

El Curs Universitari de Mercat interior i règim jurídic del mercat forma part del següent itinerari acadèmic:
Curs universitari en Mercat interior i règim jurídic del mercat

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Curs universitari en Mercat interior i règim jurídic del mercat

Sortides professionals

Objectius

El programa acadèmic universitari en Mercat Interior i Règim Jurídic té diversos objectius, entre els quals es poden destacar:

1. Comprendre les regles estructurals, tant de tipus nacional com supranacional i internacional, sobre les quals s'edifica el règim jurídic del mercat que avui podem considerar globalitzat.

2. Analitzar i comparar els diferents instruments jurídics que disposa un empresari per a desenvolupar i estendre la seva activitat empresarial.

3. Estudiar les normes que busquen garantir el lliure accés al mercat i la competència lleial entre els seus participants.

4.  Analitzar els sistemes jurídics de protecció de les invencions i dels signes distintius dels empresaris. I conèixer les disposicions normatives en matèria de publicitat comercial privada i de contractació en mitjans telemàtics.

5. Estudiar els drets bàsics dels consumidors dins el mercat.

6. Conèixer la normativa de protecció de dades de caràcter personal i els deures que se'n desprenen pels empresaris.

Objectius


El programa acadèmic universitari en Mercat Interior i Règim Jurídic té diversos objectius, entre els quals es poden destacar:

1. Comprendre les regles estructurals, tant de tipus nacional com supranacional i internacional, sobre les quals s'edifica el règim jurídic del mercat que avui podem considerar globalitzat.

2. Analitzar i comparar els diferents instruments jurídics que disposa un empresari per a desenvolupar i estendre la seva activitat empresarial.

3. Estudiar les normes que busquen garantir el lliure accés al mercat i la competència lleial entre els seus participants.

4.  Analitzar els sistemes jurídics de protecció de les invencions i dels signes distintius dels empresaris. I conèixer les disposicions normatives en matèria de publicitat comercial privada i de contractació en mitjans telemàtics.

5. Estudiar els drets bàsics dels consumidors dins el mercat.

6. Conèixer la normativa de protecció de dades de caràcter personal i els deures que se'n desprenen pels empresaris.

7. Estudiar la disciplina bàsica de prestació dels serveis de la societat de la informació.

8. Entendre la progressivitat de la creació del mercat interior europeu.  

9. Comprendre la lògica del funcionament del mercat interior europeu.

10. Assimilar i entendre els principis bàsics que regeixen les llibertats econòmiques de la Unió.

11. Adquirir unes nocions molt bàsiques sobre el dret societari de la UE.

En general, el programa acadèmic universitari en Mercat Interior i Règim Jurídic busca proporcionar als estudiants una formació completa i especialitzada en les normes que regeixen l'activitat econòmica en el mercat i en el mercat interior europeu, amb l'objectiu de desenvolupar activitats conformes a la legalitat a nivell nacional i europeu i preparar-los per a una carrera professional en aquest àmbit.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Académic - GRAU ADE (inclou graduats UOC), Grau Economia, (inclou graduats UOC) Grau en Relacions Laborals (inclou graduats UOC), Grau en Marketing, Grau en Dret.

Professional - advocats, juristes (actualització de coneixements), economistes, administradors d'empreses (formació especialitzada) i empresaris, experts en màrqueting.

Competències

  1. Coneixement de les normes del mercat interior europeu i dels principis que regeixen l'activitat econòmica en aquest àmbit.

  2. Capacitat per a interpretar i aplicar les normes europees en l'àmbit empresarial.

  3. Capacitat per a assessorar empreses i organitzacions en matèries relacionades amb el mercat interior i el dret europeu.

  4. Coneixement dels principis de la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com del dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consum.

  5. Capacitat per a analitzar i resoldre problemes jurídics complexos relacionats amb l'activitat empresarial en el mercat. 

  6. Capacitat per a realitzar investigacions jurídiques en l'àmbit del mercat interior i el dret europeu.

  7. Capacitat per a comunicar i transmetre informació de forma clara i efectiva en un entorn empresarial i legal.

  8. Capacitat per analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

Competències


  1. Coneixement de les normes del mercat interior europeu i dels principis que regeixen l'activitat econòmica en aquest àmbit.

  2. Capacitat per a interpretar i aplicar les normes europees en l'àmbit empresarial.

  3. Capacitat per a assessorar empreses i organitzacions en matèries relacionades amb el mercat interior i el dret europeu.

  4. Coneixement dels principis de la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com del dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consum.

  5. Capacitat per a analitzar i resoldre problemes jurídics complexos relacionats amb l'activitat empresarial en el mercat. 

  6. Capacitat per a realitzar investigacions jurídiques en l'àmbit del mercat interior i el dret europeu.

  7. Capacitat per a comunicar i transmetre informació de forma clara i efectiva en un entorn empresarial i legal.

  8. Capacitat per analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

  9.  Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del mercat.

  10.  Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics

A qui es dirigeix

El programa acadèmic universitari en Mercat Interior i Règim Jurídic està dirigit a estudiants amb formació en dret, economia o altres àrees relacionades que desitgin adquirir coneixements i competències en l'àmbit del dret empresarial i europeu. Així mateix, el programa està destinat a professionals del dret, advocats, consultors i altres professionals que treballen en el camp empresarial i que necessitin actualitzar o ampliar els seus coneixements en aquesta àrea. El programa també està dissenyat per a aquelles persones que vulguin desenvolupar una carrera en organitzacions internacionals, institucions europees o en l'àmbit de la cooperació internacional. En general, el programa està obert a totes aquelles persones que estiguin interessades en adquirir coneixements i competències en el camp del dret empresarial i europeu, especialment en relació amb el mercat interior i el règim jurídic de la Unió Europea.

Sortides professionals

 - Despatxos d'advocats

 - Consultores nacionals i internacionals.

 - Assessoria jurídica corporativa d'empreses.

 - Direcció d'empreses i direccions estratègiques d'empreses 

 - Departaments de màrqueting

 - Gestors administratius

La UOC, la millor universitat online

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    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

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    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs universitari en Mercat interior i règim jurídic del mercat

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Aquest curs no té requisits d'accés.

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

És recomanable posseir unes certes nocions dret mercantil i dret de la Unió Europea.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs universitari en Mercat interior i règim jurídic del mercat

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
486 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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