Curs universitari Online en Mercat interior i règim jurídic del mercat
Presentació
Programa universitari en mercat interior i règim jurídic: formació completa en normes de lliure circulació, competència, competència deslleial i consum per a activitats econòmiques a nivell nacional i europeu.
Programa universitari que proporciona una formació completa sobre el règim jurídic del mercat interior europeu, incloent-hi les normes de lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, el dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consum, per a desenvolupar activitats conformes a la legalitat a nivell nacional i europeu.
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El curs en Mercat Interior i Règim Jurídic és una formació especialitzada que proporciona als estudiants coneixements sòlids tant teòrics com pràctics sobre el règim jurídic del mercat a escala nacional i europea, amb una especial incidència en les normes que regeixen la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com les normes relatives al dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consumidor.
Aquest programa està dissenyat per a aquells estudiants i professionals que desitgen desenvolupar i assessorar activitats conformes a la legalitat en el mercat interior europeu i, per tant, en el mercat nacional. Amb una formació completa en les normes del mercat interior i del règim jurídic del mercat, els estudiants podran desenvolupar la seva carrera professional en empreses i organitzacions que operen en l'àmbit europeu i nacional, així com en despatxos d'advocats i assessories especialitzades en el mercat interior i el dret europeu.
El curs en Mercat Interior i Règim Jurídic és una formació especialitzada que proporciona als estudiants coneixements sòlids tant teòrics com pràctics sobre el règim jurídic del mercat a escala nacional i europea, amb una especial incidència en les normes que regeixen la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com les normes relatives al dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consumidor.
Aquest programa està dissenyat per a aquells estudiants i professionals que desitgen desenvolupar i assessorar activitats conformes a la legalitat en el mercat interior europeu i, per tant, en el mercat nacional. Amb una formació completa en les normes del mercat interior i del règim jurídic del mercat, els estudiants podran desenvolupar la seva carrera professional en empreses i organitzacions que operen en l'àmbit europeu i nacional, així com en despatxos d'advocats i assessories especialitzades en el mercat interior i el dret europeu.
El curs en Mercat Interior i Règim Jurídic ofereix una formació especialitzada i actualitzada, impartida per professionals altament capacitats en les matèries del dret europeu i del mercat interior. Els estudiants tindran l'oportunitat d'aplicar els seus coneixements en un entorn pràctic a través de pràctiques professionals en empreses i organitzacions del sector.
En resum, el curs en Mercat Interior i Règim Jurídic és una formació completa i especialitzada en les normes que regeixen l'activitat econòmica en el mercat interior europeu, proporcionant als estudiants coneixements sòlids i actualitzats sobre les normes de la lliure circulació de mercaderies, treballadors i capitals, així com les normes relatives al dret de la competència, la competència deslleial, la publicitat i el dret del consumidor, amb la finalitat de desenvolupar i assessorar activitats conformes a la legalitat en el mercat nacional i europeu.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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8
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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