Grado Online en Antropología y Evolución Humana (interuniversitario: URV, UOC)
Presentación
El Grado en Antropología y Evolución Humana, elaborado conjuntamente entre la Universidad Rovira y Virgili (URV) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y coordinado por la URV, está orientado a formar estudiantes en el campo de la Antropología en sus dos vertientes principales: social y cultural, y evolución humana, siendo este el primer programa formativo que incluye ambas perspectivas de estudio.
IMPORTANTE: La matrícula de este grado se tramita íntegramente en la URV. Consultad en su web los detalles al respecto. El estudiantado que matricule el grado por primera vez deberá formalizar la preinscripción universitaria en la web de la Generalitat.
¿Por qué estudiar el grado online de Antropología y Evolución Humana?
Estudiar este grado te permitirá:
- Escoger entre dos modalidades: virtual, en el campus online de la UOC, y semipresencial, que incorpora sesiones presenciales en determinadas asignaturas en el campus Catalunya de la URV.
- Adquirir conocimientos amplios de la antropología y la evolución humana. Este programa formativo es pionero en este ámbito, dado que trata la antropología en todas sus vertientes: cultural, social y evolutiva.
- Obtener una visión holística del ser humano, incorporando la perspectiva de las diversas ciencias naturales, humanas y sociales en el estudio de la diversidad cultural y los orígenes de la humanidad.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100 %
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.