Solicita información
Campus
Online y sin horarios
Inscripción abierta: últimos días

Grado Online en Antropología y Evolución Humana (interuniversitario: URV, UOC)

Presentación

El Grado en Antropología y Evolución Humana, elaborado conjuntamente entre la Universidad Rovira y Virgili (URV) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y coordinado por la URV, está orientado a formar estudiantes en el campo de la Antropología en sus dos vertientes principales: social y cultural, y evolución humana, siendo este el primer programa formativo que incluye ambas perspectivas de estudio.

IMPORTANTE: La matrícula de este grado se tramita íntegramente en la URV. Consultad en su web los detalles al respecto. El estudiantado que matricule el grado por primera vez deberá formalizar la preinscripción universitaria en la web de la Generalitat.

¿Por qué estudiar el grado online de Antropología y Evolución Humana?

Estudiar este grado te permitirá:

  • Escoger entre dos modalidades: virtual, en el campus online de la UOC, y semipresencial, que incorpora sesiones presenciales en determinadas asignaturas en el campus Catalunya de la URV.
  • Adquirir conocimientos amplios de la antropología y la evolución humana. Este programa formativo es pionero en este ámbito, dado que trata la antropología en todas sus vertientes: cultural, social y evolutiva.
  • Obtener una visión holística del ser humano, incorporando la perspectiva de las diversas ciencias naturales, humanas y sociales en el estudio de la diversidad cultural y los orígenes de la humanidad.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100 %

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Catalán

  • Titulación oficial

Solicita información Solicita el acceso

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntamente con:

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

Grado en Antropología y Evolución Humana (interuniversitario: URV, UOC)

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
60
ECTS
Optativa
108
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

* Inglés I e Inglés II no son asignaturas para principiantes. Se recomienda, antes de matricularlas, mirar con atención la información en la ficha de la asignatura y realizar la prueba de nivel.

 

Formación básica (60 créditos ECTS)Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Formación Obligatoria (108 créditos ECTS)Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6
12

 

 

 

Hay que tener en cuenta que las asignaturas de una mención son obligatorias para esta mención, pero optativas para los estudiantes que cursan el otro mención.

 

Asignaturas optativas (60 créditos ETCS)
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
Prácticas en Antropología Social y Cultural **
6
Prácticas de laboratorio y de campo en Evolución Humana **
6
6
6
Antropología de la religión
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

  

 

** Estas asignaturas se ofrecen también en modalidad semipresencial. Todas las asignaturas se ofrecen en la modalidad virtual (excepto las de prácticas).

 

  

 

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

 

Semestre

Asignaturas
Créditos

Semestre 1
 
Introducción a l'antropología
6
Geografía humana
6
Fundamentos de la historia
6
Competencias en TIC para la antropología y la evolución humana
6
Evolución humana y cultura **
6

Semestre 2
 
Pensamiento filosófico y científico contemporáneo
6
Inglés I *
6
Historia de la antropología I **
6
Etnografía
6
Sociología
6

Semestre 3
 
Inglés II *
6
Antropología biológica **
6
Evolución humana**
6
Recursos para la investigación en la antropología y la evolución humana **
6

Semestre 4
 
Arqueología del cuaternario **
6
Cultura material **
6
Lingüística general
6
Estadística **
6
Métodos y técnicas etnográficas **
6

Mención de Antropología Social y Cultural
 

Semestre 5
 
Antropología del parentesco**
6
Antropología política **
6
Antropología de la religión
6
Antropología médica **
6
Optativa 1
6

Semestre 6
 
Antropología urbana **
6
Comunicación y cultura
6
Antropología económica **
6
Optativa 2
6
Seminarios de diseño de investigación **
6

Mencio de la Evolución Humana (Recomendamos matricular las asignaturas de Evolución Humana siguiendo el orden en el que aparecen en el Plan de Estudios).
 

Semestre 5
 
Prehistoria **
6
Etnoarqueología **
6
Paleoecología humana **
6
Patrimonio arqueológico
6
Optativa 1
6

Semestre 6
 
Epistemología de la evolución **
6
Arqueometría **
6
Metodología arqueológica **
6
Optativa 2
6
Seminarios de diseño de investigación **
 

Semestre 7
 
Optativa 4
6
Optativa 5
6
Optativa 6
6
Trabajo final de Grado anual 
6

Semestre 8
 
Optativa 7
6
Optativa 8
6
Optativa 9
6
Optativa 10
6
Trabajo final de Grado anual 
6

 

Menciones

El plan de estudios del grado de Antropología y Evolución Humana está estructurado de forma que el estudiante puede cursar una mención de 42 ECTS. Las menciones que se ofrecen son las siguientes:

 Mención de Antropología Social y Cultural

Antropología del Parentesco
Antropología Política
Antropología de la Religión
Antropología Económica
Antropología Urbana
Comunicación y Cultura
Antropología Médica

Mención de Evolución Humana

Prehistoria
Etnoarqueología
Paleoecología Humana
Patrimonio Arqueológico
Epistemología de la Evolución
Arqueometría
Metodología Arqueológica

 

Recomendaciones primera matrícula

Recomendaciones generales de la primera matrícula (estudiantes nuevos):

1. Combinar siempre en la matrícula asignaturas disciplinares (relacionadas con la Antropología Social y la Evolución Humana) y asignaturas generalistas.

2. Combinar, siempre que sea posible para el estudiante, asignaturas virtuales y asignaturas semipresenciales.

Es también recomendable escoger un máximo de tres asignaturas por semestre. A continuación proponemos la siguiente combinación, que incluye distintas materias del grado:

 

ITINERARIO RECOMENDADO DE MATRÍCULA DEL PRIMER CURSO

Períodos
Asignaturas
Semestre 1
Introducción a la Antropología
Fundamentos de la Historia
Evolución Humana y Cultura (semipresencial)
Semestre 2
Pensamiento Filosófico y Científico Contemporáneo
Historia de la Antropología I (semipresencial)
Etnografía

ITINERARIO RECOMENDADO DE MATRÍCULA DEL SEGUNDO CURSO

Períodos
Asignaturas
Semestre 1
Historia de la Antropología II  (semipresencial)
Evolución Humana (semipresencial)
Recursos para la investigación en la antropología y la evolución humana
Semestre 2
Arqueología del Cuaternario (semipresencial)
Cultura Material (semipresencial)
Métodos y Técnicas Etnográficas (semipresencial)

Carga lectiva

El programa se ofrece en una doble modalidad: virtual y semipresencial. La modalidad virtual asegura al estudiante la posibilidad de cursar todo el grado a distancia utilizando el Campus Virtual de la UOC. El modelo semipresencial combina la enseñanza virtual con la impartición de algunas sesiones presenciales en determinadas asignaturas en el Campus Cataluña de la URV.

Grado en Antropología y Evolución Humana (interuniversitario: URV, UOC)

Profesorado

Dirección del programa

  • Agustí Andreu Tomàs

    Doctor en Antropología Urbana por la Universitat Rovira i Virgili (URV, 2011). Ha desarrollado sus tareas profesionales en el Parque Natural del Delta del Ebro y fue director de la Escuela Taller de Medio Ambiente del parque entre los años 1985-1992.

  • Begonya Enguix Grau

    Doctora en Antropología Social i Cultural (Universitat Rovira i Virgili). Dirige en la UOC el Grado de Antropología y Evolución Humana URV-UOC. Coordina el Grupo de investigación consolidado MEDUSA. Participa en el Grupo de investigación sobre Antropología del cuerpo (ICA/IMF-CSIC). Sus líneas prioritarias de investigación son: géneros, cuerpos, sexualidades, identidades, antropología urbana y antropología de los media.

Grado en Antropología y Evolución Humana (interuniversitario: URV, UOC)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Este título capacita para ejercer las actividades profesionales siguientes:

  •  Investigador/a sociocultural
  •  Técnico/a en diagnosis social y en planificación del territorio
  •  Técnico/a en intervención social
  •  Agente de igualdad
  •  Técnico/a de acogida
  •  Técnico/a en cooperación
  •  Dinamizador/a sociocultural
  •  Técnico/a de gestión del patrimonio etnológico y cultural
  •  Especialista en marketing social
  •  Consultor/a de recursos humanos
  •  Profesionales de la educación
  •  Perito judicial
  •  Técnico/a en gestión de museos y parques arqueológicos
  •  Técnico/a en gestión, documentación y catalogación del patrimonio arqueológico
  •  Divulgador/a científico en el campo de la evolución humana y la prehistoria y del patrimonio arqueológico
  •  Técnico/a en gestión y programación de intervenciones arqueopaleontológicas (excavaciones arqueológicas, estudios de impacto medioambiental y patrimonial.

Salidas profesionales


Este título capacita para ejercer las actividades profesionales siguientes:

  •  Investigador/a sociocultural
  •  Técnico/a en diagnosis social y en planificación del territorio
  •  Técnico/a en intervención social
  •  Agente de igualdad
  •  Técnico/a de acogida
  •  Técnico/a en cooperación
  •  Dinamizador/a sociocultural
  •  Técnico/a de gestión del patrimonio etnológico y cultural
  •  Especialista en marketing social
  •  Consultor/a de recursos humanos
  •  Profesionales de la educación
  •  Perito judicial
  •  Técnico/a en gestión de museos y parques arqueológicos
  •  Técnico/a en gestión, documentación y catalogación del patrimonio arqueológico
  •  Divulgador/a científico en el campo de la evolución humana y la prehistoria y del patrimonio arqueológico
  •  Técnico/a en gestión y programación de intervenciones arqueopaleontológicas (excavaciones arqueológicas, estudios de impacto medioambiental y patrimonial...)
  •  Técnico/a en producción y documentación
  •  Evaluador/a de programas
  •  Asesor/a de políticas culturales
  •  Productor/a y editor/a de documentales audiovisuales

Objetivos

El título de grado de Antropología y Evolución Humana URV-UOC pretende proporcionar a los estudiantes la formación necesaria para el estudio y comprensión de la variedad de las sociedades y culturas humanas, sus causas y sus significados dentro de una comprensión de la complejidad de la vida social.

Los objetivos generales del grado son:

  1. Proporcionar la formación necesaria para desarrollar un conocimiento de la diversidad humana, y apreciar su complejidad y potencial riqueza como expresión de la diversidad territorial, adaptación al entorno y proceso evolutivo.

  2. Proporcionar los conocimientos teóricos, sustantivos e instrumentales que permitan desarrollar el estudio comparado de las sociedades y las culturas humanas con dos enfoques necesarios, uno etnográfico y el otro adaptativo, basado en la evolución de la biología y la cultura.

  3. Ofrecer un conocimiento detallado de los diferentes ámbitos temáticos de la antropología social, cultural y biológica (procesos económicos, ecológicos y evolutivos, sistemas tecnológicos y de gestión de recursos y del territorio, sistemas de parentesco y relaciones de género, sistemas políticos y jurídicos; sistemas de creencias, religión y rituales, y sistemas simbólico-cognitivos, valorando de todos ellos su aparición y desarrollo en el proceso evolutivo y su expresión como formas adaptativas), y saber aplicar este conocimiento a la comprensión y resolución de problemas sociales, económicos, técnicos y ecológicos contemporáneos.

Objetivos


El título de grado de Antropología y Evolución Humana URV-UOC pretende proporcionar a los estudiantes la formación necesaria para el estudio y comprensión de la variedad de las sociedades y culturas humanas, sus causas y sus significados dentro de una comprensión de la complejidad de la vida social.

Los objetivos generales del grado son:

  1. Proporcionar la formación necesaria para desarrollar un conocimiento de la diversidad humana, y apreciar su complejidad y potencial riqueza como expresión de la diversidad territorial, adaptación al entorno y proceso evolutivo.

  2. Proporcionar los conocimientos teóricos, sustantivos e instrumentales que permitan desarrollar el estudio comparado de las sociedades y las culturas humanas con dos enfoques necesarios, uno etnográfico y el otro adaptativo, basado en la evolución de la biología y la cultura.

  3. Ofrecer un conocimiento detallado de los diferentes ámbitos temáticos de la antropología social, cultural y biológica (procesos económicos, ecológicos y evolutivos, sistemas tecnológicos y de gestión de recursos y del territorio, sistemas de parentesco y relaciones de género, sistemas políticos y jurídicos; sistemas de creencias, religión y rituales, y sistemas simbólico-cognitivos, valorando de todos ellos su aparición y desarrollo en el proceso evolutivo y su expresión como formas adaptativas), y saber aplicar este conocimiento a la comprensión y resolución de problemas sociales, económicos, técnicos y ecológicos contemporáneos.

  4. Dar la formación que permita reconocer la importancia del trabajo de campo empírico como método primario para la recolección de datos y como base para la generación de las teorías antropológicas, ya sea en el campo de la etnografía o en el de la arqueología de los orígenes y evolución humanos.

  5. Proporcionar al alumnado los conocimientos e instrumentos necesarios para el ejercicio profesional de la antropología en los ámbitos de la arqueología del cuaternario, de la puesta en valor de yacimientos arqueológicos, mediante la musealización o la creación de centros de interpretación, de las relaciones interculturales y la diversidad cultural, el patrimonio etnológico y arqueológico, el desarrollo territorial y el papel del patrimonio y el turismo cultural, la cooperación internacional, la docencia y la investigación básica y aplicada en el ámbito sociosanitario, sociocultural, socioeducativo y organizativo, la docencia en enseñanzas secundarias y la docencia e investigación universitaria en todos los ámbitos de la antropología.

Perfiles

Este grado te preparará para ejercer actividades profesionales diversas y estrechamente relacionadas con el mundo actual, como las siguientes:

  • Investigación en los ámbitos de la prehistoria y la arqueología.
  • Diagnóstico social y planificación del territorio.
  • Intervención social.
  • Cooperación.
  • Dinamización sociocultural.
  • Gestión del patrimonio etnológico y cultural.
  • Gestión de museos y parques arqueológicos.
  • Gestión, documentación y catalogación del patrimonio arqueológico.
  • Divulgación científica en el campo de la evolución humana y la prehistoria y en el del patrimonio arqueológico.
  • Gestión y programación de intervenciones arqueopaleontológicas.
  • Producción y documentación.
  • Evaluación de programas.
  • Asesoría de políticas culturales.
  • Producción y edición de documentales audiovisuales

Competencias

  • Identificar y reconocer las corrientes y debates teórico-metodológicos de la historia de la antropología en general y de las escuelas evolucionistas en particular, así como la génesis de sus conceptos básicos.

  • Identificar los mecanismos de construcción de la diferencia y la identidad, así como de las desigualdades vinculadas con la etnicidad, la clase, o el género-sexo.

  • Reconocer la variabilidad transcultural y diacrónica de las sociedades humanas, los sistemas económicos, de parentesco, de salud, políticos, simbólicos y cognitivos, educativos y de género.

  • Contextualizar e integrar los conocimientos de evolución humana en el conjunto de las ciencias humanas y sociales desde una mirada interdisciplinaria.

  • Analizar y evaluar la diacronía de la evolución humana y los sistemas varios de adaptación biológica y cultural al entorno.

  • Diseñar e implementar los procedimientos, protocolos, técnicas y recursos instrumentales para realizar una investigación basada en el trabajo de campo etnográfico, arqueológico o de laboratorio.

Competencias


  • Identificar y reconocer las corrientes y debates teórico-metodológicos de la historia de la antropología en general y de las escuelas evolucionistas en particular, así como la génesis de sus conceptos básicos.

  • Identificar los mecanismos de construcción de la diferencia y la identidad, así como de las desigualdades vinculadas con la etnicidad, la clase, o el género-sexo.

  • Reconocer la variabilidad transcultural y diacrónica de las sociedades humanas, los sistemas económicos, de parentesco, de salud, políticos, simbólicos y cognitivos, educativos y de género.

  • Contextualizar e integrar los conocimientos de evolución humana en el conjunto de las ciencias humanas y sociales desde una mirada interdisciplinaria.

  • Analizar y evaluar la diacronía de la evolución humana y los sistemas varios de adaptación biológica y cultural al entorno.

  • Diseñar e implementar los procedimientos, protocolos, técnicas y recursos instrumentales para realizar una investigación basada en el trabajo de campo etnográfico, arqueológico o de laboratorio.

  • Ser capaz de registrar, tratar, analizar y evaluar los datos procedentes de las investigaciones.

  • Valorar las diferentes formas de la comparación transcultural y distinguir la especificidad etnográfica.

  • Identificar las diferentes modalidades de análisis e interpretación del registro de la evolución humana.

  • Aplicar los conocimientos y técnicas propios de la disciplina antropológica, desde una visión holística, a los diferentes contextos de intervención social.

  • Ser capaz de relacionarse con personas, grupos e instituciones de otros contextos culturales y sociales diferentes del propio, superando los prejuicios etnocéntricos.

  • Ser capaz de promover la participación de los colectivos en sus procesos de cambio social.

A quién se dirige

El Grado en Antropología y Evolución Humana te interesará si tienes inquietudes sobre el estudio del ser humano en un sentido amplio y de las diferentes sociedades y culturas; si valoras la importancia de pensar a fondo sobre el origen, la evolución, la conducta y el pensamiento del ser humano, sobre la relevancia de la cultura material y simbólica de los pueblos, tanto en el ámbito etnográfico como arqueológico; y si tienes sensibilidad para problemáticas vinculadas a los procesos de cambio social, la diversidad cultural o la desigualdad.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Antropología y Evolución Humana (interuniversitario: URV, UOC)

Requisitos de acceso

Opciones de acceso

El acceso a este grado se tiene que hacer siguiendo el procedimiento general de preinscripción universitaria de la Generalitat de Cataluña.

Se permitirá el acceso a estudios universitarios de grado a los estudiantes que reúnan los requisitos marcados por el artículo 14 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

  • Bachillerato o equivalente más PAU
  • Acreditación de la UNED de disposición del acceso a estudios universitarios españoles
  • Título de técnico especialista o técnico superior de la formación profesional (CFGS/MP3/FPII)
  • Prueba de acceso para mayores de 25 o mayores de 45 años
  • Título universitario oficial español
  • Título universitario oficial de países suscritos al EEES
  • Homologación de títulos de educación superior de países ajenos al EEES al título universitario oficial español correspondiente
  • Homologación de estudios extranjeros, en la misma rama de conocimiento, de países ajenos al EEES a los estudios universitarios españoles parciales

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

Programas relacionados

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?