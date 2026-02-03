Grau Online en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
Presentació
El grau en Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i coordinat per la URV, s'orienta en la formació d'estudiants en el camp de l'antropologia en els seus dos vessants principals: social i cultural, i evolució humana. Aquest és el primer programa formatiu que inclou ambdues perspectives d'estudi.
IMPORTANT: La matrícula d'aquest grau es tramita íntegrament a la URV. Si us plau, consulteu la informació a la web de la URV per veure'n els detalls. L'estudiantat que es matricula del grau per primera vegada ha de formalitzar la preinscripció universitària a la web de la Generalitat.
Per què estudiar el grau d'Antropologia i Evolució Humana?
Estudiar aquest grau et permetrà:
- Triar entre dues modalitats: virtual, al campus online de la UOC, i semipresencial, que incorpora sessions presencials en determinades assignatures al campus Catalunya de la URV.
- Adquirir coneixements amplis de l'antropologia i l'evolució humana. Aquest programa formatiu és pioner en aquest àmbit, atès que tracta l'antropologia en tots els seus vessants: cultural, social i evolutiu.
- Obtenir una visió holística de l'ésser humà, incorporant-hi la visió de les diverses ciències naturals, humanes i socials en l'estudi de la diversitat cultural i els orígens de la humanitat.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100 %
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.