Ethel Allué Martí

Doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili (URV, 2002). És Investigadora a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i professora associada a la Universitat Rovira i Virgili. Les seves línies de recerca son l'estudi del combustible com a recurs energètic i la seva importància en l'evolució humana i la transformació i evolució de la cobertura vegetal arbòria per analitzar les possibles causes naturals o antropogèniques.