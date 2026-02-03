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Grau Online en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Presentació

El grau en Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i coordinat per la URV, s'orienta en la formació d'estudiants en el camp de l'antropologia en els seus dos vessants principals: social i cultural, i evolució humana. Aquest és el primer programa formatiu que inclou ambdues perspectives d'estudi.

IMPORTANT: La matrícula d'aquest grau es tramita íntegrament a la URV. Si us plau, consulteu la informació a la web de la URV per veure'n els detalls. L'estudiantat que es matricula del grau per primera vegada ha de formalitzar la preinscripció universitària a la web de la Generalitat.

Per què estudiar el grau d'Antropologia i Evolució Humana?

Estudiar aquest grau et permetrà:

  • Triar entre dues modalitats: virtual, al campus online de la UOC, i semipresencial, que incorpora sessions presencials en determinades assignatures al campus Catalunya de la URV.
  • Adquirir coneixements amplis de l'antropologia i l'evolució humana. Aquest programa formatiu és pioner en aquest àmbit, atès que tracta l'antropologia en tots els seus vessants: cultural, social i evolutiu.
  • Obtenir una visió holística de l'ésser humà, incorporant-hi la visió de les diverses ciències naturals, humanes i socials en l'estudi de  la diversitat cultural i els orígens de la humanitat. 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100 %

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català

  • Titulació oficial

Sol·licitar informació Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntament amb:

Titula't a la UOC. Titula't en #eltuquevolsser video link

Titula't a la UOC. Titula't en #eltuquevolsser

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
60
ECTS
Optativa
108
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

* Anglès I i Anglès II no són assignatures per a principiants. Es recomana, abans de matricular-les, mirar amb atenció la informació a la fitxa de l'assignatura i fer la prova de nivell.

Formació bàsica (60 crèdits ECTS)Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Assignatures obligatòries (108 crèdits ETCS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

Cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquesta menció, però optatives per als estudiants que cursen l'altre menció.

Assignatures optatives (60 crèdits ETCS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
Pràctiques en Antropologia Social i Cultural **
6
Pràctiques de laboratori i de camp en Evolució Humana **
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

** Aquestes assignatures s'ofereixen també en modalitat semipresencial. Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual (excepte les de pràctiques).

 

Semestre

Assignatures
Crèdits

Semestre 1
 
Introducció a l'antropologia
6
Geografia humana
6
Fonaments de la història
6
Competències en TIC per a l'antropologia i l'evolució humana
6
Evolució humana i cultura **
6

Semestre 2
 
Pensament filosòfic i científic contemporani
6
Anglès I *
6
Història de l'antropologia I **
6
Etnografia
6
Sociologia
6

Semestre 3
 
Anglès II *
6
Antropologia biològica **
6
Evolució humana **
6
Recursos per a la investigació en l'antropologia i l'evolució humana **
6

Semestre 4
 
Arqueologia del quaternari **
6
Cultura material **
6
Lingüística general
6
Estadística **
6
Mètodes i tècniques etnogràfiques **
6

Menció d'Antropologia Social i Cultural
 

Semestre 5
 
Antropologia del parentiu **
6
Antropologia política **
6
Antropologia de la religió
6
Antropologia mèdica **
6
Optativa 1
6

Semestre 6
 
Antropologia urbana **
6
Comunicació i cultura
6
Antropologia econòmica **
6
Optativa 2
6
Seminaris de disseny d'investigació **
6

Menció d'Evolució Humana 
 

Semestre 5
 
Prehistòria **
6
Etnoarqueologia **
6
Paleoecologia humana **
6
Patrimoni arqueològic
6
Optativa 1
6

Semestre 6
 
Epistemologia de l'evolució **
6
Arqueometria **
6
Metodologia arqueològica **
6
Optativa 2
6
Seminaris de disseny d'investigació **
 

Semestre 7
 
Optativa 4
6
Optativa 5
6
Optativa 6
6
Treball de fi de grau anual 
6

Semestre 8
 
Optativa 7
6
Optativa 8
6
Optativa 9
6
Optativa 10
6
Treball de fi de grau anual 
6

 

 

Mencions

Menció d'Antropologia Social i Cultural

Antropologia del Parentiu
Antropologia Política
Antropologia de la Religió
Antropologia Econòmica
Antropologia Urbana
Comunicació i Cultura
Antropologia Mèdica

Menció d'Evolució Humana

Prehistòria
Etnoarqueologia
Paleoecologia Humana
Patrimoni Arqueològic
Epistemologia de l'Evolució
Arqueometria
Metodologia Arqueològica

 

Recomanacions primera matrícula

Recomanacions generals per a la primera matrícula (estudiants nous):

1. Combinar sempre en la matrícula assignatures disciplinars (relacionades amb l'Antropologia Social i l'Evolució Humana) i assignatures generalistes.

2. Combinar en la matrícula, sempre que sigui possible per l'estudiant, assignatures virtuals i assignatures semipresencials.

En el cas de la primera matrícula, es recomana triar un màxim de tres assignatures. Amb la voluntat d'oferir un tast de les diferents matèries del grau es proposa la combinació següent:

 

ITINERARI RECOMANAT DE MATRÍCULA PRIMER CURS

Períodes
Assignatures
Semestre 1
Introducció a l'Antropologia
Fonaments de la Història
Evolució Humana i Cultura (semipresencial)
Semestre 2
Pensament filosòfic i científic contemporani
Història de l'antropologia I (semipresencial)
Etnografia

ITINERARI RECOMANAT DE MATRÍCULA SEGON CURS

Períodes
Assignatures
Semestre 1
Història de l'antropologia II  (semipresencial)
Evolució humana
Recursos per a la investigació en l'antropologia i l'evolució humana (semipresencial)
 
Semestre 2
Arqueologia del quaternari (semipresencial)
Cultura material (semipresencial)
Mètodes i tècniques etnogràfiques (semipresencial)

Càrrega lectiva

El programa s'ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura a l'estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el Campus Virtual de la UOC. El model semipresencial combina l'ensenyament virtual amb la impartició d'algunes sessions presencials en determinades assignatures al Campus Catalunya de la URV.

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Professorat

Direcció del programa

  • Agustí Andreu Tomàs

    Doctor en Antropologia Urbana per la Universitat Rovira i Virgili (URV, 2011). Ha desenvolupat les seves tasques professionals al Parc Natural del Delta del Ebre i va dirigir l'Escola Taller de Medi Ambient del parc entre els anys 1985-1992.

  • Begonya Enguix Grau

    Doctora en Antropologia Social i Cultural (Universitat Rovira i Virgili). Dirigeix a la UOC el Grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC. Coordina el Grup de recerca consolidat MEDUSA. Participa al Grup de recerca sobre Antropologia del cos (ICA/IMF-CSIC). Les seves línies prioritàries de recerca són: gèneres, cossos, sexualitats, identitats, antropologia urbana i antropologia dels media.

Grau en Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Sortides professionals

Sortides professionals

Aquest títol capacita per a exercir les activitats professionals següents:

  •  Investigador/a sociocultural
  •  Tècnic/a en diagnosi social i en planificació del territori
  •  Tècnic/a en intervenció social
  •  Agent d'igualtat
  •  Tècnic/a d'acollida
  •  Tècnic/a en cooperació
  •  Dinamitzador/a sociocultural
  •  Tècnic/a de gestió del patrimoni etnològic i cultural
  •  Especialista en màrqueting social
  •  Consultor/a de recursos humans
  •  Professionals de l'educació
  •  Pèrit judicial
  •  Tècnic/a en gestió de museus i parcs arqueològics
  •  Tècnic/a en gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic
  •  Divulgador/a científic en el camp de l'evolució humana i la prehistòria i del patrimoni arqueològic
  •  Tècnic/a en gestió i programació d'intervencions arqueopaleontològiques (excavacions arqueològiques, estudis d'impacte mediambiental i patrimonial...)
  •  Tècnic/a en producció i documentació
  •  Avaluador/a de programes
  •  Assessor/a de polítiques culturals
  •  Productor/a i editor/a de documentals audiovisuals

Objectius

El títol de grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC pretén proporcionar als estudiants la formació necessària per a l'estudi i comprensió de la varietat de les societats i cultures humanes, les seves causes i els seus significats dins d'una comprensió de la complexitat de la vida social.

Els objectius generals del grau són:

  1. Proporcionar la formació necessària per a desenvolupar un coneixement de la diversitat humana, i apreciar la seva complexitat i potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, adaptació a l'entorn i procés evolutiu.
  2. Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l'estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un etnogràfic i l'altre adaptatiu, basat en l'evolució de la biologia i la cultura.
  3. Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l'antropologia social, cultural i biològica (processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics; sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlico-cognitius, valorant de tots la seva aparició i desenvolupament en el procés evolutiu i la seva expressió com a formes adaptatives), i saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics contemporanis.

Objectius


El títol de grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC pretén proporcionar als estudiants la formació necessària per a l'estudi i comprensió de la varietat de les societats i cultures humanes, les seves causes i els seus significats dins d'una comprensió de la complexitat de la vida social.

Els objectius generals del grau són:

  1. Proporcionar la formació necessària per a desenvolupar un coneixement de la diversitat humana, i apreciar la seva complexitat i potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, adaptació a l'entorn i procés evolutiu.
  2. Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l'estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un etnogràfic i l'altre adaptatiu, basat en l'evolució de la biologia i la cultura.
  3. Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l'antropologia social, cultural i biològica (processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics; sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlico-cognitius, valorant de tots la seva aparició i desenvolupament en el procés evolutiu i la seva expressió com a formes adaptatives), i saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics contemporanis.
  4. Donar la formació que permeti reconèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per a la recol·lecció de dades i com a base per a la generació de les teories antropològiques, ja sigui en el camp de l'etnografia o en el de l'arqueologia dels orígens i evolució humans.
  5. Proporcionar a l'alumnat els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia en els àmbits de l'arqueologia del quaternari, de la posada en valor de jaciments arqueològics, mitjançant la museïtzació o la creació de centres d'interpretació, de les relacions interculturals i la diversitat cultural, el patrimoni etnològic i arqueològic, el desenvolupament territorial i el paper del patrimoni i el turisme cultural, la cooperació internacional, la docència i la investigació bàsica i aplicada en l'àmbit sociosanitari, sociocultural, socioeducatiu i organitzatiu, i la docència en ensenyaments secundaris i la docència i investigació universitària en tots els àmbits de l'antropologia.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest grau et prepararà per exercir activitats professionals diverses i estretament relacionades amb el món actual com les següents:

  • Producció i documentació de materials producte de les recerques antropològiques i arqueològiques.
  • Intervenció social, cooperació i dinamització sociocultural.
  • Avaluació de programes o projectes vinculats a la investigació antropològica o arqueològica.
  • Assessoria de polítiques culturals.
  • Diagnosi social i planificació del territori.
  • Gestió del patrimoni etnològic i cultural.
  • Gestió de museus i parcs arqueològics.
  • Gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic.
  • Gestió i programació d'intervencions arqueopaleontològiques (excavacions arqueològiques, estudis d'impacte mediambiental i patrimonial).
  • Màrqueting social.
  • Producció i edició de documentals audiovisuals.
  • Divulgació científica en els camps de l'antropologia social i cultural i del patrimoni cultural.

Perfils


Aquest grau et prepararà per exercir activitats professionals diverses i estretament relacionades amb el món actual com les següents:

  • Producció i documentació de materials producte de les recerques antropològiques i arqueològiques.
  • Intervenció social, cooperació i dinamització sociocultural.
  • Avaluació de programes o projectes vinculats a la investigació antropològica o arqueològica.
  • Assessoria de polítiques culturals.
  • Diagnosi social i planificació del territori.
  • Gestió del patrimoni etnològic i cultural.
  • Gestió de museus i parcs arqueològics.
  • Gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic.
  • Gestió i programació d'intervencions arqueopaleontològiques (excavacions arqueològiques, estudis d'impacte mediambiental i patrimonial).
  • Màrqueting social.
  • Producció i edició de documentals audiovisuals.
  • Divulgació científica en els camps de l'antropologia social i cultural i del patrimoni cultural.
  • Divulgació científica en els camps de l'evolució humana, la prehistòria i el patrimoni arqueològic.
  • Recerca sociocultural en l'àmbit de l'antropologia social i cultural.
  • Recerca sociocultural en els àmbits de la prehistòria, l'evolució humana i l'arqueologia

Competències

  • Identificar i reconèixer els corrents i debats teòrico-metodològics de la història de l'antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, i la gènesi dels seus conceptes bàsics.
  • Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, i de les desigualtats vinculades amb l'etnicitat, la classe, o el gènere-sexe.
  • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
  • Contextualitzar i integrar els coneixements d'evolució humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada interdisciplinària.
  • Analitzar i avaluar la diacronia de l'evolució humana i els sistemes diversos d'adaptació biològica i cultural a l'entorn.
  • Dissenyar i implementar els procediments, protocols, tècniques i recursos instrumentals per a realitzar una investigació basada en el treball de camp etnogràfic, arqueològic o de laboratori.

Competències


  • Identificar i reconèixer els corrents i debats teòrico-metodològics de la història de l'antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, i la gènesi dels seus conceptes bàsics.
  • Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, i de les desigualtats vinculades amb l'etnicitat, la classe, o el gènere-sexe.
  • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
  • Contextualitzar i integrar els coneixements d'evolució humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada interdisciplinària.
  • Analitzar i avaluar la diacronia de l'evolució humana i els sistemes diversos d'adaptació biològica i cultural a l'entorn.
  • Dissenyar i implementar els procediments, protocols, tècniques i recursos instrumentals per a realitzar una investigació basada en el treball de camp etnogràfic, arqueològic o de laboratori.
  • Ser capaç de registrar, tractar, analitzar i avaluar les dades procedents de les investigacions.
  • Valorar les diferents formes de la comparació transcultural i distingir l'especificitat etnogràfica.
  • Identificar les diferents modalitats d'anàlisi i interpretació del registre de l'evolució humana.
  • Aplicar els coneixements i tècniques propies de la disciplina antropològica, des d'una visió holística, als diferents contextos d'intervenció social.
  • Ser capaç de relacionar-se amb persones, grups i institucions d'altres contextos culturals i socials diferents del propi, superant els prejudicis etnocèntrics.
  • Ser capaç de promoure la participació dels col·lectius en els seus processos de canvi social.

A qui es dirigeix

És recomanable que tinguis inquietuds sobre l'estudi de l'ésser humà en un sentit ampli i de les diferents societats i cultures.

El grau en Antropologia i Evolució Humana et pot interessar si valores la importància de pensar a fons sobre l'origen, l'evolució, la conducta i el pensament de l'ésser humà; sobre la rellevància de la cultura material i simbòlica dels pobles, tant en l'àmbit etnogràfic com arqueològic, i si tens sensibilitat per problemàtiques vinculades als processos de canvi social, a la diversitat cultural o a la desigualtat.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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