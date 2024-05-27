Economía circular y desarrollo sostenible

La economía circular se consolida como un modelo imprescindible para afrontar los desafíos ambientales y económicos del siglo xxi. El modelo de economía circular plantea un sistema sostenible basado en la reutilización de recursos, la reducción de residuos y el diseño responsable. Este nuevo enfoque de la economía está transformando el funcionamiento de las empresas, las administraciones y las cadenas de suministro en todos los sectores.

En este contexto, crece la necesidad de profesionales capaces de integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones, de liderar procesos de transición ecológica y de aplicar soluciones tecnológicas que optimicen recursos.