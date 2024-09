Grado de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medioambiente

Cristina O'Callaghan Gordo

Doctora en medicina por la Universidad de Barcelona (UB, 2011), máster en epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM, 2011) y licenciada en biología por la UB (2005). Investigadora del programa de enfermedades no comunicables y medio ambiente del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) desde 2013 y Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC desde 2020, donde dirige el máster en Salud Planetaria, es autora de más de 35 publicaciones en revistas indexadas.