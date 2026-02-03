Máster universitario Online en Criminología y Ejecución Penal (interuniversitario: UPF, UdG, UAB, UOC)
Presentación
El máster interuniversitario de Criminología y ejecución penal es un máster de carácter oficial que imparten la Universidad Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Gerona.
- El máster es adecuado tanto para las personas que buscan oportunidades de inserción laboral o de mejora de conocimientos para la práctica profesional como para las que quieren acceder al doctorado.
- La mayor parte de los créditos se imparten presencialmente en la UPF, pero los 10 créditos de los que se responsabiliza la UOC tienen una parte presencial y una parte online, mediante un aula virtual.
- Estos 10 créditos pertenecen a las asignaturas de Victimología (obligatoria) y Ciberdelincuencia (optativa).
- Además el profesorado de la UOC asume la dirección de algunos TFM.
Para más información podéis consultar el siguiente enlace:
https://www.upf.edu/es/web/masters/master-en-criminologia-i-execucio-penal
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.