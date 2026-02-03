Màster universitari Online en Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: UPF, UdG, UAB, UOC)
Presentació
El màster interuniversitari de Criminologia i execució penal és un màster de caràcter oficial que imparteixen la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.
- El màster és adequat tant per a les persones que busquen oportunitats d'inserció laboral o de millora de coneixements per a la pràctica professional com per a les que volen accedir al doctorat.
- La major part dels crèdits s'imparteixen presencialment a la UPF, però els 10 crèdits de què es responsabilitza la UOC tenen una part presencial i una part en línia, mitjançant una aula virtual.
- Aquests 10 crèdits pertanyen a les assignatures de Victimologia (obligatòria) i Ciberdelinqüència (optativa).
- A més el professorat de la UOC assumeix la direcció d'alguns TFM.
Per a més informació podeu consultar l'enllaç següent:
https://www.upf.edu/web/masters/master-en-criminologia-i-execucio-penal
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.