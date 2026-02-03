Máster universitario de Visión por Computador (interuniversitario: UAB, UB, UOC, UPC, UPF)

Máster universitario Online en Visión por Computador (interuniversitario: UAB, UB, UOC, UPC, UPF)
Presentación
La visión por ordenador es un componente fundamental de muchos sistemas inteligentes y un aliado imprescindible en ámbitos tan diversos como el diagnóstico y la cirugía clínica, la conducción de automóviles o la mejora de las interfaces de acceso a datos multimedia. El máster interuniversitario de Visión por computador forma a profesionales y científicos con un conocimiento avanzado de los métodos y fundamentos de esta tecnología emergente.
¿Por qué estudiar el máster de Visión por Computador?
Este programa formativo:
- Permite especializarse en un campo con una creciente demanda de personal cualificado.
- Profundiza tanto en los aspectos teóricos y prácticos del área como en las habilidades necesarias para trabajar en un entorno científico de alto nivel tanto académico como empresarial.
- Suma la experiencia en investigación de cinco universidades de prestigio, con un equipo docente integrado por investigadores de la UAB, la UB, la UOC, la UPC y la UPF.
- Se imparte presencialmente, a excepción de las asignaturas de la UOC, que se realizan online.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
-
Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
-
60
Créditos ECTS
-
Idiomas: Inglés
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.