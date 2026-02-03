Màster universitari de Visió per Computador (interuniversitari: UAB, UB, UOC, UPC, UPF)

Màster universitari Online en Visió per Computador (interuniversitari: UAB, UB, UOC, UPC, UPF)
Presentació
La visió per ordinador és un component fonamental de molts sistemes intel·ligents i un aliat imprescindible en àmbits tan diversos com el diagnòstic i la cirurgia clínica, la conducció d'automòbils o la millora de les interfícies d'accés a dades multimèdia. El màster interuniversitari de Visió per computador forma professionals i científics amb un coneixement avançat dels mètodes i fonaments d'aquesta tecnologia emergent.
Per què estudiar el màster de Visió per Computador?
Aquest programa formatiu:
- Permet especialitzar-se en un camp amb una demanda creixent de personal qualificat.
- Aprofundeix tant en els aspectes teòrics i pràctics de l'àrea com en les habilitats necessàries per treballar en un entorn científic d'alt nivell, tant acadèmic com empresarial.
- Suma l'experiència en recerca de cinc universitats de prestigi, amb un equip docent integrat per investigadors de la UAB, la UB, la UOC, la UPC i la UPF.
- S'imparteix presencialment, a excepció de les assignatures de la UOC, que es realitzen en línia.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.