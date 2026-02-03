Hacemos que la investigación de la UOC sea abierta, responsable, visible y reutilizable

La Oficina de Ciencia Abierta forma parte del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, adscrita a la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento. Actúa como órgano técnico de apoyo para responder al compromiso de la UOC con la ciencia abierta y con la reforma de la evaluación de la investigación.

La ciencia abierta es el marco que impulsa que el conocimiento —publicaciones, datos, códigos, métodos y otros resultados de investigación— se construya y se comparta de forma abierta, colaborativa y responsable, para que pueda ser verificado, reutilizado y transformado en más impacto científico, social, cultural y económico.

La Oficina de Ciencia Abierta ofrece servicios transversales al PDI, al personal investigador y al estudiantado de doctorado en todas las etapas de la investigación: desde la estrategia y la búsqueda de información hasta la gestión de datos con los principios FAIR, el apoyo a la publicación en abierto (a través del O2 Repositorio UOC) y el asesoramiento en los nuevos modelos de evaluación cualitativa y acreditación de la actividad investigadora.