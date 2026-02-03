Campus

Servicios a la ciencia abierta

Oficina de Ciencia Abierta

Hacemos que la investigación de la UOC sea abierta, responsable, visible y reutilizable

La Oficina de Ciencia Abierta forma parte del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, adscrita a la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento. Actúa como órgano técnico de apoyo para responder al compromiso de la UOC con la ciencia abierta y con la reforma de la evaluación de la investigación. 

La ciencia abierta es el marco que impulsa que el conocimiento —publicaciones, datos, códigos, métodos y otros resultados de investigación— se construya y se comparta de forma abierta, colaborativa y responsable, para que pueda ser verificado, reutilizado y transformado en más impacto científico, social, cultural y económico.

La Oficina de Ciencia Abierta ofrece servicios transversales al PDI, al personal investigador y al estudiantado de doctorado en todas las etapas de la investigación: desde la estrategia y la búsqueda de información hasta la gestión de datos con los principios FAIR, el apoyo a la publicación en abierto (a través del O2 Repositorio UOC) y el asesoramiento en los nuevos modelos de evaluación cualitativa y acreditación de la actividad investigadora.

Principales ámbitos de actuación

La Oficina de Ciencia Abierta estructura su actividad alrededor de los principales servicios de ciencia abierta de la UOC: repositorios y acceso abierto, gestión de datos, evaluación y métricas responsables, formación y apoyo a las políticas institucionales. En concreto, los servicios que se ofrecen son:

  • Asesoramiento en publicación en abierto y cumplimiento de requisitos de financiadores.
  • Apoyo a la publicación de resultados de investigación y gestión de los bonos de publicación.
  • Apoyo a la publicación y visibilización de contenidos en el O2 Repositorio UOC.
  • Orientación sobre derechos de autor, versiones depositables y vías de acceso abierto.
  • Asesoramiento en planes de gestión de datos.
  • Apoyo a la gestión de datos de investigación con los principios FAIR.
  • Orientación sobre repositorios de datos, incluyendo Cora.RDR y repositorios temáticos.
  • Acompañamiento en buenas prácticas de documentación, preservación y reutilización de datos.
  • Apoyo a la evaluación y acreditación de la actividad investigadora.
  • Asesoramiento en métricas responsables, bibliometría, altmétricas y evidencias de impacto.
  • Apoyo al personal investigador en búsquedas bibliométricas y bibliográficas.
  • Apoyo a la Comisión CoARA y al despliegue del Plan de acción CoARA. 
  • Sesiones de formación en el ámbito de la ciencia abierta para el PDI, el personal investigador y el estudiantado de doctorado.
  • Apoyo a las políticas de la universidad en ciencia abierta.
  • Despliegue del Plan de conocimiento abierto de la UOC.
  • Elaboración y seguimiento de indicadores de ciencia abierta e informes de producción científica, acceso abierto, APC, colaboración e impacto.
  • Apoyo a la gestión de la identidad digital del personal investigador.

Si quieres pedir algún servicio de la Oficina de Ciencia Abierta, puedes hacerla a través del siguiente enlace.

Trabajamos de forma integrada

La Oficina de Ciencia Abierta forma parte del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, y colabora estrechamente con la Oficina de Transferencia y Emprendimiento y con las demás unidades de la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento. Esta coordinación es clave para que la apertura de publicaciones, datos, códigos y metodologías facilite nuevos modelos de colaboración, innovación, transferencia e impacto social. En concreto, trabajamos estrechamente con:

  • Oficina de Impulso a la Investigació
  • Oficina de Gestión de Proyectos R&T
  • Laboratorios de investigación
  • Comité de Ética de la Investigación
  • Escuela de Doctorado
  • Área de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje

Contacta con nosotros

Si tienes cualquier consulta relacionada con la actividad de la Oficina de Ciencia Abierta, puedes escribirnos a la siguiente dirección: ciencia_oberta@uoc.edu.