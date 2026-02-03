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Investigación
Apoyo a la investigación
Apoyo a la investigación
El Área de Investigación e Innovación de la UOC trabaja para dar respuesta a las necesidades de los profesionales que participan en la
actividad de investigación
de la universidad.
Servicios a la investigación y la innovación
Servicios a la transferencia y el emprendimiento
Servicios a la ciencia abierta
Comité de Ética
UOC Labs
Forma parte de la investigación de la UOC
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