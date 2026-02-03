UOC Labs
¿Qué son los UOC Labs?
Los UOC Labs son entornos de experimentación, investigación y colaboración diseñados para impulsar la innovación interdisciplinaria y la docencia. Con espacios altamente equipados y servicios especializados abiertos a la sociedad, actuamos como nodos del ecosistema del conocimiento donde la transferencia tecnológica, el aprendizaje y el impacto social se encuentran para dar respuesta a los retos de nuestro tiempo.
¿Quieres reservar equipamiento, visitar o utilizar nuestras instalaciones?
Aprovecha nuestros recursos para potenciar tus proyectos.
Tenemos dos vías de acceso diferenciadas para adaptarnos a tus necesidades:
Entidades externas
Si sois una empresa, una institución o un centro de investigación, podéis solicitar usar nuestros espacios a través de este correo electrónico: uoclabs@uoc.edu
¿Qué te ofrecemos?
Producción audiovisual y multimedia
Acompañamos ideas y proyectos para que adopten forma y sonido. Disponemos de espacios y equipamiento técnico para grabar con calidad profesional. Editamos y nos ocupamos del audio, el vídeo y las transiciones. Y si quieres grabar por tu cuenta, ofrecemos equipamiento audiovisual en préstamo.
Tecnología e infraestructura
Ponemos las herramientas, los conocimientos y el apoyo para ayudarte a integrar la tecnología en las prácticas docentes y entornos tecnológicos. Facilitamos el acceso a plataforma, desarrollamos software a medida y te ayudamos con el alojamiento y la gestión de servidores.
Fabricación y prototipado
Materializa diseños con precisión: imprimimos en 3D y digitalizamos objetos y documentos. Desarrollamos componentes personalizados, apoyamos la creación de prototipos funcionales y producimos materiales gráficos y visuales en distintos soportes para presentaciones, congresos o documentación científica.
Sistemas ciberfísicos y electrónica
Ofrecemos equipos e infraestructura para tu investigación en sistemas ciberfísicos. Disponemos de radiofrecuencia avanzada y redes para pruebas experimentales. Además, nuestro laboratorio electrónico permite prototipar y validar componentes con precisión y autonomía.
Análisis de datos y metodología
Ofrecemos asesoramiento en investigación: desde el diseño metodológico hasta el análisis de datos. Te ayudamos a estructurar tu estudio con solidez científica y a extraer conclusiones rigurosas. También te ofrecemos apoyo en el uso de softwares en análisis cuantitativo y cualitativo.
Salud y psicología
Apoyamos la investigación en salud y conducta humana con estudios físicos y nutricionales, técnicas avanzadas de neurociencias y observación en entornos controlados. Facilitamos espacios como la Sala Gesell, y ofrecemos herramientas para analizar datos y hacer intervenciones.
Realidad virtual y tecnologías inmersivas
Ofrecemos apoyo para el desarrollo de proyectos de realidad virtual, aumentada y mixta, pensados para investigación, formación o innovación aplicada. Ponemos a disposición espacios y equipamiento específico para experimentar con tecnologías inmersivas y explorar nuevos formatos de interacción.