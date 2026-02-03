UOC Labs
Què són els UOC Labs?
Els UOC Labs són entorns d'experimentació, recerca i col·laboració dissenyats per impulsar la innovació interdisciplinària i la docència. Amb espais altament equipats i serveis especialitzats oberts a la societat, actuem com a nodes de l'ecosistema del coneixement on la transferència tecnològica, l'aprenentatge i l'impacte social es troben per donar resposta als reptes del nostre temps.
Vols reservar equipament, visitar o utilitzar les nostres instal·lacions?
Disposem de dues vies d’accés diferenciades per adaptar-nos a les teves necessitats:
Entitats externes
Si sou una empresa, institució o centre de recerca, podeu sol·licitar l’ús dels nostres espais a través d’aquest correu electrònic: uoclabs@uoc.edu
Què t'oferim?
Producció audiovisual i multimèdia
Acompanyem idees i projectes perquè prenguin forma i so. Disposem d'espais i equipament tècnic per enregistrar amb qualitat professional. Editem i ens ocupem de l'àudio, el vídeo i les transicions. I si vols enregistrar pel teu compte, oferim equipament audiovisual en préstec.
Tecnologia i infraestructura
Posem les eines, els coneixements i el suport per ajudar-te a integrar la tecnologia en les pràctiques docents i entorns tecnològics. Facilitem l'accés a plataforma, desenvolupem programaris a mida i t'ajudem amb l'allotjament i la gestió de servidors.
Fabricació i prototipat
Materialitza dissenys amb precisió: imprimim en 3D i digitalitzem objectes i documents. Desenvolupem components personalitzats, donem suport a la creació de prototips funcionals i produïm materials gràfics i visuals en diversos suports per a presentacions, congressos o documentació científica.
Sistemes ciberfísics i electrònica
Oferim equips i infraestructura per a la teva recerca en sistemes ciberfísics. Disposem de radiofreqüència avançada i xarxes per a proves experimentals. A més, el nostre laboratori electrònic permet prototipar i validar components amb precisió i autonomia.
Anàlisi de dades i metodologia
Oferim assessorament en recerca: des del disseny metodològic fins a l'anàlisi de dades. T'ajudem a estructurar el teu estudi amb solidesa científica i a extreure conclusions rigoroses. També et donem suport en l'ús de programaris en anàlisi quantitativa i qualitativa.
Salut i psicologia
Donem suport a la recerca en salut i conducta humana amb estudis físics i nutricionals, tècniques avançades de neurociències i observació en entorns controlats. Facilitem espais com la Sala Gesell, i oferim eines per analitzar dades i fer intervencions.
Realitat virtual i tecnologies immersives
Oferim suport per al desenvolupament de projectes de realitat virtual, augmentada i mixta, pensats per a recerca, formació o innovació aplicada. Posem a disposició espais i equipament específic per experimentar amb tecnologies immersives i explorar nous formats d'interacció.