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Comité de Ética

El Comité de Ética de la Investigación

El Comité de Ética de la Investigación (CEI) es el órgano colegiado de la UOC encargado de evaluar con confidencialidad los aspectos éticos y legales de la actividad de investigación y la actividad docente en investigación que se desarrolla en la universidad.

El CEI lleva a cabo sus funciones conforme a lo establecido en el Reglamento y con sujeción a las normativas vigentes en materia de investigación científica y protección de datos personales.

El CEI es el órgano responsable de validar los protocolos de investigación, determinar si la evaluación es favorable o no, emitir la resolución final y custodiar la documentación generada durante el proceso. El CEI actúa de forma independiente, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los datos personales y asegurando la imparcialidad y la equidad de sus resoluciones.

El CEI es competente para evaluar las actividades de investigación en las que existe participación y/o intervención de personas, especialmente cuando está previsto el uso de sus datos de carácter personal, así como las actividades de investigación que implican investigaciones con seres humanos y sus muestras biológicas.

La función principal del CEI es ejercer de instrumento institucional para la consecución de las finalidades anteriores, mediante la elaboración de informes que avalen el planteamiento de cualquier proyecto de investigación participado total o parcialmente por la UOC. 

El CEI también atiende consultas de la comunidad universitaria sobre los temas propios de ética y protección de datos de la investigación, evalúa la investigación asociada a tesis doctorales y trabajos finales de grado o máster, y elabora directrices o recomendaciones sobre materias concretas o sobre aspectos especialmente controvertidos. A la vez, arbitra consultas y ejerce un papel de mediación ante conflictos surgidos en las actividades de investigación de la UOC. 

La Secretaría Técnica es la unidad organizativa del CEI cuya misión es apoyar en la evaluación de los proyectos de investigación y las actividades docentes de investigación, a fin de garantizar que las metodologías empleadas se adecuan a las exigencias éticas y legales establecidas en las actividades de investigación que se desarrollan en la UOC.

Asiste al CEI como garante en las actividades que implican investigaciones con seres humanos y con muestras biológicas, y garantiza el cumplimiento del Reglamento general de protección de datos en las actividades de investigación en las que existe participación y/o intervención de personas y/o uso de sus datos de carácter personal.

El Consejo de Dirección de la UOC nombra a las personas miembros del CEI, que tiene la siguiente composición:

  • Presidencia, cargo que recae en una persona del personal docente e investigador de la UOC.
  • Cuatro (4) personas, miembros del colectivo docente e investigador de la UOC, con experiencia acreditada o conocimiento experto, representativas de los ámbitos de la investigación de la universidad.
  • El vicegerente o la vicegerenta de Investigación y Transferencia.
  • La persona delegada de protección de datos.
  • La persona responsable de la Secretaría Técnica.

Revisión ética

El CEI es el órgano responsable de la validación de los protocolos de investigación de los proyectos de investigación, tesis doctorales y actividades de investigación que implican actuaciones con seres humanos y sus muestras biológicas (en el sentido de la Ley 14/2017, de 3 de julio, de investigación biomédica) y donde exista tratamiento de datos personales de salud y biomédicos, en conformidad con la disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

La finalidad es garantizar que en el proyecto, tesis o trabajo planteado existe una adecuación ética y legal correcta de las metodologías empleadas. En la validación se determina si la evaluación es favorable o no, se emite la resolución final y se custodia la documentación generada durante el proceso.

El CEI actúa de forma independiente, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los datos personales y asegurando la imparcialidad y la equidad de sus resoluciones.

Por ello, tanto el CEI como la Secretaría Técnica tienen asimismo el objetivo de asesorar, acompañar y formar al personal investigador y al estudiantado en la correcta adecuación ética y legal de las metodologías empleadas en las actividades de investigación, así como de implantar la cultura del cumplimiento.

 

El personal investigador de la UOC, para solicitar la revisión ética de un proyecto, debe gestionarlo desde el formulario disponible en el espacio web específico para el personal investigador, accesible desde la intranet de la universidad. Hay dos formularios, y el procedimiento que debe seguirse es el siguiente:

1. Formulario de autoevaluación o autorresponsabilidad

Debe utilizarse cuando en la investigación no existe ni participación humana ni recogida y tratamiento de datos personales.

Formulario con un listado de temas éticos y de protección de datos personales. Si no existe ninguna consideración ética y de protección de datos en la investigación, el investigador o investigadora principal (IP) tiene que firmar la no aplicabilidad al final del formulario.

 

2. Formulario de protocolo ético y de protección de datos

Debe utilizarse cuando en la investigación existe participación humana y recogida y tratamiento de datos personales.

Formulario donde hay que describir: objetivos del proyecto; resumen detallado de la metodología que se sigue (procedimiento de investigación, criterios de inclusión y exclusión de los participantes y otros aspectos éticos); aspectos relacionados con la recogida, tratamiento, custodia, almacenamiento y eliminación de los datos personales; previsión de publicación de datos en abierto, y transferencia internacional de los datos, entre otras cuestiones.

 

3. Recepción del formulario y revisión de la información

La Secretaría Técnica del CEI recibe el formulario y se inicia la evaluación del protocolo. En caso de requerirse información adicional o de tener que hacer enmiendas, tendrá que comunicarlo al IP, quien deberá hacer llegar la información requerida lo antes posible y en el plazo máximo de dos meses. Pasado este plazo, si no se recibe la información requerida, el expediente se cerrará de oficio y se archivará, y se comunicará a la persona solicitante.

En los proyectos en que se requiere la participación de seres humanos y, además, existe recogida de datos, y si es el caso, se puede pedir al IP que facilite un guion del cuestionario, o bien un guion de la entrevista o del grupo focal, con el fin de valorar sus aspectos éticos. En el mismo sentido, se pide al IP que facilite la propuesta de hoja informativa del proyecto y el consentimiento informado adaptado al objeto y la finalidad del proyecto, conforme al modelo oficial de la universidad.

 

4. Evaluación del protocolo ético

La Secretaría Técnica, una vez que se han comprobado la información y la documentación, y se ha admitido a trámite el protocolo, lleva a cabo su evaluación. Esta incluye el cumplimiento de los principios éticos, como el correcto tratamiento de los datos personales que deben recogerse. Toda la documentación y las medidas son revisadas junto con la persona delegada de protección de datos. En esta última revisión, se hace un balance de los posibles riesgos que puede comportar el proyecto o estudio, a fin de identificar y proponer medidas de control para mitigarlos. Dichas medidas de seguridad y protección de los riesgos forman parte de un documento que acompaña a la resolución favorable del protocolo evaluado.

En el caso de proyectos y estudios que presenten complejidad, la Secretaría Técnica del CEI eleva a discusión el protocolo correspondiente en la reunión mensual del CEI, con el fin de revisarlo y evaluarlo conjuntamente.

 

5. Discusión de los protocolos

El CEI se reúne mensualmente para evaluar los protocolos y discute en detalle los que presentan complejidad. Consiguientemente, se emite resolución en la que se hace balance de los riesgos, y se proponen medidas y controles para mitigarlos. Las solicitudes evaluadas por la Secretaría Técnica se presentan en la reunión del CEI para obtener su aprobación definitiva y la emisión del dictamen favorable correspondiente.

6. Dictamen y emisión de los informes

Una vez acabada la sesión y aprobada la emisión de dictamen favorable en el acta, la Secretaría Técnica del CEI emitirá el dictamen de conformidad ética correspondiente. En la comunicación al IP se adjunta el dictamen firmado y, si es positivo, el documento de medidas de seguridad y protección elaborado para mitigar posibles riesgos y que se ha personalizado para el proyecto de investigación o estudio.

El Comité de Ética de la Investigación se reúne mensualmente de forma ordinaria. Las fechas concretas de las sesiones se publican en el espacio web específico para el personal investigador, accesible desde la intranet de la universidad.

El plazo de resolución del procedimiento de revisión ética es, aproximadamente, de entre uno (1) y tres (3) meses. Con todo, se da siempre una primera respuesta antes de un mes, por si falta información o se requiere documentación adicional.

El envío de los dictámenes emitidos favorablemente se realiza en un plazo de dos (2) días tras recibir el dictamen firmado por parte de la presidencia del CEI.

Los plazos señalados por días, se entiende que son días hábiles. Se excluirán del cómputo los sábados, los domingos, los días declarados festivos y el mes de agosto.

Legislación y Recursos

  • Reglamento del Comité de Ética de la Investigación de la UOC [PDF]
    Consejo de Dirección, julio de 2023
    Tiene por objeto regular las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento del Comité de Ética de la Investigación de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Código de integridad de la investigación en la UOC [PDF]
    Consejo de Dirección, noviembre de 2024
    Conjunto de recomendaciones y compromisos sobre las actividades relacionadas con la investigación que tiene como objetivo asegurar el comportamiento íntegro del personal investigador y la calidad del conocimiento generado. Basado en una actitud y una conducta que van acompañadas de principios éticos y deontológicos que inspiran y dan garantías de una práctica rigurosa y responsable, este código busca obtener una investigación de calidad y dar pautas que eludan malas praxis o problemas de integridad del personal investigador en su labor de investigación.
  • Procedimiento para gestionar las transgresiones de la integridad en investigación [PDF]
    Consejo de Dirección, noviembre de 2024
    Procedimiento que establece los pasos que deben seguirse en el caso de una denuncia de mala conducta científica, con el fin de que el proceso sea transparente y justo para las personas investigadoras involucradas en él.
  • Código ético de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya [PDF]
    Patronato de la FUOC, marzo de 2023
    Conjunto de normas, valores, principios y compromisos éticos y generales que facilitan pautas de referencia para las actuaciones de los distintos agentes de nuestra comunidad universitaria, así como la diversidad de normas y reglamentos que se aplican en la universidad.
  • Código europeo de conducta para la integridad en la investigación [PDF]
    ALLEA, Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades, junio de 2023
    El código proporciona directrices relativas a la conducta apropiada y los principios prácticos que en Europa deben regir la investigación en medicina, ciencias sociales y naturales, y humanidades. Este código ofrece un punto de referencia para todo el personal investigador, y establece una lista de principios que deben tenerse en cuenta para elaborar las directrices nacionales como complemento de los códigos de ética actuales y dar cumplimiento a los marcos legislativos nacionales y europeos.
  • Política institucional de conocimiento abierto [PDF]
    Consejo de Dirección, 2021
    La finalidad de esta política es establecer el marco institucional que permita a la UOC compartir y transferir abiertamente el conocimiento que genera como resultado de su investigación, docencia, innovación o gestión institucional en los diferentes ámbitos temáticos de la universidad.
  • Normativa de Propiedad Intelectual e Industrial de la Actividad de I+D+i [PDF]
    Consejo de Dirección, junio de 2022
    Establece y regula la titularidad y gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los resultados generados en el ámbito de la actividad de I+D+i desarrollada en la universidad, tanto si se trata de actividad de I+D+i colaborativa o contratada, propia de la UOC o promovida por esta, como si es actividad desarrollada en colaboración con terceras personas, empresas o instituciones, o por encargo de estas.

Los formularios que debe rellenar y enviar el IP están disponibles en el espacio web específico para el personal investigador, accesible desde la intranet de la universidad.

  • Guía del formulario de autoevaluación o autorresponsabilidad [PDF] (para acceder al formulario oficial se requiere autenticación con usuario de la UOC)
    Lista de comprobación de temas éticos y de protección de datos personales donde el IP marca si existe investigación con participación humana y si hay recogida, tratamiento y gestión de datos personales.
  • Guía del formulario de protocolo ético y de protección de datos [PDF] (para acceder al formulario oficial se requiere autenticación con usuario de la UOC)
    Cuando en la investigación existe participación humana y tratamiento de datos. Hay que describir, de forma sistemática y detallada, la metodología, los criterios de inclusión y exclusión, y los aspectos relacionados con la recogida, tratamiento, custodia y almacenamiento de los datos personales, además de otros aspectos éticos.
  • Modelo de consentimiento informado para la recogida de datos personales en personas adultas [PDF] (para acceder al modelo en modo edición se requiere autenticación con usuario de la UOC)
  • Modelo de consentimiento informado para la recogida de datos personales en menores de edad [PDF] (para acceder al modelo en modo edición se requiere autenticación con usuario de la UOC)

Contacto

Para contactar con el Comité de Ética de la Investigación de la Universitat Oberta de Catalunya, hay que enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección comite_etica@uoc.edu. 

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