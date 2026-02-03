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Comitè d'Ètica

El Comitè d'Ètica de la Recerca

El Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) és l'òrgan col·legiat de la UOC encarregat d'avaluar amb confidencialitat els aspectes ètics i legals de l'activitat de recerca i l'activitat docent en recerca que es duu a terme a la Universitat.

El CER porta a terme les seves funcions d'acord amb el que estableix el Reglament i amb subjecció a les normatives vigents en matèria d'investigació científica i protecció de dades personals.

El CER és l'òrgan responsable de validar els protocols de recerca, determinar si l'avaluació és favorable o no, emetre la resolució final i custodiar la documentació generada durant el procés. El CER actua de manera independent, garantint l'anonimat i la confidencialitat de les dades personals i assegurant la imparcialitat i l'equitat de les seves resolucions.

El CER és competent per avaluar les activitats de recerca en què hi ha participació i/o intervenció de persones, especialment quan està previst l'ús de les seves dades de caràcter personal, així com les activitats de recerca que impliquen investigacions amb éssers humans i les seves mostres biològiques.

La funció principal del CER és exercir d'instrument institucional per a la consecució de les finalitats anteriors, mitjançant l'elaboració d'informes que avalin el plantejament de qualsevol projecte de recerca participat totalment o parcialment per la UOC

El CER també atén consultes de la comunitat universitària sobre els temes propis d'ètica i protecció de dades de la recerca, avalua la recerca associada a tesis doctorals i treballs finals de grau o màster, i elabora directrius o recomanacions sobre matèries concretes o sobre aspectes especialment controvertits. Alhora, arbitra consultes i exerceix un paper de mediació davant de conflictes sorgits en les activitats de recerca de la UOC. 

La Secretaria Tècnica és la unitat organitzativa del CER que té la missió de donar suport en l'avaluació dels projectes de recerca i les activitats docents de recerca, a fi de garantir que les metodologies emprades s'adeqüen a les exigències ètiques i legals establertes en les activitats de recerca que es duen a terme a la UOC.

Assisteix el CER com a garant en les activitats que impliquen investigacions amb éssers humans i amb mostres biològiques, i garanteix el compliment del Reglament general de protecció de dades en les activitats de recerca en què hi ha participació i/o intervenció de persones i/o ús de les seves dades de caràcter personal.

El Consell de Direcció de la UOC nomena les persones membres del CER, que té la composició següent:

  •  Presidència, càrrec que recau en una persona del personal docent i investigador de la UOC.
  •  Quatre (4) persones, membres del col·lectiu docent i investigador de la UOC, amb experiència acreditada o coneixement expert, representatives dels àmbits de la recerca de la Universitat.
  •  El vicegerent o la vicegerenta de Recerca i Transferència.
  •  La persona delegada de protecció de dades.
  •  La persona responsable de la Secretaria Tècnica.

Revisió ètica

El CER és l'òrgan responsable de la validació dels protocols de recerca dels projectes de recerca, tesis doctorals i activitats de recerca que impliquen actuacions amb éssers humans i les seves mostres biològiques (en el sentit de la Llei 14/2017, de 3 de juliol, d'investigació biomèdica) i en què hi hagi tractament de dades personals de salut i biomèdiques, de conformitat amb la disposició addicional dissetena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La finalitat és garantir que en el projecte, tesi o treball plantejat hi ha una adequació ètica i legal correcta de les metodologies emprades. En la validació, es determina si l'avaluació és favorable o no, s'emet la resolució final i es custodia la documentació generada durant el procés.

El CER actua de manera independent, garantint l'anonimat i la confidencialitat de les dades personals, i assegurant la imparcialitat i l'equitat de les seves resolucions.

És per això que tant el CER com la Secretaria Tècnica tenen igualment l'objectiu d'assessorar, acompanyar i formar el personal investigador i l'estudiantat en l'adequació ètica i legal correcta de les metodologies emprades en les activitats de recerca, i d'implantar la cultura del compliment.

El personal investigador de la UOC, per sol·licitar la revisió ètica d'un projecte, ho ha de gestionar des del formulari disponible a l'espai web específic per al personal investigador, accessible des de la intranet de la Universitat. Hi ha dos formularis, i el procediment que cal seguir és el següent:

1. Formulari d'autoavaluació o autoresponsabilitat

Cal utilitzar-lo quan en la recerca no hi ha ni participació humana ni recollida i tractament de dades personals.

Formulari amb una llista de temes ètics i de protecció de dades personals. Si no hi ha cap consideració ètica i de protecció de dades en la recerca, l'investigador o investigadora principal (IP) n'ha de signar la no aplicabilitat al final del formulari.

2. Formulari de protocol ètic i de protecció de dades

S'aplica quan en la recerca hi ha participació humana i recollida i tractament de dades personals.

Formulari on cal descriure: objectius del projecte; resum detallat de la metodologia que se segueix (procediment d'investigació, criteris d'inclusió i exclusió dels participants i altres aspectes ètics); aspectes relacionats amb la recollida, el tractament, la custòdia, l'emmagatzematge i l'eliminació de les dades personals; previsió de publicació de dades en obert, i transferència internacional de les dades, entre altres qüestions.

3. Rebuda del formulari i revisió de la informació

La Secretaria Tècnica del CER rep el formulari i s'inicia l'avaluació del protocol. En cas que es requereixi informació addicional o que calgui fer-hi esmenes, ho ha de comunicar a l'IP, qui haurà de fer arribar la informació requerida el més aviat possible i en el termini màxim de dos mesos. Passat aquest termini, si no es rep la informació requerida, l'expedient es tanca d'ofici i s'arxiva, i es comunica a la persona sol·licitant.

En els projectes en què es requereix la participació d'éssers humans i, a més, hi ha recollida de dades, i si escau, es pot demanar a l'IP que faciliti un guió del qüestionari, o bé un guió de l'entrevista o del grup focal, per tal de valorar-ne els aspectes ètics. En el mateix sentit, es demana a l'IP que faciliti la proposta de full informatiu del projecte i el consentiment informat adaptat a l'objecte i la finalitat del projecte, d'acord amb el model oficial de la Universitat.

4. Avaluació del protocol ètic

La Secretaria Tècnica, un cop s'ha comprovat la informació i la documentació, i s'ha admès a tràmit el protocol, en fa l'avaluació. Aquesta inclou el compliment dels principis ètics, com el tractament correcte de les dades personals que s'han de recollir. Tota la documentació i les mesures són revisades conjuntament amb la persona delegada de protecció de dades. En aquesta darrera revisió, es fa un balanç dels possibles riscos que pot comportar el projecte o estudi, amb la finalitat d'identificar i proposar mesures de control per mitigar-los. Aquestes mesures de seguretat i protecció dels riscos formen part d'un document que acompanya la resolució favorable del protocol avaluat.

En el cas de projectes i estudis que presentin complexitat, la Secretaria Tècnica del CER eleva a discussió el protocol corresponent en la reunió mensual del CER, per revisar-lo i avaluar-lo conjuntament.

5. Discussió dels protocols

El CER es reuneix mensualment per avaluar els protocols i discuteix detalladament els que presenten complexitat. Consegüentment, s'emet resolució en què es fa balanç dels riscos, i es proposen mesures i controls per mitigar-los. Les sol·licituds avaluades per la Secretaria Tècnica es presenten en la reunió del CER per obtenir-ne l'aprovació definitiva i l'emissió del dictamen favorable corresponent.

6. Dictamen i emissió dels informes

Un cop ha acabat la sessió i s'ha aprovat l'emissió de dictamen favorable en l'acta, la Secretaria Tècnica del CER emet el certificat de conformitat ètica corresponent. En la comunicació a l'IP s'adjunta el dictamen signat i, si és positiu, el document de mesures de seguretat i protecció elaborat per mitigar possibles riscos i que s'ha personalitzat per al projecte de recerca o estudi.

 

El Comitè d'Ètica de la Recerca es reuneix mensualment de manera ordinària. Les dates concretes de les sessions es publiquen a l'espai web específic per al personal investigador, accessible des de la intranet de la Universitat.

El termini de resolució del procediment de revisió ètica és, aproximadament, d'entre un (1) i tres (3) mesos. Amb tot, es dona sempre una primera resposta abans d'un mes, per si manca informació o es requereix documentació addicional.

L'enviament dels dictàmens emesos favorablement es fa en un termini de dos (2) dies després de rebre el dictamen signat per part de la presidència del CER.

Els terminis assenyalats per dies, s'entén que són dies hàbils. Se n'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges, els dies declarats festius i el mes d'agost.

Recursos, formularis i models

  • Reglament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la UOC [PDF]
    Consell de Direcció, juliol del 2023
    Té per objecte regular les funcions, la composició i el règim de funcionament del Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya.

  • Codi d'integritat de la recerca a la UOC [PDF]
    Consell de Direcció, novembre del 2024
    Conjunt de recomanacions i compromisos sobre les activitats relacionades amb la recerca que té com a objectiu assegurar el comportament íntegre del personal investigador i la qualitat del coneixement generat. Basat en una actitud i una conducta que van acompanyades de principis ètics i deontològics que inspiren i donen garanties d'una pràctica rigorosa i responsable, aquest codi busca obtenir una recerca de qualitat i donar pautes que defugin males praxis o problemes d'integritat del personal investigador en la seva tasca de recerca.

  • Procediment per gestionar les transgressions de la integritat en recerca [PDF]
    Consell de Direcció, novembre del 2024
    Procediment que estableix els passos que cal seguir en el cas d'una denúncia de mala conducta científica, a fi que el procés sigui transparent i just per a les persones investigadores que hi estan involucrades.

  • Codi ètic de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya [PDF]
    Patronat de la FUOC, març del 2023
    Recull de normes, valors, principis i compromisos ètics i generals que faciliten pautes de referència per a les actuacions dels diferents agents de la nostra comunitat universitària, així com la diversitat de normes i reglaments que s'apliquen a la Universitat.

  • Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca [PDF]
    ALLEA, Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats, juny de 2023
    El codi proporciona directrius pel que fa a la conducta apropiada i els principis pràctics que han de regir, a Europa, la recerca en medicina, ciències socials i naturals, i humanitats. Aquest codi ofereix un punt de referència per a tot el personal investigador i estableix una llista de principis que cal tenir en compte per fer les directrius nacionals com a complement dels codis d'ètica actuals i donar compliment als marcs legislatius nacionals i europeus.

  • Política institucional de coneixement obert [PDF]
    Consell de Direcció, 2021
    La finalitat d'aquesta política és establir el marc institucional que permeti a la UOC compartir i transferir obertament el coneixement que genera com a resultat de la seva recerca, docència, innovació o gestió institucional en els diferents àmbits temàtics de la Universitat.

  • Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat d'R+I [PDF]
    Consell de Direcció, juny del 2022
    Estableix i regula la titularitat i la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats generats en l'àmbit de l'activitat d'R+I desenvolupada a la Universitat, tant si es tracta d'activitat d'R+I col·laborativa o contractada, pròpia de la UOC o promoguda per la Universitat, com si és activitat duta a terme en col·laboració amb terceres persones, empreses o institucions, o per encàrrec d'aquestes.

Els formularis que l'IP ha d'emplenar i enviar estan disponibles a l'espai web específic per al personal investigador, accessible des de la intranet de la Universitat.

  • Guia del formulari d'autoavaluació o autoresponsabilitat [PDF] (per accedir al formulari oficial es requereix autenticació amb usuari de la UOC)
    Llista de comprovació de temes ètics i de protecció de dades personals on l'IP marca si hi ha recerca amb participació humana i si hi ha recollida, tractament i gestió de dades personals.

  • Guia del formulari de protocol ètic i de protecció de dades [PDF] (per accedir al formulari oficial es requereix autenticació amb usuari de la UOC)
    Quan en la recerca hi ha participació humana i tractament de dades. Cal descriure, de manera sistemàtica i detallada, la metodologia, els criteris d'inclusió i exclusió, i els aspectes relacionats amb la recollida, el tractament, la custòdia i l'emmagatzematge de les dades personals, a més d'altres aspectes ètics.

  • Model de consentiment informat per a la recollida de dades personals en persones adultes [PDF] (per accedir al model en mode edició es requereix autenticació amb usuari de la UOC)

  • Model de consentiment informat per a la recollida de dades personals en menors d'edat [PDF] (per accedir al model en mode edició es requereix autenticació amb usuari de la UOC)

Contacte

Per contactar amb el Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, cal enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça comite_etica@uoc.edu.

Enllaços d'interès