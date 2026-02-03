El Comitè d'Ètica de la Recerca
El Comitè d'Ètica de la Recerca (CER) és l'òrgan col·legiat de la UOC encarregat d'avaluar amb confidencialitat els aspectes ètics i legals de l'activitat de recerca i l'activitat docent en recerca que es duu a terme a la Universitat.
El CER porta a terme les seves funcions d'acord amb el que estableix el Reglament i amb subjecció a les normatives vigents en matèria d'investigació científica i protecció de dades personals.
El CER és l'òrgan responsable de validar els protocols de recerca, determinar si l'avaluació és favorable o no, emetre la resolució final i custodiar la documentació generada durant el procés. El CER actua de manera independent, garantint l'anonimat i la confidencialitat de les dades personals i assegurant la imparcialitat i l'equitat de les seves resolucions.
El CER és competent per avaluar les activitats de recerca en què hi ha participació i/o intervenció de persones, especialment quan està previst l'ús de les seves dades de caràcter personal, així com les activitats de recerca que impliquen investigacions amb éssers humans i les seves mostres biològiques.
La funció principal del CER és exercir d'instrument institucional per a la consecució de les finalitats anteriors, mitjançant l'elaboració d'informes que avalin el plantejament de qualsevol projecte de recerca participat totalment o parcialment per la UOC.
El CER també atén consultes de la comunitat universitària sobre els temes propis d'ètica i protecció de dades de la recerca, avalua la recerca associada a tesis doctorals i treballs finals de grau o màster, i elabora directrius o recomanacions sobre matèries concretes o sobre aspectes especialment controvertits. Alhora, arbitra consultes i exerceix un paper de mediació davant de conflictes sorgits en les activitats de recerca de la UOC.
La Secretaria Tècnica és la unitat organitzativa del CER que té la missió de donar suport en l'avaluació dels projectes de recerca i les activitats docents de recerca, a fi de garantir que les metodologies emprades s'adeqüen a les exigències ètiques i legals establertes en les activitats de recerca que es duen a terme a la UOC.
Assisteix el CER com a garant en les activitats que impliquen investigacions amb éssers humans i amb mostres biològiques, i garanteix el compliment del Reglament general de protecció de dades en les activitats de recerca en què hi ha participació i/o intervenció de persones i/o ús de les seves dades de caràcter personal.
El Consell de Direcció de la UOC nomena les persones membres del CER, que té la composició següent:
- Presidència, càrrec que recau en una persona del personal docent i investigador de la UOC.
- Quatre (4) persones, membres del col·lectiu docent i investigador de la UOC, amb experiència acreditada o coneixement expert, representatives dels àmbits de la recerca de la Universitat.
- El vicegerent o la vicegerenta de Recerca i Transferència.
- La persona delegada de protecció de dades.
- La persona responsable de la Secretaria Tècnica.