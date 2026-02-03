Gestionamos e impulsamos la investigación en la UOC

El Área de Gestión e Impulso a la Investigación acompaña al personal investigador durante todo el ciclo de vida de la investigación, desde la identificación de oportunidades de financiación hasta el cierre de los proyectos.

Trabajamos para ofrecer servicios profesionales eficientes y orientados a las necesidades de la comunidad investigadora, a fin de facilitar la captación de recursos, la gestión de los proyectos, el desarrollo del talento investigador y la mejora continua de los procesos y servicios que hacen posible la investigación en la UOC.

Como parte de la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, contribuimos a reforzar la capacidad investigadora de la universidad y a generar un entorno que favorezca una investigación de excelencia, con impacto científico y social.