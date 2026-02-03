Campus

Servicios de investigación

Te ofrecemos el apoyo y las herramientas necesarias para impulsar tu actividad de investigación e innovación en la UOC. Aquí encontrarás los principales servicios que tienes a tu alcance.

Área de Gestión e Impulso a la Investigación

Gestionamos e impulsamos la investigación en la UOC

El Área de Gestión e Impulso a la Investigación acompaña al personal investigador durante todo el ciclo de vida de la investigación, desde la identificación de oportunidades de financiación hasta el cierre de los proyectos.

Trabajamos para ofrecer servicios profesionales eficientes y orientados a las necesidades de la comunidad investigadora, a fin de facilitar la captación de recursos, la gestión de los proyectos, el desarrollo del talento investigador y la mejora continua de los procesos y servicios que hacen posible la investigación en la UOC.

Como parte de la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, contribuimos a reforzar la capacidad investigadora de la universidad y a generar un entorno que favorezca una investigación de excelencia, con impacto científico y social.

Nuestros ámbitos de trabajo

El Área de Gestión e Impulso a la Investigación se estructura en dos oficinas especializadas que trabajan de forma coordinada para ofrecer un apoyo integral al personal investigador durante todo el ciclo de vida de la investigación.

Oficina de Impulso a la Investigación

La Oficina de Impulso a la Investigación lidera las actuaciones orientadas a incrementar la capacidad investigadora de la UOC, con el objetivo de potenciar la captación de financiación, el desarrollo del talento, la promoción de la investigación y la mejora continua de los servicios y procesos de apoyo a la comunidad investigadora.

Sus principales ámbitos de actuación son:

  • Captación de financiación competitiva.
  • Preparación y presentación de propuestas.
  • Talento investigador y desarrollo de carrera.
  • Movilidad nacional e internacional.
  • Gestión de convocatorias internas de impulso a la investigación

Si quieres contactar con la Oficina de Impulso a la Investigación, puedes escribirnos a: preaward_ari@uoc.edu

Oficina de Gestión de Proyectos R&T

La Oficina de Gestión de Proyectos R&T acompaña al personal investigador durante la ejecución de los proyectos de investigación y transferencia, y le ofrece apoyo administrativo, técnico y económico para garantizar una gestión eficiente y el cumplimiento de los requisitos de los organismos financiadores.

Sus principales ámbitos de actuación son:

  • Puesta en marcha y planificación de los proyectos de investigación y transferencia.
  • Gestión administrativa y económica.
  • Seguimiento técnico y financiero.
  • Justificación de las ayudas y subvenciones.

Si quieres contactar con la Oficina de Gestión de Proyectos R&T, puedes escribirnos a: postaward_ari@uoc.edu

Trabajamos de forma integrada

El Área de Gestión e Impulso a la Investigación forma parte de la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, y colabora estrechamente con el resto de sus unidades para ofrecer un apoyo integral a la comunidad investigadora:

  • Oficina de Transferencia y Emprendimiento
  • Oficina de Ciencia Abierta
  • Laboratorios de investigación
  • Comité de Ética de la Investigación

Contacta con nosotros

Si necesitas apoyo o tienes cualquier consulta relacionada con la gestión o el impulso a la investigación, contacta con el equipo del Área de Gestión e Impulso a la Investigación a través de esta dirección electrónica: area_ri@uoc.edu