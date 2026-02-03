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Serveis de recerca

T'oferim el suport i les eines necessàries per impulsar la teva activitat de recerca i innovació a la UOC. Aquí trobaràs els principals serveis que tens a l'abast.

Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca

Gestionem i impulsem la recerca a la UOC

L'Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca acompanya el personal investigador durant tot el cicle de vida de la recerca, des de la identificació d'oportunitats de finançament fins al tancament dels projectes.

Treballem per oferir serveis professionals eficients i orientats a les necessitats de la comunitat investigadora, a fi de facilitar la captació de recursos, la gestió dels projectes, el desenvolupament del talent investigador i la millora contínua dels processos i serveis que fan possible la recerca a la UOC.

Com a part de la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria, contribuïm a reforçar la capacitat investigadora de la Universitat i a generar un entorn que afavoreixi una recerca d'excel·lència, amb impacte científic i social.

Els nostres àmbits de treball

L'Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca s'estructura en dues oficines especialitzades que treballen de manera coordinada per oferir un suport integral al personal investigador durant tot el cicle de vida de la recerca.

Oficina d'Impuls a la Recerca

L'Oficina d'Impuls a la Recerca lidera les actuacions orientades a incrementar la capacitat investigadora de la UOC, amb l'objectiu de potenciar la captació de finançament, el desenvolupament del talent, la promoció de la recerca i la millora contínua dels serveis i processos de suport a la comunitat investigadora.

Els seus àmbits d'actuació principals són:

  • Captació de finançament competitiu.
  • Preparació i presentació de propostes.
  • Talent investigador i desenvolupament de carrera.
  • Mobilitat nacional i internacional.
  • Gestió de convocatòries internes d'impuls a la recerca.

Si vols contactar amb l'Oficina d'Impuls a la Recerca, ens pots escriure a: preaward_ari@uoc.edu

Oficina de Gestió de Projectes R&T

L'Oficina de Gestió de Projectes R&T acompanya el personal investigador durant l'execució dels projectes de recerca i transferència, i li ofereix suport administratiu, tècnic i econòmic per garantir una gestió eficient i el compliment dels requisits dels organismes finançadors.

Els seus àmbits d'actuació principals són:

  • Posada en marxa i planificació dels projectes de recerca i transferència.
  • Gestió administrativa i econòmica.
  • Seguiment tècnic i financer.
  • Justificació dels ajuts i subvencions.

Si vols contactar amb l'Oficina de Gestió de Projectes R&T, ens pots escriure a: postaward_ari@uoc.edu

Treballem de manera integrada

L'Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca forma part de la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria, i col·labora estretament amb la resta de les seves unitats per oferir un suport integral a la comunitat investigadora:

  • Oficina de Transferència i Emprenedoria (OTE)
  • Oficina de Ciència Oberta (OCO)
  • Laboratoris de recerca
  • Comitè d'Ètica de la Recerca

Contacta amb nosaltres

Si necessites suport o tens qualsevol consulta relacionada amb la gestió o l'impuls a la recerca, posa't en contacte amb l'equip de l'Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca mitjançant aquesta adreça electrònica: area_ri@uoc.edu