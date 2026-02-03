Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca
Gestionem i impulsem la recerca a la UOC
L'Àrea de Gestió i Impuls a la Recerca acompanya el personal investigador durant tot el cicle de vida de la recerca, des de la identificació d'oportunitats de finançament fins al tancament dels projectes.
Treballem per oferir serveis professionals eficients i orientats a les necessitats de la comunitat investigadora, a fi de facilitar la captació de recursos, la gestió dels projectes, el desenvolupament del talent investigador i la millora contínua dels processos i serveis que fan possible la recerca a la UOC.
Com a part de la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria, contribuïm a reforçar la capacitat investigadora de la Universitat i a generar un entorn que afavoreixi una recerca d'excel·lència, amb impacte científic i social.