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Servicios de transferencia y emprendimiento

Oficina de Transferencia y Emprendimiento

Transformamos el conocimiento de la UOC en impacto social y económico

La Oficina de Transferencia y Emprendimiento forma parte del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, adscrita a la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento. Acompaña al personal docente e investigador en la identificación, la valorización, la protección, la explotación y la transferencia de los resultados de investigación e innovación, e impulsa iniciativas emprendedoras de la comunidad UOC con un impacto potencial.

Trabajamos para conectar la UOC con empresas, administraciones, entidades del tercer sector, inversores y otros agentes del ecosistema, con el objetivo de que el conocimiento generado en la universidad resuelva retos reales del tejido productivo y social. Entendemos la transferencia en un sentido amplio: patentes y licencias, pero también datos, metodologías, códigos, protocolos, servicios, investigación colaborativa, proyectos con empresas y administraciones, empresas derivadas (spin-offs) y empresas emergentes (start-ups).

En el ámbito del emprendimiento, la Oficina de Transferencia y Emprendimiento impulsa Hubbik, la plataforma de emprendimiento e innovación abierta de la UOC, y articula programas de acompañamiento, formación, mentoría, incubación y conexión con financiación para hacer crecer proyectos de la comunidad UOC y de los ámbitos estratégicos de la universidad.

Nuestros ámbitos de trabajo

La Oficina de Transferencia y Emprendimiento estructura su actividad en dos grandes ámbitos que trabajan de forma coordinada: transferencia y valorización de resultados, y emprendimiento y creación de empresas. 

Principales ámbitos de actuación

Ámbito de transferencia y valorización

Acompañamos al PDI y a los equipos de investigación a lo largo de todo el ciclo de transferencia: desde la detección del resultado hasta la protección, la maduración, la conexión con el entorno y la explotación efectiva. Los principales ámbitos de actuación son:

  • Identificación y valorización de resultados de I+i con potencial de transferencia.
  • Definición de la estrategia de transferencia y hoja de ruta hacia el mercado de los proyectos priorizados.
  • Protección integral de los resultados de I+i (propiedad intelectual e industrial).
  • Asesoramiento y desarrollo de pruebas de concepto, prototipos y actividades de maduración tecnológica o de conocimiento.
  • Impulso de la I+i colaborativa y contratada con empresas, administraciones y otras entidades.
  • Negociación y apoyo en acuerdos de licencia, prestación de servicios y otras vías de explotación.
  • Apoyo específico a la creación de empresas emergentes (spin-offs) de la UOC.
  • Búsqueda de financiación y acompañamiento en la solicitud de propuestas en convocatorias de transferencia y emprendimiento.
  • Promoción y difusión de la actividad de transferencia, con seguimiento de indicadores y evidencias de impacto. 

Ámbito de emprendimiento y creación de empresas (Hubbik)

A través de Hubbik, ofrecemos apoyo a proyectos emprendedores de la comunidad UOC y a iniciativas vinculadas a los ámbitos de conocimiento e investigación de la universidad, desde la idea inicial hasta la maduración y la conexión con el mercado. Los principales ámbitos de actuación son:

  • Identificación, impulso y validación inicial de ideas de negocio y proyectos emprendedores.
  • Orientación en el proceso emprendedor y capacitación empresarial a través de la incubadora virtual.
  • Acompañamiento en la maduración del proyecto, el modelo de negocio y el plan de empresa.
  • Asesoramiento jurídico y legal para la constitución de empresas.
  • Servicios de consolidación, crecimiento y aceleración empresarial.
  • Conexión con instrumentos internos y externos de financiación, inversores y redes de apoyo.
  • Programas de emprendimiento específicos, como SpinUOC, EduTECH Emprèn y otros programas verticales estratégicos.
  • Dinamización de espacios de visibilización y conexión con el ecosistema, como el Foro de Inversión UOC y el 4YFN.

Trabajamos de forma integrada

La Oficina de Transferencia y Emprendimiento forma parte del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta y colabora estrechamente con la Oficina de Ciencia Abierta y con las demás unidades de la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento para ofrecer un apoyo integral a la comunidad investigadora. Esta coordinación permite conectar transferencia, emprendimiento y ciencia abierta a lo largo del ciclo de valor del conocimiento. En concreto, trabajamos estrechamente con:

  • Oficina de Impulso a la Investigación
  • Oficina de Gestión de Proyectos R&T
  • Laboratorios de investigación
  • Comité de Ética de la Investigación
  • Escuela de Doctorado

➜ Si quieres contactar con la Oficina de Transferencia y Emprendimiento, puedes escribirnos a: transfer_ari@uoc.edu.