Servicios de transferencia y emprendimiento

Transformamos el conocimiento de la UOC en impacto social y económico

La Oficina de Transferencia y Emprendimiento forma parte del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, adscrita a la Vicegerencia de Investigación, Transferencia y Emprendimiento. Acompaña al personal docente e investigador en la identificación, la valorización, la protección, la explotación y la transferencia de los resultados de investigación e innovación, e impulsa iniciativas emprendedoras de la comunidad UOC con un impacto potencial.

Trabajamos para conectar la UOC con empresas, administraciones, entidades del tercer sector, inversores y otros agentes del ecosistema, con el objetivo de que el conocimiento generado en la universidad resuelva retos reales del tejido productivo y social. Entendemos la transferencia en un sentido amplio: patentes y licencias, pero también datos, metodologías, códigos, protocolos, servicios, investigación colaborativa, proyectos con empresas y administraciones, empresas derivadas (spin-offs) y empresas emergentes (start-ups).

En el ámbito del emprendimiento, la Oficina de Transferencia y Emprendimiento impulsa Hubbik, la plataforma de emprendimiento e innovación abierta de la UOC, y articula programas de acompañamiento, formación, mentoría, incubación y conexión con financiación para hacer crecer proyectos de la comunidad UOC y de los ámbitos estratégicos de la universidad.