Serveis a la transferència i l'emprenedoria

Oficina de Transferència i Emprenedoria (OTE)
Transformem el coneixement de la UOC en impacte social i econòmic
L'Oficina de Transferència i Emprenedoria (OTE) forma part de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, adscrita a la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria. L'OTE acompanya el personal docent i investigador en la identificació, la valorització, la protecció, l'explotació i la transferència dels resultats de recerca i innovació, i impulsa iniciatives emprenedores de la comunitat UOC amb un impacte potencial.
Treballem per connectar la UOC amb empreses, administracions, entitats del tercer sector, inversors i altres agents de l'ecosistema, amb l'objectiu que el coneixement generat a la Universitat resolgui reptes reals del teixit productiu i social. Entenem la transferència en un sentit ampli: patents i llicències, però també dades, metodologies, codis, protocols, serveis, recerca col·laborativa, projectes amb empreses i administracions, empreses derivades (spin-offs) i empreses emergents (start-ups).
En l'àmbit de l'emprenedoria, l'OTE impulsa Hubbik, la plataforma d'emprenedoria i innovació oberta de la UOC, i articula programes d'acompanyament, formació, mentoria, incubació i connexió amb finançament per fer créixer projectes de la comunitat UOC i dels àmbits estratègics de la Universitat.