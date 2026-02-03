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Serveis a la transferència i l'emprenedoria

Oficina de Transferència i Emprenedoria (OTE)

Transformem el coneixement de la UOC en impacte social i econòmic

L'Oficina de Transferència i Emprenedoria (OTE) forma part de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, adscrita a la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria. L'OTE acompanya el personal docent i investigador en la identificació, la valorització, la protecció, l'explotació i la transferència dels resultats de recerca i innovació, i impulsa iniciatives emprenedores de la comunitat UOC amb un impacte potencial.

Treballem per connectar la UOC amb empreses, administracions, entitats del tercer sector, inversors i altres agents de l'ecosistema, amb l'objectiu que el coneixement generat a la Universitat resolgui reptes reals del teixit productiu i social. Entenem la transferència en un sentit ampli: patents i llicències, però també dades, metodologies, codis, protocols, serveis, recerca col·laborativa, projectes amb empreses i administracions, empreses derivades (spin-offs) i empreses emergents (start-ups).

En l'àmbit de l'emprenedoria, l'OTE impulsa Hubbik, la plataforma d'emprenedoria i innovació oberta de la UOC, i articula programes d'acompanyament, formació, mentoria, incubació i connexió amb finançament per fer créixer projectes de la comunitat UOC i dels àmbits estratègics de la Universitat.

Els nostres àmbits de treball

L'OTE estructura la seva activitat en dos grans àmbits que treballen de manera coordinada: transferència i valorització de resultats, i emprenedoria i creació d'empreses.

Àmbits d'actuació principals

Àmbit de transferència i valorització

  • Acompanyem el PDI i els equips de recerca al llarg de tot el cicle de transferència: des de la detecció del resultat fins a la protecció, la maduració, la connexió amb l'entorn i l'explotació efectiva. Els àmbits d'actuació principals són:
  • Identificació i valorització de resultats d'R+I amb potencial de transferència.
  • Definició de l'estratègia de transferència i full de ruta cap al mercat dels projectes prioritzats.
  • Protecció integral dels resultats d'R+I (propietat intel·lectual i industrial).
  • Assessorament i desenvolupament de proves de concepte, prototips i activitats de maduració tecnològica o de coneixement.
  • Impuls de l'R+I col·laborativa i contractada amb empreses, administracions i altres entitats.
  • Negociació i suport en acords de llicència, prestació de serveis i altres vies d'explotació.
  • Suport específic en la creació d'empreses emergents (spin-offs) de la UOC.
  • Cerca de finançament i acompanyament en la sol·licitud de propostes en convocatòries de transferència i emprenedoria.
  • Promoció i difusió de l'activitat de transferència, amb seguiment d'indicadors i evidències d'impacte. 

Àmbit d'emprenedoria i creació d'empreses (Hubbik)

  • A través de Hubbik, donem suport a projectes emprenedors de la comunitat UOC i a iniciatives vinculades als àmbits de coneixement i recerca de la Universitat, des de la idea inicial fins a la maduració i la connexió amb el mercat. Els àmbits d'actuació principals són:
  • Identificació, impuls i validació inicial d'idees de negoci i projectes emprenedors.
  • Orientació en el procés emprenedor i capacitació empresarial mitjançant la incubadora virtual.
  • Acompanyament en la maduració del projecte, el model de negoci i el pla d'empresa.
  • Assessorament jurídic i legal per a la constitució d'empreses.
  • Serveis de consolidació, creixement i acceleració empresarial.
  • Connexió amb instruments interns i externs de finançament, inversors i xarxes de suport.
  • Programes d'emprenedoria específics, com ara SpinUOC, EduTECH Emprèn i altres programes verticals estratègics.
  • Dinamització d'espais de visibilització i connexió amb l'ecosistema, com el Fòrum d'Inversió UOC i el 4YFN.

Treballem de manera integrada

L'OTE forma part de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta i col·labora estretament amb l'Oficina de Ciència Oberta (OCO) i amb la resta d'unitats de la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria per oferir un suport integral a la comunitat investigadora. Aquesta coordinació permet connectar transferència, emprenedoria i ciència oberta al llarg del cicle de valor del coneixement. En concret, treballem estretament amb:

  • Oficina d'Impuls a la Recerca
  • Oficina de Gestió de Projectes R&T
  • Laboratoris de recerca
  • Comitè d'Ètica de la Recerca
  • Escola de Doctorat

➜ Si vols contactar amb l'OTE, ens pots escriure a: transfer_ari@uoc.edu.