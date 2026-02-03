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Serveis a la ciència oberta

Oficina de Ciència Oberta (OCO)

Fem que la recerca de la UOC sigui oberta, responsable, visible i reutilitzable

L'Oficina de Ciència Oberta (OCO) forma part de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, adscrita a la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria. Actua com a òrgan tècnic de suport per respondre al compromís de la UOC amb la ciència oberta i amb la reforma de l'avaluació de la recerca. 

La ciència oberta és el marc que impulsa que el coneixement —publicacions, dades, codis, mètodes i altres resultats de recerca— es construeixi i es comparteixi de manera oberta, col·laborativa i responsable, perquè pugui ser verificat, reutilitzat i transformat en més impacte científic, social, cultural i econòmic.

L'OCO ofereix serveis transversals al PDI, al personal investigador i a l'estudiantat de doctorat en totes les etapes de la recerca: des de l'estratègia i la cerca d'informació fins a la gestió de dades amb els principis FAIR, el suport a la publicació en obert (a través de l'O2 Repositori UOC) i l'assessorament en els nous models d'avaluació qualitativa i acreditació de l'activitat investigadora.

Àmbits d'actuació principals

L'OCO estructura la seva activitat al voltant dels principals serveis de ciència oberta de la Universitat: repositoris i accés obert, gestió de dades, avaluació i mètriques responsables, formació i suport a les polítiques institucionals. En concret, els serveis que s'ofereixen són:

  • Assessorament en publicació en obert i compliment de requisits de finançadors.
  • Suport a la publicació de resultats de recerca i gestió dels bons de publicació.
  • Suport a la publicació i visibilització de continguts a l'O2 Repositori UOC.
  • Orientació sobre drets d'autor, versions dipositables i vies d'accés obert.
  • Assessorament en plans de gestió de dades.
  • Suport a la gestió de dades de recerca amb els principis FAIR.
  • Orientació sobre repositoris de dades, incloent-hi Cora.RDR i repositoris temàtics.
  • Acompanyament en bones pràctiques de documentació, preservació i reutilització de dades.
  • Suport a l'avaluació i acreditació de l'activitat investigadora.
  • Assessorament en mètriques responsables, bibliometria, altmètriques i evidències d'impacte.
  • Suport al personal investigador en cerques bibliomètriques i bibliogràfiques.
  • Suport a la Comissió CoARA i al desplegament del Pla d'acció CoARA. 
  • Sessions de formació en l'àmbit de la ciència oberta per al PDI, el personal investigador i l'estudiantat de doctorat.
  • Suport a les polítiques de la Universitat en ciència oberta.
  • Desplegament del Pla de coneixement obert de la UOC.
  • Elaboració i seguiment d'indicadors de ciència oberta i informes de producció científica, accés obert, APC, col·laboració i impacte.
  • Suport a la gestió de la identitat digital del personal investigador.

Si vols demanar algun servei de l'OCO, ho pots fer a través de l'enllaç següent.

Treballem de manera integrada

L'OCO forma part de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, i col·labora estretament amb l'Oficina de Transferència i Emprenedoria (OTE) i amb la resta d'unitats de la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria. Aquesta coordinació és clau perquè l'obertura de publicacions, dades, codis i metodologies faciliti nous models de col·laboració, innovació, transferència i impacte social. En concret, treballem estretament amb:

  • Oficina d'Impuls a la Recerca
  • Oficina de Gestió de Projectes R&T
  • Laboratoris de recerca
  • Comitè d'Ètica de la Recerca
  • Escola de Doctorat
  • Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol consulta relacionada amb l'activitat de l'OCO, ens pots escriure a l'adreça electrònica següent: ciencia_oberta@uoc.edu.