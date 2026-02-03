Serveis a la ciència oberta

Oficina de Ciència Oberta (OCO)
Fem que la recerca de la UOC sigui oberta, responsable, visible i reutilitzable
L'Oficina de Ciència Oberta (OCO) forma part de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, adscrita a la Vicegerència de Recerca, Transferència i Emprenedoria. Actua com a òrgan tècnic de suport per respondre al compromís de la UOC amb la ciència oberta i amb la reforma de l'avaluació de la recerca.
La ciència oberta és el marc que impulsa que el coneixement —publicacions, dades, codis, mètodes i altres resultats de recerca— es construeixi i es comparteixi de manera oberta, col·laborativa i responsable, perquè pugui ser verificat, reutilitzat i transformat en més impacte científic, social, cultural i econòmic.
L'OCO ofereix serveis transversals al PDI, al personal investigador i a l'estudiantat de doctorat en totes les etapes de la recerca: des de l'estratègia i la cerca d'informació fins a la gestió de dades amb els principis FAIR, el suport a la publicació en obert (a través de l'O2 Repositori UOC) i l'assessorament en els nous models d'avaluació qualitativa i acreditació de l'activitat investigadora.