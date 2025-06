Inteligencia artificial para analizar las redacciones

El estudio analizó la redacción de textos expositivos de veintiséis niños con TDL y veintiséis niños con un desarrollo típico del lenguaje con una media de edad de diez años y medio. Todos escribieron una redacción sobre su animal preferido. Los textos se transcribieron con el programa Codes for the Human Analysis of Trascriptions (CHAT) y, a continuación, se analizaron con el software Computerized Language Analysis (CLAN), dentro del proyecto Child Language Data Exchange System (CLAN), que tiene por objetivo estudiar la adquisición del lenguaje por parte de los niños. "Estos programas permiten poder codificar todos los tipos de errores y poderlos cuantificar de una manera efectiva y rápida", explica Andreu.

El análisis mostró que los niños con TDL omitieron más palabras de contenido (nombres, adjetivos y verbos), cometieron más errores en palabras funcionales —como por ejemplo determinantes, preposiciones y adverbios —, en la conjugación verbal y en morfemas flexivos, y cometieron un elevado número de errores ortográficos. Además, escribieron menos palabras y menos frases, y sus textos eran más simples en la estructura y el léxico que los de los niños del otro grupo.

Nadia Ahufinger, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y coautora también del estudio, explica que "la investigación ha permitido ver que el tipo de errores que cometen los niños con TDL en los textos escritos son similares a los que hacen cuando se expresan oralmente. Tienen dificultades en la morfología verbal (por ejemplo, dicen y escriben 'no me gusta las abejas' en lugar de no 'me gustan las abejas') y también en el uso de palabras funcionales como las preposiciones (por ejemplo, 'pueden sentir distancia' en vez de 'pueden sentir a distancia') o los pronombres (por ejemplo, 'mi raza de mi perro' en lugar de 'la raza de mi perro')".

La investigadora cree que sería necesario, a partir de ahora, realizar nuevos estudios para evaluar si estas dificultades también existen cuando escriben otros tipos de texto y descubrir cuáles son los mejores apoyos para asistir a los niños con TDL a la hora de escribir: "La introducción de pequeñas tareas de escritura en la evaluación de estos niños ayudaría a conocer mejor su perfil y diseñar intervenciones más ajustadas a sus necesidades", asegura.

Nuevo estudio del Neurodevelop eHealth Lab para niños catalanohablantes con TDL

El equipo de investigadores del NeuroLab ha publicado otro estudio destacado en el ámbito del trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL): Grammatical correction and morphological productivity tasks as potential identifiers of developmental language disorder in Spanish-Catalan bilingual children: a pilot study, que pone las bases para diseñar herramientas que ayuden a la identificación del TDL en niños que tengan el catalán como lengua materna. Los autores proponen dos tareas que pueden hacer diferenciar si un niño tiene TDL a través de una herramienta de corrección gramatical (GramCorr) y una de productividad morfológica (MP), que creen que tienen potencial para diagnosticar cuidadosamente el TDL en estos niños.