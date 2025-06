Un equip d'investigadors del Neurodevelop eHealth Lab de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha demostrat que els infants que parlen una llengua d'ortografia transparent com el castellà i que tenen trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) tenen dificultats en la majoria d'àrees lingüístiques a l'hora de produir textos escrits

L'estudi Exploring Spanish writing abilities of children with developmental language disorder in expository texts és pioner en el sentit que és el primer que aborda aquesta temàtica en una llengua com el castellà, atès que fins ara només s'havien realitzat investigacions en infants que tenien l'anglès com a llengua materna. L'anglès, al contrari que el castellà, és una llengua "opaca" ortogràficament, és a dir, la relació entre els sons i les grafies és diversa i un so es pot representar a través de diferents lletres, i a la inversa.



Llorenç Andreu, investigador principal del Neurodevelop eHealth Lab i catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, explica que "aquesta diferència entre llengües faria preveure que les errades en escriptura haurien de ser menors en els infants castellanoparlants amb TDL que no pas en els parlants d'anglès. No obstant això, els resultats de l'estudi mostren que els nens amb TDL que parlen una llengua d'ortografia transparent com el castellà tenen les mateixes dificultats quan escriuen".

El trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) és un trastorn sever i persistent en l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge oral, que no està associat a cap patologia i que pot involucrar un o més components del llenguatge en graus diferents, tant en l'aspecte expressiu com en el receptiu (comprensió). Els infants amb aquest trastorn sovint veuen afectat el desenvolupament social i escolar.

Raquel Balboa, investigadora del Neurodevelop eHealth Lab i coautora de l'estudi, afirma que "moltes de les activitats escolars es basen en el llenguatge escrit, això representa una gran limitació per als infants amb TDL. Creiem que les conclusions del nostre estudi haurien de tenir-se en compte a l'hora de planificar i dur a terme activitats d'escriptura amb aquests infants, un camp on tenen moltes dificultats".