Evaluando la aplicación Skin NTDs

"Vamos a evaluar la aplicación Skin NTDs de la OMS en su uso real, en cuatro países, Ghana, Sri Lanka, Kenia y Papúa Nueva Guinea", explica Carme Carrion. "La finalidad es ver qué uso se está haciendo de esta aplicación, qué puntos fuertes y débiles tiene, y qué opciones de mejora ven los profesionales que la utilizan".

Esta acción es parte de una colaboración continuada en salud digital y su empleo en países de renta media y baja. "A medio plazo se trabajará en la estrategia de implementación y evaluación del impacto de esta app", aclara la investigadora. "Gracias a la investigación que realizamos en torno a las aplicaciones de salud, y en concreto, a su validación y evaluación, organismos como la OMS pueden beneficiarse de nuestro conocimiento para desarrollar e implementar herramientas más robustas y que garanticen una mayor equidad en salud a nivel global".

El propósito del proyecto conjunto fue "garantizar que, mediante la salud digital, el abordaje de las enfermedades tropicales desatendidas pueda llegar a las poblaciones más desfavorecidas, que a menudo son las principales afectadas". Actualmente, las enfermedades tropicales desatendidas suponen un problema mundial importante, que afecta a millones de personas, especialmente en países de renta media y baja, aunque también en otros de renta alta. A pesar de ello, las NTD son grandes desconocidas en la sociedad. Durante estos dos últimos años, debido a la pandemia provocada por la COVID-19, se ha retrocedido en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, dado que se han desatendido aún más por no ser prioritarias.

El impacto de las NTD en nuestro mundo

¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas? "Se trata de un conjunto de enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, protozoos y helmintos (gusanos), que se dan en zonas tropicales con rentas bajas y medias de África, Asia y América", explica la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC. "La OMS ha elaborado una lista de veinte y, tristemente, lo que tienen en común es que no les prestamos atención como sociedad. No les dedicamos recursos profesionales ni farmacéuticos. No llevamos a cabo suficiente investigación científica y no empleamos los esfuerzos necesarios en lo que podría eliminarlas, la pobreza".

"Probablemente, la desatención [de las NTD] viene dada porque afectan a los más pobres del planeta", apunta Marta Aymerich, "y es por este motivo por lo que no hacemos lo suficiente. Cuando, justamente, podría ser al revés. A veces, dedicando esfuerzos no muy grandes podríamos llegar a erradicar estas enfermedades, una meta, poner fin a estas epidemias, que está dentro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) sobre salud y bienestar de la Agenda 2030 de la ONU. En una frase, desatender enfermedades nos empobrece".

Para mejorar la cobertura sobre este hecho, estas enfermedades y la necesidad de combatirlas, el Día Mundial contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas, o WNTDD por sus siglas en inglés, se celebra cada año el 30 de enero. "El propósito del WNTDD es dar a conocer esta injusticia de salud global con la que convivimos", aclara la vicerrectora. "La UOC quiere contribuir a ello formando a profesionales de la salud, colaborando con la OMS, llevando a la práctica proyectos de investigación sobre estas enfermedades y, además, llegar a la población afectada mediante la educación para la salud".

Este último aspecto es necesario y común a la mayoría de estas enfermedades, y todo el campo de la salud digital tiene mucho que aportar en él, "por ejemplo, mediante apps para móviles", señala. "Además, desde el eHealth Center de la UOC, que lidera el clúster del ODS 3 sobre salud de la Asociación Internacional de Universidades, estamos comprometidos con la formación de los profesionales de la salud a escala global", zanja.