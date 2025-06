Avaluant l'aplicació Skin NTDs

Avaluarem l'aplicació Skin NTDs de l'OMS en el seu ús real, en quatre països, Ghana, Sri Lanka, Kenya i Papua Nova Guinea", explica Carme Carrion. "La finalitat és veure quin ús s'està fent d'aquesta aplicació, quins punts forts i febles té i quines opcions de millora hi veuen els professionals que la utilitzen."

Aquesta acció és part d'una col·laboració continuada en salut digital i la seva utilització en països de renda mitjana i baixa. "A mitjà termini es treballarà en l'estratègia d'implementació i avaluació de l'impacte d'aquesta app", aclareix la investigadora. "Gràcies a la recerca que duem a terme entorn de les aplicacions de salut, i en concret, a la seva validació i avaluació, organismes com l'OMS es poden beneficiar del nostre coneixement per desenvolupar i implementar eines més robustes i que garanteixin més equitat en salut a escala global."

L'objectiu del projecte conjunt va ser "garantir que, mitjançant la salut digital, l'abordatge de les malalties tropicals desateses pugui arribar a les poblacions més desfavorides, que sovint en són les principals afectades". Actualment, les malalties tropicals desateses són un problema mundial important, que afecta milions de persones, especialment en països de renda mitjana i baixa, encara que també en d'altres de renda alta. Malgrat això, les NTD són grans desconegudes en la societat. Durant aquests dos últims anys, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, s'ha retrocedit en el diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties, perquè s'han desatès encara més pel fet de no ser prioritàries.

L'impacte de les NTD al món

Què són les malalties tropicals desateses? "Es tracta d'un conjunt de malalties infeccioses causades per bacteris, virus, protozous i helmints (cucs), que es donen en zones tropicals amb rendes baixes i mitjanes d'Àfrica, Àsia i Amèrica", explica la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. "L'OMS ha elaborat una llista de vint malalties i, tristament, el que tenen en comú és que no hi parem esment com a societat. No els dediquem recursos professionals ni farmacèutics. No duem a terme prou recerca científica i no esmercem els esforços necessaris en el que podria eliminar-les, la pobresa."

"Probablement, la desatenció [de les NTD] ve donada perquè afecten els més pobres del planeta", apunta Marta Aymerich, "i és per aquest motiu que no fem tot el que cal. Quan, justament, podria ser a l'inrevés. De vegades, dedicant esforços no gaire grans podríem arribar a erradicar aquestes malalties, una meta, posar fi a aquestes epidèmies, que s'inclou en l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) sobre salut i benestar de l'Agenda 2030 de l'ONU. En una frase, desatendre malalties ens empobreix".

Per millorar la cobertura sobre aquest fet, aquestes malalties i la necessitat de combatre-les, el Dia Mundial contra les Malalties Tropicals Desateses, o WNTDD per les sigles en anglès, se celebra cada any el 30 de gener. "L'objectiu del WNTDD és donar a conèixer aquesta injustícia de salut global amb què convivim", aclareix la vicerectora. "La UOC hi vol contribuir formant professionals de la salut, col·laborant amb l'OMS, portant a la pràctica projectes de recerca sobre aquestes malalties i, a més, arribar a la població afectada mitjançant l'educació per a la salut."

Aquest darrer aspecte és necessari i comú a la majoria de les malalties tropicals, i tot el camp de la salut digital hi pot aportar molt, "per exemple, amb apps per a mòbils", assenyala. "A més, des de l'eHealth Center de la UOC, que lidera el clúster de l'ODS 3 sobre salut de l'Associació Internacional d'Universitats, estem compromesos amb la formació dels professionals de la salut a escala global", afirma.