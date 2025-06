El grupo de investigación NeuroADaS Lab, adscrito al eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), hace un llamamiento para conseguir personas voluntarias que quieran participar en un estudio sobre la depresión. El estudio forma parte del doctorado de la investigadora Ana Hernández Sauret, estudiante del programa de doctorado de Salud y Psicología de la UOC y miembro del NeuroADaS Lab.

El trastorno depresivo mayor es una de las afecciones mentales más prevalentes en todo el mundo (5 % de los adultos) y una de las más incapacitantes. Se caracteriza por una tristeza persistente, perdida de interés, cambios en el apetito, etc. Pero también está asociado a un amplio déficit de la función cognitiva, que nos permite regular y dirigir nuestros pensamientos y acciones para lograr metas específicas.

Hasta ahora, el tratamiento principal de la depresión ha sido farmacológico; sin embargo, no es adecuado para todos los pacientes. En respuesta a esta necesidad, han surgidos técnicas de estimulación cerebral no invasivas (como la tDCS), que han mostrado resultados prometedores en la investigación clínica. No obstante, se requiere más investigación para comprender con más detalle el efecto a largo plazo de la estimulación continua.

Según la investigadora principal Ana Hernández Sauret, este estudio "tiene como objetivo utilizar la técnica no invasiva de HD-tDCS, la cual se ha demostrado segura y efectiva en pacientes diagnosticados con depresión, para ayudarles a regular su estado de ánimo y mejorar su función cognitiva". La HD-tDCS es una técnica de estimulación cerebral no invasiva que usa corriente continua para afectar la actividad neuronal en áreas específicas del cerebro.

¿Quién puede participar?

El proyecto de investigación necesita de la participación voluntaria de personas adultas (+18 años) con un diagnóstico de depresión mayor y una dosis estable de antidepresivos durante al menos dos semanas antes del estudio, sin cambios durante todo el periodo.

¿En qué consiste el estudio?

La participación de cada paciente implicaría doce sesiones experimentales, llevadas a cabo en 2-3 semanas consecutivas. En la primera sesión y la última, se realizarán varias pruebas cognitivas y se registrará la actividad cerebral mediante la espectroscopia funcional del infrarrojo cercano (fNIRS, del inglés functional near-infrared spectroscopy). Se trata de una técnica no invasiva para medir la actividad cerebral en tiempo real.

En las diez sesiones restantes, el paciente recibirá estimulación cerebral no invasiva mediante la aplicación de la HD-tDCS (del inglés, high-definition transcranial direct current stimulation). La duración de la estimulación será de veinte minutos.

Las pruebas se harán en formato presencial en el Cognitive NeuroLab, situado dentro de las instalaciones de la Universitat Oberta de Catalunya (rambla del Poblenou, 154, edificio C, Barcelona 22@).

Para apuntarse al estudio, puede rellenarse este formulario de contacto (https://forms.gle/Yt4Z6KrikTQuTNhB9). Si necesita más información, puede contactar con la investigadora Ana Hernández Sauret (anahsauret@uoc.edu).