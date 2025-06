El grup de recerca NeuroADaS Lab, adscrit a l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), fa una crida per aconseguir persones voluntàries que vulguin participar en un estudi sobre la depressió. L'estudi forma part del doctorat de la investigadora Ana Hernández Sauret, estudiant del programa de doctorat de Salut i Psicologia de la UOC i membre del NeuroADaS Lab.

El trastorn depressiu major és una de les afeccions mentals més prevalents a tot el món (5 % dels adults) i una de les més incapacitants. Es caracteritza per una tristesa persistent, pèrdua d'interès, canvis en l'apetit, etc. Però també està associat a un ampli dèficit de la funció cognitiva, que ens permet regular i dirigir els nostres pensaments i accions per aconseguir metes específiques.

Fins ara, el tractament principal de la depressió ha estat farmacològic, però no és adequat per a tots els pacients. En resposta a aquesta necessitat, han sorgits tècniques d'estimulació cerebral no invasives (com la tDCS), que han mostrat resultats prometedors en la recerca clínica. No obstant això, cal més recerca per comprendre amb més detall l'efecte a llarg termini de l'estimulació contínua.

Segons la investigadora principal Ana Hernández Sauret, aquest estudi "té com a objectiu utilitzar la tècnica no invasiva d'HD-tDCS, la qual s'ha demostrat segura i efectiva en pacients diagnosticats amb depressió, per ajudar-los a regular el seu estat d'ànim i millorar la seva funció cognitiva". L'HD-tDCS és una tècnica d'estimulació cerebral no invasiva que fa servir corrent continu per afectar l'activitat neuronal en àrees específiques del cervell.

Qui hi pot participar?

El projecte de recerca necessita la participació voluntària de persones adultes (+18 anys) amb un diagnòstic de depressió major i una dosi estable d'antidepressius durant almenys dues setmanes abans de l'estudi, sense canvis durant tot el període.

En què consisteix l'estudi?

La participació de cada pacient implicaria dotze sessions experimentals, dutes a terme en 2-3 setmanes consecutives. En la primera i l'última sessió, es realitzaran diverses proves cognitives i es registrarà l'activitat cerebral mitjançant l'espectroscòpia funcional de l'infraroig proper (fNIRS, de l'anglès functional near-infrared spectroscopy). Es tracta d'una tècnica no invasiva per mesurar l'activitat cerebral en temps real.

En les deu sessions restants, el pacient rebrà estimulació cerebral no invasiva mitjançant l'aplicació de l'HD-tDCS (de l'anglès, high-definition transcranial direct current stimulation). La durada de l'estimulació serà de vint minuts.

Les proves es faran en format presencial al Cognitive NeuroLab, situat dins les instal·lacions de la Universitat Oberta de Catalunya (rambla del Poblenou, 154, edifici C, Barcelona 22@).

Per apuntar-se a l'estudi, cal emplenar aquest formulari de contacte (https://forms.gle/Yt4Z6KrikTQuTNhB9). Si necessita més informació, pot contactar amb la investigadora Ana Hernández Sauret (anahsauret@uoc.edu).