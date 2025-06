SpinUOC 2019

Go Zero Waste: por una vida sin plástico ni residuos



Martí Morató, graduado en Multimedia por la UOC

Aplicación para móviles que ayuda a las personas a vivir sin generar residuos y ofrece a sus usuarios alternativas de consumo sostenible. Go Zero Waste App permite crear listas de compras y la geolocalización del usuario para mostrar establecimientos cercanos con productos que no generan residuos, definir rutas personalizadas para optimizar el tiempo de compra y cuantificar los residuos no generados, además de retos para aprender a mantener un estilo de vida sin residuos. La aplicación ofrece el servicio de entrega a domicilio sin generar residuos y sin emisiones, y también incluye puntos de recogida de envases con el objetivo de facilitar la compra a granel.