SpinUOC 2019

GoZeroWaste: per una vida sense plàstic ni residus



Martí Morató, graduat en Multimèdia per la UOC

App per a mòbils que ajuda les persones a viure sense generar residus, oferint als seus usuaris alternatives de consum sostenible. Go Zero Waste App permet la creació de llistes de compres, la geolocalització de l'usuari, per mostrar establiments propers amb productes que no generen residus, definir rutes personalitzades per optimitzar el temps de compra, quantificar els residus no generats i reptes per aprendre a tenir un estil de vida sense residus. L’app ofereix el servei de lliurament a domicili sense generar residus i sense emissions i inclou punts de recollida d'envasos per facilitar la compra a granel.