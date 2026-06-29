EduTech Emprèn 2026

EduTech Emprèn 2026El programa de preaceleración para emprendedores del sector edtech
“El programa de pre-aceleración de proyectos EdTech”
EduTECH Emprèn es un programa de preaceleración para proyectos emprendedores del sector del aprendizaje en línea (e-learning) que tiene por objeto apoyar el desarrollo del prototipo o servicio, la definición de su modelo de negocio y la constitución como empresa o iniciativa emprendedora con un alto potencial de crecimiento.
EduTECH Emprèn. Creemos en la educación. La reinventamos contigo.
¿Eres una persona emprendedora con una idea de negocio que podría cambiar la forma de aprender? Con EduTECH Emprèn ya puedes convertir tu proyecto en realidad. Participa en el programa de preaceleración empresarial del sector edtech de la UOC y benefíciate del conocimiento que te ofrece la primera universidad en línea del mundo
Los proyectos impulsados por EduTECH Emprèn deben innovar en el ámbito del aprendizaje y las nuevas tecnologías en cualquiera de sus facetas (desde la pedagogía y la motivación hasta la gestión y la administración) y pueden basarse en tecnologías tan diferentes como los sistemas de gestión de aprendizaje , la analítica de aprendizaje , los contenidos inteligentes , la gamificación y los serious games, el aprendizaje adaptativo , los dispositivos (internet de las cosas, IoT; dispositivos personales, BYOD; tecnologías de vestir, wearables), las tecnologías inmersivas (como RA-RV-vídeo de 360º), las comunidades de prácticas o el comercio electrónico, entre otros.
Mentoría, formación, posibilidad de hacer pruebas piloto in-house y una red de mentoría e inversión te esperan para acompañar el proyecto en todas las fases de crecimiento e impulsarlo con éxito.
El programa consta de dos fases, una de formación y otra de mentoría personalizadas, impartidas en línea a través de la incubadora virtual de Hubbik.
El programa formativo se estructura en 80 horas y 10 semanas de trabajo con inicio el 1 de octubre y finalización el 5 de diciembre, en las que se combinan cápsulas formativas en línea sobre aspectos empresariales y sesiones en línea sobre innovación y tecnología, impartidas por especialistas del sector e-learning.
Estas sesiones en línea se ralizarán los martes, miércoles y jueves en horario de 16:30 a 18:00, con la posibilidad de ver las sesiones en diferido. Además, para cada sesión se plantearán actividades asociadas para garantizar el correcto seguimiento del programa.
En función de la evolución y maduración de los proyectos participantes, el programa incluye la posibilidad de acceder a mentorías individualizadas. En el transcurso de la formación y las mentorías las personas participantes trabajarán en una documentación que permitirá evaluar la evolución general del proyecto: un canvas explicativo del modelo de negocio, un pitch, que consiste en un vídeo explicativo de los aspectos principales de su proyecto, y un resumen ejecutivo del proyecto, según un modelo que proporcionará la UOC.
- Joan Arnedo. Director del Máster Universitario en Diseño y Programación de Videojuegos en la UOC. Su docencia e investigación, como miembro del grupo GAME, están orientadas al campo de la creación de juegos y dinámicas lúdicas para el aprendizaje.
- Jordi Castells. Coordinador de la plataforma Hubbik de impulso al emprendimiento de la UOC. Ingeniero industrial (ETSEIB-UPC) y Executive Master in Business Administration (ESIC Marketing & Business School), está especializado en la aplicación de la tecnología y la innovación para el crecimiento empresarial y el impacto social.
- Lourdes Guardia. Vicedecana de docencia y profesora agregada de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Experta en diseño del aprendizaje, modelos de evaluación del aprendizaje en línea, desarrollo profesional docente y coordinación y dirección de proyectos de e-learning. Miembro del grupo de investigación Edul@b e integrante del grupo europeo de trabajo sobre Diseño Curricular y de Cursos en la red de universidades de enseñanza a distancia (European Distance Teaching Universities).
- Ana Elena Guerrero. Profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Doctora por la UOC y licenciada en Pedagogía por la URL. Su línea de investigación se centra en herramientas y recursos para el e-assessment y el e-learning en general.
- Montse Guitert. Profesora de la UOC y coordinadora de la asignatura de Multimedia y comunicación (obligatoria y transversal, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los estudiantes a la Universidad), con 5.000 estudiantes por semestre y una coordinación de 70 consultores.
- Laura Lamolla. Profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC en los ámbitos del emprendimiento, dirección estratégica y organización.
- Pablo Lara. Licenciado en Documentación y Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada. Dirige y colabora en proyectos de investigación sobre e-learning, redes sociales y recuperación de información, centrados en el área de gestión de información, conocimiento y contenidos.
- Marta López Costa. Profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, y miembro del grupo de investigación consolidado interuniversitario Entornos y Materiales de Aprendizaje (EMA) de la Universidad de Barcelona. Sus principales intereses de investigación son el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la integración de tecnologías digitales, el estudio de procesos de innovación mediante esta tecnología y el análisis de procesos de construcción del conocimiento.
- Marcelo Maina. Director del Máster universitario de Educación y TIC (e-learning) y profesor agregado en la Universitat Oberta de Catalunya. Es miembro del grupo de investigación Edul@b y Fellow de EDEN Digital Education Europe. Sus intereses de investigación se centran en la evaluación de competencias, metodologías digitales emergentes, nuevas formas de certificación, el portafolio electrónico, el diseño del aprendizaje para entornos digitales flexibles y el análisis del aprendizaje.
- Mª Jesús Martínez Argüelles. Actualmente es vicerrectora de gobernanza y política académica de la UOC. Ha sido profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC en el ámbito de la organización de empresas y responsable de la dirección académica de la diplomatura en Ciencias Empresariales (2006-2009) y del grado en Administración y Dirección de Empresas desde su puesta en marcha hasta 2016. Ha sido subdirectora de docencia de 2016 a 2019, y desde 2019 hasta abril de 2023, directora de los Estudios de Economía y Empresa. Miembro del grupo consolidado de Management and eLearning. Sus intereses de investigación se centran en la gestión de la calidad en el e-learning, en la mejora de las competencias de los graduados para aumentar su empleabilidad y en las competencias digitales del profesorado.
- Txell Pedreño. Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado (UOC) y diplomada en Estadística (UPC). Tiene un Posgrado en Marketing Digital y Comercio Electrónico (Escuela de Administración de Empresas-UB) y un Posgrado en Gestión de la Innovación (UOC). Formación en asesoramiento emprendedor con perspectiva de género (Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con el Instituto de la Mujer). Mentora del proyecto Technovation Girls de apoyo al emprendimiento juvenil femenino. Ha sido coordinadora del programa Yuzz, de apoyo al emprendimiento joven de base tecnológica. Actualmente es entrepreneurship officer de Hubbik.
- Josep Prieto. Profesor y exdecano de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Doctor e ingeniero en Informática. Su investigación se centra en el ámbito de la seguridad de la información y la privacidad. Es miembro del grupo de I+D KISON (K-riptography and Information Security for Open Networks) de la UOC. Como Technical Manager del proyecto TeSLA, participó en el diseño e integración técnica del sistema.
- Albert Sangrà. Director académico de la Cátedra UNESCO en Tecnología y Educación para el Cambio Social en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Investigador del grupo de investigación Edul@b, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y director del Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Catalunya.
- Francesc Santanach. Actualmente Arquitecto de Información en la Oficina de Datos de la UOC. Anteriormente fue Arquitecto EdTech en el Área de Tecnología de la UOC y responsable del Laboratorio de Experimentación en eLearning del eLearn Center de la UOC. A lo largo de su trayectoria en la UOC ha participado en la dirección, gestión y desarrollo de proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje en línea. Ha diseñado e implantado diversas tecnologías educativas y arquitecturas en el ámbito EdTech. Es experto en plataformas de aprendizaje, interoperabilidad, arquitectura empresarial, análisis de datos e inteligencia artificial. También ha sido docente colaborador y autor de materiales didácticos y recursos de aprendizaje.
- Sandra Sanz. Profesora y Doctora por la UOC en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Su principal línea de investigación es el análisis, descripción y definición de comunidades de práctica, así como la búsqueda de modelos para mejorar su funcionamiento y rendimiento.
- Enric Serradell. Profesor de los Estudios de Economía y Empresa, donde ha sido vicedecano y director del ámbito de Executive Education. Su actividad combina la docencia con la consultoría y el emprendimiento. Actualmente trabaja en la frontera de las interacciones persona-tecnología, el e-learning, la resolución de problemas complejos y la relación entre serendipia e innovación.
- Ramon Solé. Ingeniero de Telecomunicación por la UPC y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB. Experto en modelos de negocio basados en tecnologías abiertas y consultor en emprendimiento para proyectos tecnológicos. Forma parte del equipo del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta de la UOC y ha sido docente en varios cursos sobre modelos de negocio y emprendimiento en instituciones como Barcelona Activa, Tecnocampus o la propia UOC
- Luis Villarejo. Cofundador y CEO de Immersium Studio, donde se crean experiencias inmersivas de aprendizaje para clientes como Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras, la UOC y la UB, entre otros. Su ámbito de conocimiento son las aplicaciones de la Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad Mixta para distintos sectores, con un enfoque especial en formación.
E-Trivium, tecnología diversa e inclusiva para la formación ágil en pymes
Participante en EduTECH Emprèn 2022 y finalista en la edición SpinUOC 2023, E-Trivium es un modelo inclusivo de formación y aprendizaje en línea adaptado a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.
Su misión es ofrecer una plataforma que permita a las pymes diferenciarse en la captación y desarrollo del talento mediante la integración de pedagogía, diversidad e inclusión en una tecnología fácil de implementar. Alinea la competitividad empresarial con la empleabilidad a lo largo de la vida, apostando por la innovación y la agilidad como motores de transformación.
Yeira, convertir cursos en experiencias efectivas de e-learning
Participante en EduTECH Emprèn 2023 y finalista en la edición SpinUOC 2022, Yeira es una plataforma que facilita y acelera la creación, distribución y análisis del aprendizaje en línea.
Yeira permite crear ofertas de cursos en cuestión de minutos mediante un modelo automatizado que democratiza el acceso a la tecnología educativa, ofreciendo una solución ágil para transformar contenidos formativos en experiencias efectivas de e-learning.
Subvencionado por el Departamento de Empresa y Trabajo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (ref.: SEC060/24/000010)
Duración del programa
Del 1 de octubre al 31 de diciembre