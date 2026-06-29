EduTech Emprèn 2026

¿Eres una persona emprendedora con una idea de negocio que podría cambiar la forma de aprender? Con EduTECH Emprèn ya puedes convertir tu proyecto en realidad. Participa en el programa de preaceleración empresarial del sector edtech de la UOC y benefíciate del conocimiento que te ofrece la primera universidad en línea del mundo

Los proyectos impulsados por EduTECH Emprèn deben innovar en el ámbito del aprendizaje y las nuevas tecnologías en cualquiera de sus facetas (desde la pedagogía y la motivación hasta la gestión y la administración) y pueden basarse en tecnologías tan diferentes como los sistemas de gestión de aprendizaje , la analítica de aprendizaje , los contenidos inteligentes , la gamificación y los serious games, el aprendizaje adaptativo , los dispositivos (internet de las cosas, IoT; dispositivos personales, BYOD; tecnologías de vestir, wearables), las tecnologías inmersivas (como RA-RV-vídeo de 360º), las comunidades de prácticas o el comercio electrónico, entre otros.

Mentoría, formación, posibilidad de hacer pruebas piloto in-house y una red de mentoría e inversión te esperan para acompañar el proyecto en todas las fases de crecimiento e impulsarlo con éxito.