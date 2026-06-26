EduTech Emprèn 2026

EduTech Emprèn 2026El programa de preacceleració per a emprenedors del sector edtech
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“El programa de pre-acceleració per a projectes EdTech”
EduTECH Emprèn és un programa de preacceleració per a projectes emprenedors del sector de la tecnologia i l’educació que té com a objectiu donar suport al desenvolupament del prototip o servei, la definició del model de negoci i la constitució com a empresa o iniciativa emprenedora amb un alt potencial de creixement.
EduTECH Emprèn. Creiem en l’educació. La reinventem amb tu.
Programa subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus
Ets un persona emprenedora amb una idea de negoci que podria canviar la manera com aprenem? Amb EduTECH Emprèn ja pots convertir el teu projecte en realitat. Participa en el programa de preacceleració empresarial del sector edtech de la UOC i beneficia’t del coneixement que t’ofereix la primera universitat en línia del món.
Els projectes impulsats per EduTECH Emprèn han d’innovar en l’àmbit de l’aprenentatge i les noves tecnologies en qualsevol faceta (des de la pedagogia i la motivació fins a la gestió i l’administració) i es poden basar en tecnologies tan diverses com els sistemes de gestió d’aprenentatge , l’analítica d’aprenentatge , els continguts intel·ligents , la gamificació i els serious games, l’aprenentatge adaptatiu), els dispositius (internet de les coses, IoT; dispositius personals, BYOD; tecnologies portables, wearables), les tecnologies immersives (com ara RA-RV-vídeo de 360º), les comunitats de pràctiques o el comerç electrònic, entre d’altres.
Mentoria, formació, possibilitat de fer proves pilot in-house i una xarxa de mentoria i inversió t’esperen per a acompanyar el projecte en totes les fases de creixement i impulsar-lo amb èxit.
El programa formatiu s’estructura en 80 hores i 10 setmanes de treball amb inici l’ 1 d'octubre i finalització el 5 de desembre, en les que es combinen càpsules formatives en línia sobre aspectes empresarials i sessions en línia sobre innovació i tecnologia, impartides per persones especialistes del sector de l’e-learning.
Aquestes sessions en línia es realitzaran els dimarts, dimecres i dijous en horari de 16:30 a 18:00, amb la possibilitat de veure les sessions en diferit. A més, per a cada sessió es plantejaran activitats associades per garantir el correcte seguiment del programa.
En funció de l’evolució i maduració del projectes participants, el programa inclou la possibilitat d’accedir a mentories individualitzades. Durant el transcurs de la formació i les mentories els participants treballaran en una documentació que permetrà avaluar l’evolució general del projecte: un canvas explicatiu del model de negoci, un pitch, que consisteix en un vídeo explicatiu dels aspectes principals del seu projecte, i un resum executiu del projecte, segons un model que els proporcionarà la UOC.
Joan Arnedo.Director del Màster Universitari en disseny i programació de videojocs a la UOC. La seva docència i investigació, com a membre del grup GAME, estan orientades en el camp de la creació de jocs i dinàmiques lúdiques per l'aprenentatge.
Jordi Castells. Coordinador de la plataforma Hubbik d’impuls a l’emprenedoria de la UOC. Enginyer industrial (ETSEIB-UPC) i Executive Master in Business Administration (ESIC Marketing & Business School) especialitzat en l’aplicació de la tecnologia i la innovació per al creixement empresarial i l'impacte social.
Lourdes Guardia. Vicedegana de docència i professora agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Experta en disseny de l’aprenentatge, models d’avaluació dels aprenentatges en línia, desenvolupament professional docent i coordinació i direcció de projectes d'e-learning. Membre investigador del grup d’investigació Edul@b i Chair Europeu de Curriculum & Course Design de la European Distance Teaching Universities.
Ana Elena Guerrero. Professora dels estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Doctora per la UOC i llicenciada en Pedagogia per la URL. La seva línia de recerca es centra en eines i recursos per l'e-assessment i eLearning en general
Montse Guitert. Professora de la UOC i coordinadora de l'assignatura de Multimèdia i comunicació (obligatòria i transversal que té per finalitat facilitar l'entrada dels estudiants a la Universitat), amb 5.000 estudiants per semestre i una coordinació de 70 consultors.
Laura Lamolla. Professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC en els àmbits de l’emprenedoria, direcció estratègica i organització.
Pablo Lara. Llicenciat en Documentació i Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Granada. Dirigeix i col·labora en projectes d'investigació sobre eLearning, xarxes socials i recuperació d'informació centrats en l'àrea de gestió d'informació, coneixement i continguts.
Marta López Costa. És professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i membre del grup de recerca consolidat interuniversitari Entorns i Materials d'Aprenentatge (EMA) de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos de recerca principals són el disseny dels processos d'ensenyament i aprenentatge mitjançant la integració de les tecnologies digitals, com també l'estudi dels processos d'innovació mitjançant aquesta tecnologia i l'anàlisi dels processos de construcció de coneixement.
Marcelo Maina. Director del Màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) i professor agregat per la Universitat Oberta de Catalunya. És membre investigador del grup de recerca Edul@b i Fellow d'EDEN Digital Education Europe. Els seus interessos de recerca se centren en l'avaluació de competències, les metodologies digitals emergents, les noves formes de certificació, el portafoli electrònic, el disseny d'aprenentatge per a entorns digitals flexibles i analítiques d'aprenentatge.
Mª Jesús Martínez Argüelles. Actualment és vicerectora de governança i política acadèmica de la UOC. Ha estat professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, en l'àmbit de l'organització d'empreses i responsable de la direcció acadèmica de la diplomatura de Ciències Empresarials (2006-2009) i del grau d’Administració i Direcció d'Empreses des de la seva posada en funcionament fins al 2016. Ha exercit com a sotsdirectora de docència del 2016 al 2019, i des del 2019 fins l'abril de 2023, directora dels Estudis d'Economia i Empresa.Membre del grup consolidat de Management and eLearning. Els seus interessos de recerca se centren en la gestió de la qualitat en l'e-learning, i en la millora de les competències dels graduats per augmentar-ne l'ocupabilitat, i de les competències digitals dels docents.
Txell Pedreño. Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UOC) i diplomada en estadística (UPC). Té un Postgrau en Marketing Digital i Comerç Electrònic (Escola d’Administració d’Empreses-UB) i un Postgrau en Gestió de la Innovació (UOC). Formació en assessorament emprenedor amb perspectiva de gènere (Universitat de Santiago de Compostela amb col·laboració de l’Instituto de la Mujer). Mentora del projecte Technovation Girls de suport a l’emprenedoria juvenil femenina. Ha estat coordinadora del programa Yuzz , de suport a l’emprenedoria jove de base tecnològica. Actualment és entrepreneurship officer de Hubbik.
Josep Prieto. Professor i exdegà dels estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Doctor i enginyer en Informática. La seva recerca se centra en l'àmbit de la seguretat de la informació i la privadesa. És membre del grup d'R+D KISON (K-riptography and Information Security for Open Networks) de la UOC. Exdegà dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Com a Technical Manager del projecte TeSLA, va participar en el disseny i la integració tècnica del sistema.
Albert Sangrà. Director acadèmic de la Càtedra UNESCO en Tecnologia i Educació per al Canvi Social a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Investigador del grup de recerca Edul@b i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i el director del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya.
Francesc Santanach. Actualment Arquitecte d'informació a l'Oficina de Dades de la UOC. Anteriorment ha estat Arquitecte EdTech a l'Àrea de Tecnologia de la UOC i responsable del Laboratori d'experimentació en eLearning de l'eLearn Center de la UOC. Durant la seva trajectòria a la UOC ha participat en la direcció, gestió i desenvolupament de projectes nacionals i internacionals en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge en línia, ha dissenyat i implantat diverses tecnologies per a l'educació i arquitectures en l'àmbit EdTech. És expert en plataformes d'aprenentatge, interoperabilitat, arquitectura empresarial, analítica de dades i intel·ligència artificial. També ha estat personal docent col·laborador y autor de materials didàctics i recursos d'aprenentatge.
Sandra Sanz. Professora i Doctora per la UOC en Societat de la Informació i del Coneixement. Línia de recerca principal en l'anàlisi, descripció i definició de les comunitats de pràctica i la cerca de models per millor el seu funcionament i rendiment.
Enric Serradell. Professor dels Estudis d'Economia i Empresa, del que ha estat vicedegà i director de l'àmbit d'Executive Education. La seva activitat combina les activitats acadèmiques amb la consultoria i l'emprenedoria. Actualment treballa en la frontera de les interaccions persona-tecnologia, elearning, resolució de problemes complexes i la relació serendipia-innovació.
Luis Villarejo. Co-fundador i CEO de Immersium Studio on es creen experiències immersives d'aprenentatge per clients com Nacions Unides, Metges Sense Fronteres, la UOC i la UB entre d'altres. Àmbit de coneixement: Aplicacions de la Realitat Virtual, Realitat Augmentada i Realitat Mixta per a diferents verticals, amb un focus especial en Formació.
- Ramon Solé. Enginyer de Telecomunicació per la UPC i Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Expert en models de negoci basats en tecnologies obertes i consutor en emprenedoria per a projectes tecnològics. Forma part de l'equip de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta de la UOC i ha estat docent de diversos cursos de models de negoci i emprenedoria a institucions com Barcelona Activa, Tecnocampus o la pròpia UOC.
E-Trivium, tecnologia diversa i inclusiva per a la formació àgil a les pimes
Participant EduTECH Emprèn 2022. Finalista de l'edició 2023 del programa SpinUOC
E-trivium és un model inclusiu de formació i aprenentatge en línia adaptat a la realitat de les petites i mitjanes empreses. La missió d'eTrivium és oferir una plataforma a aquestes companyies perquè tinguin la possibilitat de diferenciar-se en la captació i el desenvolupament de talent gràcies a la integració de la pedagogia, la diversitat i la inclusió en una tecnologia de fàcil implementació. Alinea la competitivitat empresarial amb l'ocupabilitat al llarg de la vida, a través de la innovació i l'agilitat.
Yeira, convertir cursos en experiències efectives d'e-learning
Participant EduTECH Emprèn 2023.Finalista de l'edició 2022 del programa SpinUOC
Yeira, una plataforma que facilita i accelera la creació, la distribució i l'anàlisi de l'aprenentatge en línia (e-learning). Yeira permet crear ofertes de cursos en minuts amb un model automatitzat que democratitza l'accés a la tecnologia.
Subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus (ref.: SEC060/24/000010)