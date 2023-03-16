La canadiense Susan d'Antoni se considera afortunada. Cuando acababa los estudios de Arte viajó a París con los compañeros y profesores. Visitaron la sede de la UNESCO y pensó: "Aquí me gustaría trabajar". Desde 1995 vive en la capital francesa y es una de las expertas en temas de nuevas tecnologías y educación de esta organización mundial miembro de la ONU.