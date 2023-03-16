1/7/06
"La apuesta por los contenidos abiertos es un factor de cambio en las universidades"
Susan d'Antoni
Susan d'Antoni
La canadiense Susan d'Antoni se considera afortunada. Cuando acababa los estudios de Arte viajó a París con los compañeros y profesores. Visitaron la sede de la UNESCO y pensó: "Aquí me gustaría trabajar". Desde 1995 vive en la capital francesa y es una de las expertas en temas de nuevas tecnologías y educación de esta organización mundial miembro de la ONU.
La canadiense Susan d'Antoni se considera afortunada. Cuando acababa los estudios de Arte viajó a París con los compañeros y profesores. Visitaron la sede de la UNESCO y pensó: "Aquí me gustaría trabajar". Desde 1995 vive en la capital francesa y es una de las expertas en temas de nuevas tecnologías y educación de esta organización mundial miembro de la ONU.