"L'ús de continguts oberts és un factor de canvi a les universitats"

1/7/06
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Susan d'Antoni
Susan d'Antoni
La canadenca Susan d'Antoni es considera afortunada. A l'inici de la seva carrera va visitar la UNESCO, on va quedar tan impressionada amb el projecte i la feina que s'hi feia que es va dir: "Aquí és on jo vull acabar la carrera". Viu a la capital francesa des de 1991 i treballa a l'Institut Internacional de Planificació Educativa (IIEP) de la UNESCO des de 1995. És una de les expertes en noves tecnologies i ensenyament d'aquesta organització mundial que forma part de les Nacions Unides. D'Antoni presideix l'Institut Virtual de l'IIEP.
La canadenca Susan d'Antoni es considera afortunada. A l'inici de la seva carrera va visitar la UNESCO, on va quedar tan impressionada amb el projecte i la feina que s'hi feia que es va dir: "Aquí és on jo vull acabar la carrera". Viu a la capital francesa des de 1991 i treballa a l'Institut Internacional de Planificació Educativa (IIEP) de la UNESCO des de 1995. És una de les expertes en noves tecnologies i ensenyament d'aquesta organització mundial que forma part de les Nacions Unides. D'Antoni presideix l'Institut Virtual de l'IIEP.