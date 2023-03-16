"Hay pluralidad en el mundo islámico europeo"

Felice Dassetto nació en Italia en 1941, pero reside en Bélgica, donde trabaja de profesor en la Universidad Católica de Lovaina desde 1998. Buen conocedor del islam europeo, Dassetto se ha especializado en la socioantropología del mundo islámico en el viejo continente e investiga facetas tan complejas de esta realidad como los sistemas simbólicos religiosos y la relación entre elite e inmigrantes musulmanes. Es fundador y coordinador de la Red Bibliográfica y Documental sobre Inmigración y director de la colección "Musulmans d'Europe", de la editorial francesa L'Harmattan.