1/6/07
"Hi ha pluralitat en el món islàmic europeu"
Felice Dassetto
Felice Dassetto
Felice Dassetto va néixer a Itàlia l'any 1941, però viu a Bèlgica, on treballa de professor a la Universitat Catòlica de Lovaina des de l'any 1998. Bon coneixedor de l'islam europeu, Dassetto s'ha especialitzat en la socioantropologia del món islàmic al vell continent i investiga facetes tan complexes d'aquesta realitat com els sistemes simbòlics religiosos i la relació entre elit i immigrants musulmans. És fundador i coordinador de la Xarxa Bibliogràfica i Documental sobre Immigració i director de la col·lecció "Musulmans d'Europe", de l'editorial francesa L'Harmattan.
Felice Dassetto va néixer a Itàlia l'any 1941, però viu a Bèlgica, on treballa de professor a la Universitat Catòlica de Lovaina des de l'any 1998. Bon coneixedor de l'islam europeu, Dassetto s'ha especialitzat en la socioantropologia del món islàmic al vell continent i investiga facetes tan complexes d'aquesta realitat com els sistemes simbòlics religiosos i la relació entre elit i immigrants musulmans. És fundador i coordinador de la Xarxa Bibliogràfica i Documental sobre Immigració i director de la col·lecció "Musulmans d'Europe", de l'editorial francesa L'Harmattan.