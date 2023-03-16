1/6/07

"Hi ha pluralitat en el món islàmic europeu"

Felice Dassetto

Paco Soto, periodista a l'agència de premsa Colpisa (grup Vocento).
Autor

Felice Dassetto

Felice Dassetto va néixer a Itàlia l'any 1941, però viu a Bèlgica, on treballa de professor a la Universitat Catòlica de Lovaina des de l'any 1998. Bon coneixedor de l'islam europeu, Dassetto s'ha especialitzat en la socioantropologia del món islàmic al vell continent i investiga facetes tan complexes d'aquesta realitat com els sistemes simbòlics religiosos i la relació entre elit i immigrants musulmans. És fundador i coordinador de la Xarxa Bibliogràfica i Documental sobre Immigració i director de la col·lecció "Musulmans d'Europe", de l'editorial francesa L'Harmattan.
Felice Dassetto va néixer a Itàlia l'any 1941, però viu a Bèlgica, on treballa de professor a la Universitat Catòlica de Lovaina des de l'any 1998. Bon coneixedor de l'islam europeu, Dassetto s'ha especialitzat en la socioantropologia del món islàmic al vell continent i investiga facetes tan complexes d'aquesta realitat com els sistemes simbòlics religiosos i la relació entre elit i immigrants musulmans. És fundador i coordinador de la Xarxa Bibliogràfica i Documental sobre Immigració i director de la col·lecció "Musulmans d'Europe", de l'editorial francesa L'Harmattan.

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